再見愛人2 ｜ 艾威真人騷懷恨控訴前妻唔聽話 被轟控制慾強兼有不良嗜好

艾威與前妻Lisa陳美玲再見亦是朋友，還一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》，第一集出街後引起關注，艾威在節目中自爆兩年前是因為Lisa沉迷打牌而導致離婚，被數落的Lisa有口難言，估唔到第二集仲慘。在一個互相寫情信的環節中，艾威再次狠狠地控訴Lisa，完全不留情面，Lisa喊到收唔到聲，結果艾威除了被指是控制狂，更被揭發有不良嗜好。