自然系女子旅行3｜林映暉黃瀅仴浸百年黃金湯逐格睇 揭開生男之泉秘辛！
林映暉黃瀅仴花蓮天成逸旅浸溫泉
兩位主持在第九集節目中抵達花蓮天成逸旅蝴蝶谷，親身視察當地極具特色的住宿環境與戶外溫泉區。林映暉與黃瀅仴首先入住與森林景致融為一體的輕逸別墅，隨後又參觀了擁有室內專屬泡湯池從而確保極高私密度的雅緻別墅。兩人在鏡頭前展示了這片隱藏於群山之中的靜謐空間，並換上泳裝走入被當地人稱為黃金湯的瑞穗溫泉中，親自感受水面上漂浮著黃濁色湯花結晶物所帶來的獨特觸感與微弱鐵鏽氣味。
酒店官方首度揭露瑞穗溫泉淨化程序
面對外界對於渾濁泉水水質產生疑慮，酒店方面透過節目正式對外作出回應並詳細解釋水質狀況。相關負責人指出瑞穗溫泉屬於弱鹼性氯化物碳酸鹽泉，當泉水中富含鐵質接觸空氣產生氧化反應後，自然會形成略帶鐵鏽氣味並漂浮於水面之結晶體。官方強調「酒店已經對天然泉水進行了輕微淨化處理，使其外觀看上去相對清澈，但絕對完整保留了泉水對調節體質及健康帶來益處」。
百年黃金湯蘊藏豐富歷史及生態奇觀
翻查歷史文獻紀錄，這處神秘泉眼最早於1919年由日本人率先開發，至今已經跨越百年歷史，並一直流傳著能夠調節體質甚至有助生男孩等坊間傳說。除了溫泉本身具備深厚歷史底蘊，別墅周邊富源森林遊樂區同樣擁有令人驚嘆生態系統。該處設有多條四通八達環山步道，每年3月至8月期間吸引逾1,000隻鳳蝶與粉蝶在此棲息，當中4月份更屬於賞蝶最高峰期，兩位主持僅花費約5分鐘步程便抵達富源溪感受清澈溪水，隨後更前往悅物茶坊品嚐加入傳統香料馬告與刺蔥烹調之原民風味煮。
網民對自然系女子旅行3浸浴情節熱議
節目播出後迅速在各大網上討論區引發熱烈迴響，大批觀眾對兩位主持親身試浸黃濁溫泉之畫面表達強烈關注。有網民在社交平台留言表示「看到泉水呈現鐵鏽色真的嚇了一跳，原來背後有這麼多科學根據與歷史淵源」，亦有人對於原住民特有調味料馬告充滿好奇並直言「很想飛去花蓮親自試試那種帶有檸檬香氣水煮蔬菜」。同時部分粉絲將焦點放在住宿環境上，紛紛讚嘆「能夠在蝴蝶谷中央擁有私人泡湯空間實在太享受」。