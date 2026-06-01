67歲艾威喪妻一年走出陰霾！狂歡派對「出手」撩性感外籍女 慘遭一掌推開畫面流出

現年67歲的前無綫男星艾威（徐威信），去年經歷愛妻陳美玲不敵病魔離世後，傾家蕩產救妻的深情故事曾令無數人動容。事隔一年，艾威近日被發現與一班外籍友人狂歡派對，期間更主動觸碰身旁性感外籍女子，對方的反應卻令全場氣氛急轉直下。