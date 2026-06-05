香港劇場界搶飛狂熱！10大重磅舞台劇輪番上演 星級陣容曝光
《你好，打刧！Return》經典回歸香港藝術中心
口碑載道的神劇《你好，打刧！Return》終於載譽歸來！這部曾經場場爆滿的劇場話題作，在劇迷強烈呼聲下驚喜宣佈重演，地點選定香港藝術中心壽臣劇院。今次不僅有何啟華、麥沛東等靈魂演員再度坐鎮，更有陳湛文、李芯駖、巢嘉倫、王俊傑等實力派加盟，組成全新陣容為經典劇目注入嶋新活力。演出時間安排為夜場晚上8時開演，而星期六日則加開下午3時日場，讓更多觀眾有機會重溫這部經典之作。
《你好，打刧！Return》
場地：香港藝術中心壽臣劇院
演出時間：
夜場：20:00 (8:00 PM)
日場（星期六、日）：15:00 (3:00 PM)
演員：何啟華、麥沛東、陳湛文、李芯駖、巢嘉倫、王俊傑
梁祖堯湯駿業《回憶的味道》西灣河上演
實力派演員梁祖堯聯同湯駿業、邵美君、彭秀慧，將於西灣河文娛中心劇院呈獻溫馨劇作《回憶的味道 A Taste of Home》。這部以家庭情感為主軸的作品，透過四位演員的精湛演技，帶領觀眾走進一個充滿回憶與溫情的劇場世界。演出日期橫跨8月6日至16日，夜場演出時間為晚上8時，而8月8至9日及15至16日的週末更設有下午3時日場，方便不同時間的觀眾入場欣賞。
《回憶的味道 A Taste of Home》
場地：西灣河文娛中心劇院
演出時間：
夜場（8/6-9, 8/11-16）：20:00 (8:00 PM)
日場（8/8-9, 8/15-16）：15:00 (3:00 PM)
演員：梁祖堯、湯駿業、邵美君、彭秀慧
《我在大戈壁沙漠收數的日子》10月登場
全新創作《我在大戈壁沙漠收數的日子》將於10月在香港藝術中心壽臣劇院上演，這部充滿荒誕色彩的作品由許賢、蘇致豪、岑珈其、梁浩邦、楊螢映組成主演陣容。故事講述收數佬誤闖大戈壁沙漠的奇遇，劇中充斥著貼地幽默的無賴金句，絕對會為觀眾帶來意想不到的劇場體驗。演出橫跨10月2日至17日，夜場時間為晚上8時，部分日子更設有下午3時日場，讓劇迷有更多選擇。
《我在大戈壁沙漠收數的日子》
場地：香港藝術中心壽臣劇院
演出時間：
夜場（10/2-4, 10/6-10, 10/13-17）：20:00 (8:00 PM)
日場（10/3, 10/4, 10/11）：15:00 (3:00 PM)
演員：許賢、蘇致豪、岑珈其、梁浩邦、楊螢映
鄧樹榮《奧賽羅》文化中心重磅登場
由鄧樹榮戲劇工作室製作的經典劇目《奧賽羅》，將於香港文化中心劇場隆重上演。這部莎士比亞經典作品由黃智雯、梁雍婷、梁天尺、黎玉清等實力演員演繹，演出時間約3小時並設中場休息，讓觀眾能夠完整感受這部文學巨著的震撼力。演出日期為6月5日至10日，每晚8時開演，對於喜愛經典文學作品的劇迷來說絕對是不容錯過的盛事。
鄧樹榮戲劇工作室《奧賽羅》
場地：香港文化中心劇場
演出時間：
全場次（6/5 – 6/10）：20:00 (8:00 PM) （演出約 3 小時，設中場休息）
演員：黃智雯、梁雍婷、梁天尺、黎玉清
朱栢謙廖子妤《大龍鳳》西九上演
星級陣容雲集的《大龍鳳》將於西九文化區自由空間大盒隆重登場，由朱栢謙、廖子妤領銜主演，配以吳冰、黃梓僑、徐浩昌、湯君慈、許月湘等實力派演員。這部跨界合作的劇場作品，集合了電視、電影及劇場界的頂尖人才，勢必為觀眾帶來前所未有的視聽震撼。演出安排夜場晚上8時開演，逢星期六日更設下午3時日場，滿足不同觀眾的需要。
