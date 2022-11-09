再見愛人2 ｜ 艾威真人騷懷恨控訴前妻唔聽話 被轟控制慾強兼有不良嗜好
Lisa仍然很愛艾威
艾威與前妻Lisa同框上真人騷，第一集已經好有話題性，在第二集互相寫「最後一封情信」的環節中，劇組安排他們與另一半對望讀信，當抽到艾威夫妻的時候，由Lisa先讀：「我不喜歡你的指責，我很惱火你用很兇的語氣對我，我感覺很沮喪……我希望你可以心平氣和好好跟我溝通，我不想要你因為我身體的問題，跟我分開，我需要你在我心情不好的時間，可以給你的肩膀，給我多一點支持……了解對我的種種誤解，我很抱歉，因為我身體的問題，帶給你很多壓力﹑痛苦。我愛你，我期望我們可以重新開始給彼此一個機會重新認識。」字裡行間仍感受到她依然很愛艾威。
艾威承認帶「恨」寫情書
艾威卻不諱言是抱住一個「恨」字而寫，信的內容句句都令人感到揪心，完全感受到他極度不滿Lisa，無論眼神與肢體語言，艾威都去到好盡，期間更一度用手指指向Lisa：「我不喜歡你對我的勸告完全無動於衷，我感覺很沮喪，我完全不能拯救你……我很惱火你的一意孤行破壞了我們整個婚姻和人生，你知道嗎？……你還是選擇了打麻將，我很恐懼我到時候又要因為你的錯誤，而負上責任，我覺得你是陷我於不義。我告訴過你你之前生命有危險的時候，上天幫了你，我也幫了你，但是你完全不愛惜自己……我需要一個正常人做出正常的決定，我希望你可以真正好好地反省一下，可以讓你思想中把你一些塞了的腦袋可以打開來，你一天，你的思想沒打開來，你往後的日子不會好過的。」艾威這番狠話，令Lisa當場崩潰爆喊。
艾威表明因Lisa不聽話而生氣
艾威讀完信，更要哭成淚人的Lisa主動行過去他身邊攬攬，艾威風度何在？現場嘉賓及主持似乎都覺得Lisa好可憐，覺得艾威在折磨她。其後艾威更被嘉賓質問究竟是因為打牌問題，抑或全因Lisa不聽她話，艾威直認就是因為Lisa不聽自己話所以生氣。
雙重標準自己可以日日飲酒
大家都覺得艾威不讓Lisa打牌而導致離婚的理由不夠理據，Lisa亦終於親口揭露艾威鮮為人知的一面：「如果你可以不喝酒（最頻繁可以喝七天），我都可以不打麻將。」艾威卻即場回應：「我為什麼要不喝酒呢？」艾威此舉被不少網民轟他根本是個控制狂、大男人，有口話人冇口話自己，艾威更被節目主持批評他的個性好得人驚。
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兩年前，63歲艾威突然宣布與結婚18年的太太Lisa(陳美玲)離婚，當時並沒有對外解釋原因，分開後他們仍互相扶持，更一起投資鐘錶生意。到最近二人一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》，艾威終於親揭離婚真因，原來是與Lisa愛打通宵麻雀有關，艾威在鏡頭前重提往事情緒依然激動。
艾威親揭離婚真因
艾威與前妻Lisa(陳美玲)再見亦是朋友，二人早前更一齊參與內地真人騷《再見愛人2》，節目首播焦點已落在他們身上，因為艾威如實公開當日離婚的真正原因，是因為Lisa過份沉迷打麻雀，他剖白時更一度情緒激動，而這個離婚原因令全場嘉賓感到驚訝。
艾威認為離婚是唯一出路
艾威要在鏡頭前公開剖白離婚的原因，等如把肚皮揭開畀人睇，為了賺人仔，艾威與Lisa都去到好盡。兩年前艾威只交代與Lisa兩個人步伐不一致所以分開，但真正原因是與打麻雀有關，艾威表示：「打麻將這個問題討論好久，好多次了。就是在這同一個問題上面糾纏，我覺得好累。你真的不能打麻將，你再打一次麻將就代表我們離婚了……然後第二天早上，我再說一遍，你再打一次就代表離婚，我不會再說任何一句話，三個月之後然後她若無其事地告訴我去打麻將。」艾威當時認為只有離婚才能解決問題。
艾威：點解佢揀打麻雀唔揀我？
二人不時為打牌嘈交，勸又勸過吵又吵過，艾威坦言每次Lisa外出打牌他都會失眠，鏡頭前的艾威愈講愈激動：「五年前是她答應的，她可以打到晚上十一點鐘，只是她根本控制不了自己，她一打麻將電話都不會回的，她一坐下去就我爸爸姓甚麼？……然後她又去打麻將，打到三更半夜，第二天早上回來，我說既然你不能控制自己，不要再打了，我已經很討厭我們討論打麻將的問題，討論過幾十次，絕望，一直我腦袋裡面想，為什麼她選擇麻將不選我。」
Lisa含淚嘗試解釋
