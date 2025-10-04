台灣女神林莎強勢登場！甜美臉蛋＋魔鬼身材秒殺宅男

樣靚兼身段姣好的林莎有「台版三上悠亞」稱號，憑着甜美臉蛋加上 32D 美好身段，成功俘虜一眾宅男，ig 粉絲人數直迫 100 萬。近日有台灣網友在討論區以「台灣最頂的林莎」為題發文，引發網友熱烈討論，大讚林莎「可甜可艷」、「純天然」、「有臉蛋有身材」。