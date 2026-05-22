50歲舒淇自爆20歲獲獎後變囂張常鬧導演 全靠一位前輩一句話點醒

最新娛聞
東方新地

廣告

舒淇近日與台灣名主持人蔡康永對談，大方分享自己20多歲時因獲獎而變得「趾高氣揚」，經常在片場對導演發脾氣的黑歷史。她坦言若非一位九屆金像獎最佳攝影得主的當頭棒喝，她可能早已淪為圈中最討人厭的大牌女星。

舒淇憶述年少得志後在片場常與導演槓上

舒淇在對談中回憶起1996年憑《色情男女》一舉奪得金像獎最佳新演員及最佳女配角的風光歲月，當時年僅25、26歲的她頻繁入圍各大獎項，加上經理人稱呼她為「大小姐」，令她漸漸覺得自己真的是「大小姐」。她形容自己當時「慢慢慢慢的可能比較傲氣了」，在拍攝現場很容易發脾氣，很容易跟導演槓起來，而且每次都自恃有道理在先。

黃岳泰一句話點醒趾高氣揚的舒淇

九屆金像獎最佳攝影得主黃岳泰當時在片場看不過去，嚴厲提醒舒淇。舒淇憶述自己當時還想辯解「可是什麼什麼……」，但黃岳泰直接截斷她：「不管你『可是』什麼，只要是發脾氣的那個人就不對了。」這句話令舒淇深受震撼，她坦言當時在香港圈子裏已經有人說她脾氣很不好，幸好黃岳泰及時提醒，她才開始慢慢收斂自己的態度。

舒淇感恩貴人相助否則已變討厭女演員

舒淇在對談中感慨萬分地表示：「如果那時候沒有一個黃岳泰老師，這個攝影師他提醒我的話，我覺得我可能就……就真的會變成一個很討人厭、很耍大牌的一個女演員，也可能沒有今時今日了。」事實上舒淇的演藝路走到今天成績斐然，上月更在金像獎上榮獲「最佳新晉導演」獎項，成功由影后身份跨界執導，證明當年的教訓確實改變了她的演藝生涯軌跡。

網民讚舒淇夠坦白敢自揭黑歷史

舒淇與蔡康永的對談片段在網上引起不少討論，有網民大讚舒淇夠坦白，敢於自揭年輕時的囂張行為，認為能夠公開承認自己曾經的缺點需要很大勇氣。亦有網民留言表示「識得反省先會進步」，認為舒淇能從影后走到導演位置，正正是因為她願意聽取前輩意見並作出改變。蔡康永在對談中亦提到「每個能夠修復的失敗都是值得的失敗」，舒淇深表認同，認為盡力做好後的失敗只是不盡如人意，是成長路上的提醒。

字幕拼图-13_11_35.png/raw
（圖片來源：YouTube@Daily podcast）
字幕拼图-13_13_11.png/raw
（圖片來源：YouTube@Daily podcast）
rz3e5Ewnh4hhfc12K2JZIKQeNsGGvm3RHFWGCxxVhgs.jpeg/raw
黃岳泰曾九度奪得金像獎「最佳攝影」（圖片來源：金像獎截圖）
舒淇 金像獎 《女孩》是舒淇的導演處女作，融入她童年家暴創傷經歷（圖片來源：官方提供）
《女孩》是舒淇的導演處女作，融入她童年家暴創傷經歷（圖片來源：官方提供）
舒淇 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
舒淇 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
舒淇 馮德倫 1996年，王晶準備力捧當時還是新人的舒淇，為她度身打造三級片《玉蒲團之玉女心經》。 為了讓電影更有熱度，他以400萬片酬邀請李麗珍復出，其後收山嫁許愿，今次係王晶首度曲線提及自己同李麗珍「有過交往」。（圖片來源：電影圖片）
1996年，王晶準備力捧當時還是新人的舒淇，為她度身打造三級片《玉蒲團之玉女心經》。 為了讓電影更有熱度，他以400萬片酬邀請李麗珍復出，其後收山嫁許愿，今次係王晶首度曲線提及自己同李麗珍「有過交往」。（圖片來源：電影圖片）
舒淇 馮德倫 舒淇與柯俊雄合作拍攝限制級電影《靈與慾》於1998年上映。（圖片來源：電影《靈與慾》劇照）
舒淇與柯俊雄合作拍攝限制級電影《靈與慾》於1998年上映。（圖片來源：電影《靈與慾》劇照）
舒淇 金像獎 舒淇1996年憑《色情男女》奪得金像獎最佳女配角和新人獎（圖片來源：《色情男女》劇照）
舒淇1996年憑《色情男女》奪得金像獎最佳女配角和新人獎（圖片來源：《色情男女》劇照）
舒淇 馮德倫 2016 亞洲電影大獎《刺客聶隱娘》 最佳女主角 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
2016 亞洲電影大獎《刺客聶隱娘》 最佳女主角 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
舒淇 馮德倫 2016 亞洲電影大獎《刺客聶隱娘》 最佳女主角 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
2016 亞洲電影大獎《刺客聶隱娘》 最佳女主角 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
舒淇 馮德倫 《刺客聶隱娘》橫掃8個獎項（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《刺客聶隱娘》橫掃8個獎項（圖片來源：新傳媒圖片庫）

資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 