艾威坦言不想Lisa沉迷打通宵牌是因為怕她身體捱唔到，因為Lisa曾於15年不幸被診斷子宮生了巨型腫瘤，艾威為她花掉百萬積蓄醫病。今次在節目中全盤講出離婚原因，艾威好像把這幾年的壓力都釋出，而Lisa亦嘗試開腔解釋，不過被艾威不停打斷，事後Lisa表示：「我都有跟他解釋的，但是他不會聽你解釋的。」而她亦坦言很後悔因打牌而與艾威離婚：「我們兩個分開了這麼多年，但我依然很愛他。」事過境遷，唔知艾威與Lisa會否因為這個節目而再畀大家一次機會呢？
艾威親揭離婚真因
艾威指「衰表舅父」唔算大奸大惡 好介意被稱甘草演員
艾威近年專注在內地發展，今年在劇集《家族榮耀》中飾演「衰表舅父」表現出色，他接受傳媒訪問時指《家族榮耀》的戲份之多，是三十多年來拍過無綫劇都不及的，他指離開無綫反而獲得此機會。艾威效力無綫三十多年，2012年離巢，其後曾過檔HKTV可惜開唔成台，又為ViuTV拍節目，近年主力在內地工作﹗
艾威對演戲熱誠從未減退 籌備出歌㘣歌手夢
63歲艾威慨嘆在無綫多年來未能擔正，亦沒有代表作，戲份較多的不出五套刻，艾威指經歷人生低潮，最介意被稱為甘草演員、綠葉等，他指以前會好嬲呢啲稱呼﹗艾威指自己對演戲一直充滿熱誠，年齡無阻他追夢的心，他在訪問中透露正籌備推出個人單曲，並以甘草演員做歌曲主題，對這個稱呼由反感變成人生的體驗﹗
艾威去年離婚 關係友好夾份投資開店
前年8月艾威同太太Lisa結束十八年婚姻，二人共同育養嘅愛犬伯恩山Sashimi則跟艾威生活，為了愛犬做絕育手術合體照顧，再見亦是朋友﹗早前艾威前妻鐘錶店開幕，亦找來艾威做代言人，並孖住出席開幕活動，及後艾威指自己也有份投資，指和前妻互相支持，而艾威前妻Lisa指現時大家關係良好，感情更勝從前﹗
重溫：艾威人生低潮花盡積蓄為妻治病 財困仍堅持助養28名兒童
資深演員艾威，雖然演過不少大奸大惡角色，但其實現實中卻是個大好人及愛妻號，皆因除為前妻醫病花逾百萬積蓄外，廿多年來即使生活困難仍堅持繼續助養28名兒童！1979年，艾威出身於無綫第8期藝員訓練班，同期訓練班同學有湯鎮業、周秀蘭及廖啓智等，入行已40年的他拍劇無數，不時演出大奸大惡角色令觀眾留下深刻印象。
事實上，艾威無論正反派皆演出到位，可謂是一位全能實力派演員。然而，2012年他決定離開效力多年的無綫轉投王維基旗下香港電視（HKTV），但其後再因HKTV申請牌照失敗，以致艾威面臨失業。
太太需進行3次大手術
另一方面，2002年，艾威與圈外太太Lisa結婚，二人一直未有小朋友，只因太太於2015年不幸被診斷子宮生了巨型腫瘤。面對工作與家庭都雙雙大受打擊下，他依然努力撐住自己，照顧太太，並攜手度過難關。
太太手術費花盡積蓄
艾威曾表示太太多年前曾試過卵巢生瘤，後來做手術切除，直至15年再度發現子宮長巨瘤，巨瘤令肚隆起，令太太一度誤以為懷孕！不料，其太太於兩個月內做3次大手術割瘤，而手術後肝、腎出現積水和氣泡，身形暴瘦40磅，肝功能只剩下兩成功能。
Lisa曾於患病期間對老公艾威說：「我很不捨得你，我不知會否很快離開這個世界。我突然覺得你好靚仔，想看多你兩眼…」，艾威面對太太，心中雖非常難受，但亦只能不斷安慰對方不要想那麼多，最後艾威為太太三次手術合共花近百萬元積蓄！
艾威：這是天經地義的
艾威的不離不棄感動不少身邊人，然而，他反說：「對太太不離不棄也值得讚美？我不覺得這件事有多難得，這是天經地義的，老婆是我自己選的，我就要承擔責任，難道一走了之嗎？然後有人告訴我說，很多人會選擇離開，我只想問這樣的社會是否有問題？」面對困難及問題，他選擇堅持及不以離開對方作解決方法！
雖然二人沒有子女，卻養了一隻伯恩山犬，取名為Sashimi，艾威曾透露：「兩公婆無BB就養多隻狗，狗狗給予我們很多歡樂，諗起愛犬就好開心，好像多了一個小朋友，也是我和太太之間的和事佬。」
善心助養兒童
而且，艾威從1997年起，連續超過廿年、先後助養共28位兒童，他坦言多年來生活上雖曾多次出現困難，但從未考慮放棄助養任何一位兒童：「如果因為你家裡出現經濟問題，你會斷絕家中一個成員的糧食嗎？」
加上，善心的艾威說：「那些孩子和我的生活已經掛鉤。見到他們長大好開心，他們寄來的照片我都鑲起來，看到有種欣慰的感覺。」縱然與助養兒童與艾威非血相連，但當中的一切看似已密密將雙方緊扣於一起。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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