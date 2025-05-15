艾威老婆成功求肝續命 卻遇另一難關 答謝周潤發1個暖心舉動勁感人
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資深演員艾威與太太Lisa結婚多年，攜手共度多次患難。早前艾威在活動中透露，Lisa肝病復發，急需安排換肝手術，病情令人憂心。日前，他透過社交平台公開呼籲熱心人士捐肝，為愛妻續命，幸獲十多名血型O+的善心人士願意協助。
艾威愛妻深切治療 狀況更新遇另一難關
艾威接受傳媒訪問時表示，Lisa目前遇另一難關，因細菌感染暫無法進行肝移植手術。上月等候期間，她因腹腔積水嚴重，需入住深切治療部（ICU）。目前Lisa仍留ICU，插滿多條喉管，需輸營養液及洗血，待感染問題解決後才能手術。艾威見愛妻日漸消瘦，肝功能失衡導致毒素無法分解，影響腦部，時而神智不清，令他心痛不已。
艾威不離不棄 盼喚醒求生意志
最令艾威揪心的是Lisa求生意志減弱，他決心盡力激勵太太，只要不用工作，便一日兩次到醫院陪伴，緊握她的手，盼她能堅強捱過難關，順利完成換肝手術。艾威表示，見到太太的狀況，心痛之餘更希望她能重拾鬥志。
周潤發親訪ICU 1舉動暖心鼓勵
艾威透露，曾透過短訊聯繫合作過的苗僑偉（三哥），請他轉告Lisa的偶像周潤發。意外的是，發哥當日親自到醫院探望，為Lisa打氣，並要求她康復後一起跑步，更送上利是，令艾威感激萬分，對發哥的暖心舉動銘記於心。
艾威患難見真情 網民留言支持
艾威與Lisa拍拖多年，2002年結婚。2015年，Lisa被診斷患子宮巨型腫瘤，當時艾威面臨失業，仍不離不棄照顧太太，甚至願意捐肝救妻。據悉，Lisa三次手術耗費近百萬積蓄，艾威始終陪伴左右，展現深厚情義。
網友紛紛留言支持：「所以發哥真係值得尊重」、「發哥真係香港人嘅精神支柱，多謝發哥」、「願太太早日康復同（發哥）跑步！」
圖片來源：Facebook圖片、《爆谷一周》資料圖片資料或影片來源：原文刊於新假期