67歲艾威喪妻一年走出陰霾！狂歡派對「出手」撩性感外籍女 慘遭一掌推開畫面流出
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現年67歲的前無綫男星艾威（徐威信），去年經歷愛妻陳美玲不敵病魔離世後，傾家蕩產救妻的深情故事曾令無數人動容。事隔一年，艾威近日被發現與一班外籍友人狂歡派對，期間更主動觸碰身旁性感外籍女子，對方的反應卻令全場氣氛急轉直下。
艾威聚餐載歌載舞主動摸外籍女背部
艾威近日在社交平台上載一段聚餐片段，畫面中他與一班外籍人士在餐廳內載歌載舞，氣氛相當高漲。艾威全程投入其中，除了跟隨音樂節拍起舞，更主動「撩」坐在身旁的一位外籍性感女子聊天，其間艾威伸手觸摸對方背部，惟女方即時一手將他推開，隨即騷出手臂肌肉作回應，場面既尷尬又惹笑。艾威其後再用手指向鏡頭，看來玩得十分盡興。
艾威發文強調不分膚色認識新朋友
艾威事後在社交平台發文，興奮表示認識了一班新外國朋友，並寫道：「東寶不分膚色的界限，在這土地裏，不分你我高低」，字裏行間流露出積極開朗的心態。從片段可見，席間有多位穿着性感的年輕外籍女士，艾威與眾人相處融洽，看來已完全適應單身生活，重新投入社交圈子。
傾盡家產救妻47年演藝生涯令人唏噓
艾威畢業於無綫第8期藝訓班，出道至今47年，曾參演《新紮師兄》、《大頭綠衣鬥殭屍》、《蓋世豪俠》等經典劇集。他與太太陳美玲結婚多年，一直是圈中模範夫妻，惟陳美玲生前患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，艾威不惜傾盡家產為妻子治病，可惜最終仍未能挽回愛妻性命。妻子離世後，艾威帶同工人和愛犬搬入長洲生活，他曾在訪問中透露：「你要點樣處理呢批滯留嘅傷痛，有時要將佢化為一種力量，一定要變回開朗嘅人」，又表示一年只允許自己傷心三日。
網民反應兩極有人祝福有人感慨世事無常
片段曝光後隨即引起網民熱議，不少人對艾威重拾笑容表示欣慰，留言祝福「開心就好，人生苦短」、「艾威值得擁有快樂」。但亦有網民感慨世事無常，指「當年傾家蕩產救妻嘅深情男人，一年後已經同外籍女狂歡」，認為畫面反差太大。更有人關注被推開一幕，笑言「條女嗰下反應好真實」、「艾威你太心急喇」，整段影片成為網民茶餘飯後的話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期