「馬介休」澳門大食女芊華起底 身材火辣常派福利 粉絲瘋狂洗版提一要求

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澳門網紅芊華（鄭芊華）憑藉驚人食量走紅港澳兩地，一餐食5碗飯、一次挑戰90粒餃子嘅紀錄令人咋舌。呢位「歡樂馬介休」幕前玩員近年頻頻喺社交平台派福利，粉絲瘋狂洗版要求出寫真，但佢本人至今未有回應。

芊華曾赴台灣讀地理系因夜市美食而選校

芊華原名鄭芊華，暱稱Wawa，係澳門YouTube綜藝頻道「歡樂馬介休」嘅核心成員之一。佢曾經遠赴台灣修讀地理系，當初選擇台灣嘅原因竟然同食有關——夜市、雞扒、台式飲料令佢無法抗拒。畢業後佢回歸港澳發展，加入「歡樂馬介休」擔任幕前玩員，同時經營個人YouTube頻道及Instagram，內容以飲食分享同日常生活為主，憑藉活潑可愛又帶點小性感嘅形象迅速累積大量粉絲。

掙脫體重壓力後發掘大胃王潛力

芊華曾經參加專業舞蹈班，每星期都要量體重，稍重一點就要受罰跑步滾地板，令佢飽受壓力。當佢決定唔再減肥、掙脫體重束縛之後，竟然發現自己擁有驚人食量。佢曾經透露：「突然間回過神會發覺已經吃了很多，或者當我覺得飽時，已經吃了5碗飯。」除咗5碗飯嘅紀錄，佢仲試過一次食落90粒餃子同100件麥樂雞，成為名副其實嘅「馬介休大胃王」。佢坦言自己每100蚊就有80蚊用嚟買食物，連化妝品都要讓路。

芊華面對身形批評堅持開心最重要

面對外界對身形嘅批評，芊華態度相當坦然。佢曾經講過：「即使身邊有人說我肥了，為何我要理別人的目光呢？自己開心就好了。」唯一令佢感到不好意思嘅場合係朋友聚會，因為大家要攤分因佢食量而拉高嘅消費。不過佢身邊朋友對此持歡迎態度，佢笑言：「所有初認識我的朋友都會被我食量嚇到，但當吃不完有我幫忙時，他們都會很開心。」為咗平衡高額食物支出，芊華會做兼職同保持運動習慣，間中行山同打乒乓球。

網民瘋狂洗版跪求芊華出寫真集

芊華經常喺個人Instagram分享唔同造型嘅照片，粉絲稱之為「派福利」。早前佢換上性感兔女郎裝扮慶祝復活節，帖文一出即刻引爆留言區，大批網友瘋狂洗版留言「強烈要求芊華出寫真集」、「跪求出寫真」、「畀龍哥睇」。不過根據公開資料，芊華目前並未推出過任何實體寫真作品，呢啲留言只係粉絲表達喜愛嘅敲碗舉動。佢喺社群上持續活躍，每次分享新造型都會引發大量互動同討論。

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（圖片來源：IG@wawaeatzz）
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資料或影片來源：原文刊於新假期

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