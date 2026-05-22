50歲舒淇自爆20歲獲獎後變囂張常鬧導演 全靠一位前輩一句話點醒
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舒淇近日與台灣名主持人蔡康永對談，大方分享自己20多歲時因獲獎而變得「趾高氣揚」，經常在片場對導演發脾氣的黑歷史。她坦言若非一位九屆金像獎最佳攝影得主的當頭棒喝，她可能早已淪為圈中最討人厭的大牌女星。
舒淇憶述年少得志後在片場常與導演槓上
舒淇在對談中回憶起1996年憑《色情男女》一舉奪得金像獎最佳新演員及最佳女配角的風光歲月，當時年僅25、26歲的她頻繁入圍各大獎項，加上經理人稱呼她為「大小姐」，令她漸漸覺得自己真的是「大小姐」。她形容自己當時「慢慢慢慢的可能比較傲氣了」，在拍攝現場很容易發脾氣，很容易跟導演槓起來，而且每次都自恃有道理在先。
黃岳泰一句話點醒趾高氣揚的舒淇
九屆金像獎最佳攝影得主黃岳泰當時在片場看不過去，嚴厲提醒舒淇。舒淇憶述自己當時還想辯解「可是什麼什麼……」，但黃岳泰直接截斷她：「不管你『可是』什麼，只要是發脾氣的那個人就不對了。」這句話令舒淇深受震撼，她坦言當時在香港圈子裏已經有人說她脾氣很不好，幸好黃岳泰及時提醒，她才開始慢慢收斂自己的態度。
舒淇感恩貴人相助否則已變討厭女演員
舒淇在對談中感慨萬分地表示：「如果那時候沒有一個黃岳泰老師，這個攝影師他提醒我的話，我覺得我可能就……就真的會變成一個很討人厭、很耍大牌的一個女演員，也可能沒有今時今日了。」事實上舒淇的演藝路走到今天成績斐然，上月更在金像獎上榮獲「最佳新晉導演」獎項，成功由影后身份跨界執導，證明當年的教訓確實改變了她的演藝生涯軌跡。
網民讚舒淇夠坦白敢自揭黑歷史
舒淇與蔡康永的對談片段在網上引起不少討論，有網民大讚舒淇夠坦白，敢於自揭年輕時的囂張行為，認為能夠公開承認自己曾經的缺點需要很大勇氣。亦有網民留言表示「識得反省先會進步」，認為舒淇能從影后走到導演位置，正正是因為她願意聽取前輩意見並作出改變。蔡康永在對談中亦提到「每個能夠修復的失敗都是值得的失敗」，舒淇深表認同，認為盡力做好後的失敗只是不盡如人意，是成長路上的提醒。
資料或影片來源：原文刊於新假期