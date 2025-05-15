艾威老婆成功求肝續命 卻遇另一難關 答謝周潤發1個暖心舉動勁感人

資深演員艾威與太太Lisa結婚多年，攜手共度多次患難。早前艾威在活動中透露，Lisa肝病復發，急需安排換肝手術，病情令人憂心。日前，他透過社交平台公開呼籲熱心人士捐肝，為愛妻續命，幸獲十多名血型O+的善心人士願意協助。

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