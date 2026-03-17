自然系女子旅行 3｜新血梁超怡加盟！豪言浸勻濟州溫泉 預告泳裝騷身材？
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旅遊節目《自然系女子旅行 3》加入新血！新登場主持梁超怡（Joey）今日（3月17日）已與前輩林映暉（暉哥）一同出發往韓國濟州。Joey更在IG興奮報平安，並向粉絲預告行程，更豪言最期待是「浸勻濟州唔同嘅特色溫泉」，似乎已準備好在節目中大派福利，未知會否與暉哥上演一場泳裝大比併？
梁超怡IG興奮報平安 預告帶隊玩轉濟州
新加盟的梁超怡（Joey）對濟州之旅表現得相當雀躍，人一到埗即在Instagram向粉絲報平安，並上傳了在當地的靚相。她興奮地向粉絲詢問意見：「新一輯嚟到濟州啦！今次加埋我陪大家一齊去玩，我帶隊玩咩好……」。從她的帖文可見，她對行程充滿期待，透露除了可以近距離餵飼可愛小羊及品嚐地道美食之外，最讓她引頸以待的，就是體驗當地的溫泉文化。這番預告也讓觀眾好奇，這位新主持將會為節目帶來甚麼樣的新鮮感與驚喜。
梁超怡豪言浸勻溫泉 暉哥自嘲身材被比下去
梁超怡在IG直言，此行最期待的活動是「浸勻濟州唔同嘅特色溫泉」，看來已準備好在鏡頭前展示美好身段。而前輩暉哥在訪問中也提及了這位新拍檔，更搞笑地表示感到壓力。暉哥直言：「今次我嘅旅伴係超怡，因為佢好 slim，我自己就偏肉肉，搞到我拍溫泉環節嘅時候企佢隔籬都好怕醜。」暉哥的坦白回應，不但預告了節目必有的溫泉泳裝環節，更暗示兩位主持的身材將會成為焦點，火花十足，讓觀眾對新一季的「福利畫面」期待值爆燈！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期