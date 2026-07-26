28歲鐵騎女神爆紅！小背心震撼畫面流出 背景起底勁養眼
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28歲台灣鐵騎正妹在IG經常分享遊車河照片，上半身僅穿著極度單薄吊帶小背心在公路飛馳，超誇張I Cup傲人上圍幾乎外露，火辣尺度令人窒息！究竟她是誰？
艾妃極限穿著跑山震撼畫面曝光
女鐵騎艾妃是一名電單車愛好者，親自上傳多張跑山實況照片，畫面中她騎著重型電單車在山路飛馳，上半身幾乎只靠兩條幼細肩帶支撐，大面積白滑美背完全坦露人前。當她一轉身側乳更是霸氣外露，配合她親自使用insta360拍攝行車實況，極度衝擊第一身視角完美展現其激進豐滿上圍。這種完全突破一般騎士裝備認知極限打扮，在公路上形成極強烈反差。
當事人親自發聲回應防曬與安全隱患質疑
不少人將焦點轉移到她在高溫烈日下如此少布會否造成嚴重曬傷，更有留言直指「這個防曬要塗抹多一點，不然回家背後會嚴重曬傷，甚至脫皮」。她僅以簡短有力一句「有（擦）。」作為回應，證實自己有做好基本防曬準備。
知名JKF女郎18歲出道 憑不科學身材爆紅
事實上，28歲艾妃早於18歲時就已經正式出道，目前活躍於模特兒界並擔任知名JKF女郎，在IG上累積高達33.9萬位粉絲追蹤。本身MBTI測試結果為INTJ她，私下非常熱愛騎車跑山以及四處旅行，更從不吝嗇在各大社群平台大派福利，向網民展現其不容忽視I Cup惹火身段。
網民狂呼：霸氣側露
這批北宜公路狂飆照片一經發布隨即引爆洗版式留言，大批網民被其誇張身材比例嚇倒並紛紛驚嘆。有人忍不住直呼「身材超好！」、「超正！」、「霸氣側露」，更有網民被其視覺效果震懾而留言表示「乍看還以為戴了兩頂安全帽」、「還是遮不住『偉大氣息』」、「這美背叫我怎麼超車啊！」。
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期