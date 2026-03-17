自然系女子旅行 3｜新血梁超怡加盟！豪言浸勻濟州溫泉 預告泳裝騷身材？

旅遊節目《自然系女子旅行 3》加入新血！新登場主持梁超怡（Joey）今日（3月17日）已與前輩林映暉（暉哥）一同出發往韓國濟州。Joey更在IG興奮報平安，並向粉絲預告行程，更豪言最期待是「浸勻濟州唔同嘅特色溫泉」，似乎已準備好在節目中大派福利，未知會否與暉哥上演一場泳裝大比併？