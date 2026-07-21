自然系女子旅行3｜林映暉黃瀅仴浸百年黃金湯逐格睇 揭開生男之泉秘辛！

旅遊節目《自然系女子旅行3》主持林映暉與黃瀅仴近日勇闖花蓮，親身體驗傳說中具有神奇功效的百年溫泉。兩人入住被大自然包圍的隱世別墅，不僅享受了極高私密度的泡湯時光，更意外揭開當地特有黃金湯的神秘面紗。這趟看似輕鬆的放鬆之旅，卻因一池帶著鐵鏽味的渾濁泉水引發了無數觀眾強烈關注。