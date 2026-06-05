香港劇場界搶飛狂熱！10大重磅舞台劇輪番上演 星級陣容曝光

香港劇場界再掀全城搶飛狂熱！多部重磅舞台劇即將輪番上演，從經典回歸到全新創作，星級陣容雲集的演出陣容令一眾劇迷翹首以盼。無論是口碑載道的神劇重演，還是跨界合作的驚喜聯乘，今年下半年的劇場盛事絕對會引爆新一輪搶票潮，各位劇迷準備好荷包了嗎。