台灣女神林莎強勢登場！甜美臉蛋＋魔鬼身材秒殺宅男
廣告
樣靚兼身段姣好的林莎有「台版三上悠亞」稱號，憑着甜美臉蛋加上 32D 美好身段，成功俘虜一眾宅男，ig 粉絲人數直迫 100 萬。近日有台灣網友在討論區以「台灣最頂的林莎」為題發文，引發網友熱烈討論，大讚林莎「可甜可艷」、「純天然」、「有臉蛋有身材」。
林莎IG擁近100萬粉絲 暉哥孖女神合作圓夢
至於冧莊做主持，暉哥直言很感恩：「好多謝團隊畀機會我，好感謝觀眾支持，希望之後可以再去其他國家，繼續帶大家去旅行！」講到與女神林莎合作，暉哥興奮表示：「我有 Follow 開林莎，第二季可以同我女神合作好開心，我期待咗超耐。希望之後如果再開新一季，可以再請多啲我嘅女神，畀我認真工作之餘，同時可以圓夢！」
林莎獲台網友封「台灣最頂」
林莎早前拍攝日本旅遊節目，直呼非常期待：「因為平常工作很忙碌，能親近大自然的機會滿少的，我通常去日本也都是去都市，每次看到照片中的日本自然景觀，都很期待有一天可以親自前往！」林莎預告會在石川縣體驗浸溫泉：「我本身很喜歡泡溫泉，我對這次有溫泉的旅程充滿期待！」
林莎最愛香港美食 大晒 Cute 爆廣東話
昨晚（30 日）林莎孖住暉哥在 J2 社交網直播宣傳拍攝中的《自然系》，身在日本北陸地區的兩人大讚當地風景優美，並透露吃了不少美食。冧粉絲有一手的林莎，連環大晒 Cute爆廣東話：「我識聽唔識講啦」、「食飯喇」、「好好食」、「我好鍾意你」，並謂很喜歡香港：「去過香港十多次，我會自己無聊地坐飛機去香港吃東西，我很愛香港食物，好像燒臘和各種港式點心！」
圖片來源：IG@superlisa821、TVB提供資料或影片來源：原文刊於新假期