5. 《大龍鳳》
場地：西九文化區自由空間大盒
演出時間：
夜場：20:00 (8:00 PM)
日場（逢星期六、日）：15:00 (3:00 PM)
演員：朱栢謙、廖子妤、吳冰、黃梓僑、徐浩昌、湯君慈、許月湘
謝君豪葛民輝《魔幻時刻》演藝學院獻演
《The Magic Hour 魔幻時刻》將於香港演藝學院歌劇院上演，由謝君豪、葛民輝、韋羅莎、江𤒹生、魯文傑、蔡曉童組成豪華演出陣容。這部充滿魔幻色彩的作品，結合了戲劇與娛樂元素，為觀眾呈現一場視覺與心靈的雙重盛宴。演出時間為逢星期二至日晚上8時，星期一休演，而週末更設有下午3時日場，讓更多觀眾能夠感受這場魔幻之旅。
《The Magic Hour 魔幻時刻》
場地：香港演藝學院歌劇院
演出時間：
夜場（逢星期二至日）：20:00 (8:00 PM) （逢星期一休演）
日場（逢星期六、日）：15:00 (3:00 PM)
演員：謝君豪、葛民輝、韋羅莎、江𤒹生、魯文傑、蔡曉童
毛舜筠林日曦《大死撐日》同場獻技
實力派演員毛舜筠聯同林日曦、白只、楊偉倫、胡麗英，將於香港演藝學院歌劇院呈獻《大死撐日》。這部集合了不同背景演員的作品，透過幽默諷刺的手法探討現代都市人的生活百態，相信會為觀眾帶來深刻的反思與歡樂。演出安排與《魔幻時刻》相同，逢星期二至日晚上8時開演，星期一休演，週末設有下午3時日場。
《大死撐日》
場地：香港演藝學院歌劇院
演出時間：
夜場（逢星期二至日）：20:00 (8:00 PM) （逢星期一休演）
日場（逢星期六、日）：15:00 (3:00 PM)
演員：毛舜筠、林日曦、白只、楊偉倫、胡麗英
《哪一天．劇本綁架事件》「無景深」X「香城映畫」X「台灣推理作家協會」
「無景深」面世一周年特別企劃﹗改編自「第二十三屆台灣推理作家協會徵文獎」的首獎作品︰《紅色魔髮選角事件》，新片開拍在即，完整劇本竟在最終甄選前被「綁架」﹗Jacky和Gthan被犯人勒索，必須要將指定的三名候選人選進最終Casting名單﹗為安撫極其難搞的巨星和資方，避免電影胎死腹中……他們必須在小小的試鏡室裡，推理出一切的「真相」……
《哪一天．劇本綁架事件》
場地：香港兆基創意書院多媒體劇場
演出時間：
夜場（7/21 – 7/26）：20:00 (8:00 PM)
日場（7/25 – 7/26）：15:00 (3:00 PM)
演員：蘇振維、張毓軒、郭爾君、蔡蕙琪、張錦霞、戴妙珊、陳紀澄
《聖地阿哥》純男班實力派演員坐鎮
由純男班實力派演員坐鎮嘅重頭戲的《聖地阿哥》，今次演出陣容鼎盛，集結咗麥沛東、陳嘉威、巢嘉倫同梁嘉進四位演技派型男，演出將會喺香港藝術中心壽臣劇院上演，檔期相對緊湊，只有 7 月 3 日至 5 日 短短三天。除咗星期五至日每晚 8:00 嘅夜場外，星期六、日（7 月 4 及 5 日）下晝 3:00 亦設有日場。
《聖地阿哥》
場地：香港藝術中心壽臣劇院
演出時間：
夜場（7/3 – 7/5）：20:00 (8:00 PM)
日場（7/4 – 7/5）：15:00 (3:00 PM)
演員：麥沛東、陳嘉威、巢嘉倫、梁嘉進
陸永張繼聰《人夫集團》10月矚目登場
備受期待的《人夫集團》將於10月份隆重登場，由陸永、C君、張繼聰組成的男神陣容已經令一眾粉絲興奮不已。這部以男性視角探討婚姻與家庭的作品，透過三位實力演員的精彩演繹，相信會為觀眾帶來既爆笑又感人的劇場體驗。演出時間暫定為晚上8時，詳細場次及開售時間即將公佈，劇迷們記得密切留意最新消息。
《人夫集團》
場地：待定（10月份演出）
演出時間：20:00 (8:00 PM) （詳細場次及開售時間即將公佈）
主角：陸永、C君、張繼聰