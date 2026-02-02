49歲舒淇自爆瘋迷張學友30年 曾夢中相戀3天直呼此生無憾
舒淇自爆夢中與張學友相戀三天
舒淇在「我的張學友」千字文中，毫不掩飾地透露自己對歌神的瘋狂迷戀程度。她回憶起聽《吻別》時的心痛、《情書》的心動，更驚人地承認「瘋迷到睡著時也能在夢裏與他相遇相識然後相戀 一起談了三天戀愛～！！夢裏啦 夢裏啦！！」這段告白讓人看到女神最真實的一面，原來她也曾是個為偶像神魂顛倒的小粉絲。在夢境中，舒淇與張學友坐沙發上看影片、在岸邊看日落、在綠油油的草地上走入禮堂互許誓言，她形容醒來後「一直被幸福感圍繞好幾天」，可見這個夢對她意義重大。
1997年紅館初遇張學友真人震驚到傻掉
舒淇詳細回憶起1997年剛到香港發展時的難忘經歷，當時經理人文隽突然帶她去紅磡體育館看《雪狼湖》音樂劇。她形容自己「被忙碌的拍攝加通宵的夜，熬的的迷濛散亂雙眼一下子就噌噔清醒了」，興奮程度可想而知。更令她不敢置信的是，文雋竟然帶她到後台見張學友真人！當見到偶像本尊時，舒淇完全被震驚到，「我的天啊！眼中突然出現他帶著微笑手背在後頭的身影，緩緩走來」，張學友溫柔地說「妳等一下喔～」，令她腦子一片空白，不斷質疑「剛剛跟我說話的是張學友嗎？！是他嗎？是嗎？！」
張學友送玫瑰花蘋果慶生舒淇被定住傻掉
最溫馨的一幕是張學友得知舒淇生日，雖然沒有準備，但立即遞給她一枝玫瑰花和一顆蘋果祝她生日快樂。舒淇回憶當時「就像是被定住似的傻掉了」，完全不記得有沒有表達對偶像的喜愛，也不知道怎樣返回酒店。第二天看照片時更是後悔不已，「😭😢😢那裝扮真的是，我跟我最愛的偶像就那樣拍了我跟他的第一張照片😓😓😓」，她懊惱地質疑自己為什麼戴了那麼醜的眼鏡，擔心會讓偶像對她印象不深刻。這種真實的粉絲心態讓人覺得既可愛又親切。
拍攝婚紗MV如夢境成真心想事成
多年後張學友找舒淇拍攝演唱會影片，內容竟然與她年少時的夢境相似，讓她驚呼「這算不算是心想事成呢🤣🤣🤣」。當她穿著婚紗，耳邊響起《你的名字我的姓氏》，看著張學友西裝筆挺站在另一端，「含情的眼眸慢慢伸出的右手，準備著牽引我」，舒淇坦言「真的，天啊！我覺得我都快暈了」。她佩服自己當時的專業素質，能夠「壓抑著亂撞的小鹿 讓自己不至於因為太夢幻而情緒失控」，完成這個如夢似幻的拍攝工作。拍攝完畢後，她看著鏡中黑黑的眼圈但嘴角微翹的自己，開心地說這一路上真的有很多驚喜。在張學友2010-2012年的《1/2世紀世界巡回演唱會》中，舒淇以特別形式參與，她與張學友合作拍攝了音樂電影短片，該短片作為演唱會中《你的名字我的姓氏》多首金曲的背景MV播放，講述了一段淒美的愛情故事。
十年後再合作舒淇小鹿亂撞衝到宇宙
今次剛完成的 《張學友60+巡迴演唱會》舒淇也有再度客串，在演唱〈等你等到我心痛〉時，大螢幕驚喜出現女神舒淇與張學友特別為演唱會拍攝的音樂電影，繼2012年舒淇為張學友「1/2世紀演唱會」跨刀拍攝後，10年後兩人再次合作，延續前緣。舒淇實力派的演技，深刻傳達相愛的人在痛失另一半後，日日痴心等待的揪心之苦，兩位主角精湛的演技，令現場觀眾為之動容且意猶未盡。
十年後張學友再次邀請舒淇拍攝演唱會影片，她形容「我心裡的小鹿早已又不知道興奮的衝到了宇宙哪裡的角落轉了好幾圈，才喘息著跑回了我的聲帶，假裝隨意的說：那當然沒有問題啦 ～～～ 哈哈哈哈啊」。這種生動的描述完全展現了舒淇內心的激動程度，即使已經是知名演員，面對偶像時仍然會緊張興奮得像個小女孩。她更驚嘆張學友在60+巡唱中歷經兩年七個多月、共324場演唱會後，「居然還能劈下一字馬」，並表示要跟隨偶像的腳步努力著。
張學友發公開信感謝歌迷再見不會太遙遠
完成巡唱的張學友前日發出感人公開信，向團隊及歌迷道別。他坦言「兩年七個月已經成為了習慣，能接受巡演結束的事實，適應還是需要一點時間」，並發現自己根本沒有好好跟大家道別。歌神真摯地表示「希望接下來的每一天大家都是健康開心順利順心的！」他形容60+巡演給了他一個很美很美的夢，「夢裡我是被需要的，被愛的，被捧在手心的，可以恣意地去尋找、去嘗試、去做我最愛的唱歌表演」。張學友感謝大家的支持和寵愛，並承諾「親愛的朋友們，再見不會太遙遠！我想大家了，我愛大家！」
網民大讚舒淇真性情直呼太甜蜜
舒淇的千字告白文在網上引起熱烈迴響，網民紛紛留言大讚她的真性情。有網民表示「舒淇這樣的女神都會為偶像神魂顛倒，太可愛了」、「看到女神的少女心，覺得好甜蜜」、「原來大明星也會有這樣純真的一面」。不少人被她的真誠感動，認為她敢於公開表達對偶像的愛慕之情很勇敢。也有網民羨慕地說「能夠追星追到跟偶像合作拍MV，舒淇真的太幸運了」、「這根本就是最成功的追星典範」。