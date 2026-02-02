49歲舒淇自爆瘋迷張學友30年 曾夢中相戀3天直呼此生無憾

49歲舒淇竟然瘋迷張學友長達30年！這位女神級演員前日在社交網撰寫千字文，大膽自爆曾在夢中與歌神相戀三天，更形容當時「此生無憾」。隨著張學友60+巡唱正式閉幕，舒淇終於豁出去公開她對偶像的少女情懷，內容之肉麻令網民大呼「太甜蜜」！