芊蕙子終極踢爆混血肥仔婚內出軌 3點力證對方講大話！

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Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」（曾達恩）近日被爆出疑偷食丁彥均（丁丁），引起網民熱議。而「混血肥仔」與其移英老婆芊蕙子連日來亦連環在社交平台發聲，繼昨日（20日）「混血肥仔」發文親證已與老婆簽訂分居協議書後，芊蕙子就於凌晨再發文踢爆「混血肥仔」婚內出軌！
芊蕙子 混血肥仔 近日網上流傳一段短髮美女與肥仔的熱吻短片，一度被誤以為係丁丁與混血肥仔「婚內出軌」的影片流出，經查證後，原來只是抖音影片，片中肥仔並非混血，女方也不是丁丁！（圖片來源：網上圖片）
近日網上流傳一段短髮美女與肥仔的熱吻短片，一度被誤以為係丁丁與混血肥仔「婚內出軌」的影片流出，經查證後，原來只是抖音影片，片中肥仔並非混血，女方也不是丁丁！（圖片來源：網上圖片）

更新！千蕙子千字文踢爆混血肥仔「婚內出軌」夫妻隔空再開火

香港時間2月20日凌晨，千蕙子在個人IG限時動態再度出招，聲明「本人尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy）或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫」。千蕙子表示，截至目前尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy）或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫。

千蕙子回應1：無收過「分居協議書」

對於丁丁在早前聲明提及確認對方已分開，並簽訂「分居協議書」，千蕙子在最新的限時動態表示無收過！並以強硬態度聲明：「敬請當事人提供一份具法律效力的『分居協議書』，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。

千蕙子回應2： 混血肥仔去年10月婚內出軌成導火線

「我一向重視生活上的安排，這不僅關乎你對我及兩位女兒的承諾，更是對我的基本保障。2024年10月12日，我在英國得悉Tommy疑似有第三者，隨後嘗試與他溝通解決問題。同月27日，他在WhatsApp對話中親口承認婚內出軌。我因隨家庭搬遷至英國成為全職媽媽，短期內無法工作，此舉是為了讓我能安心在家照顧兩位女兒。」根據千蕙子的資訊，似乎雙方有WhatsApp對話為證，可以證明混血肥仔去年10月婚內出軌。

千蕙子回應3：關於居所安排 直指有人無故拖延

「雙方於2025年1月初已分別委任律師（solicitor）處理居所問題，期間亦透過中間人多次交涉，惟至今仍未收到你（混血肥仔）的律師正式回覆。希望你能信守承諾，不再無故拖延。再次感謝各界關心，我對此事尚未獲得解決深感遺憾。希望混血肥仔（Tommy）履行早前承諾，我將不作追究。感謝大家的理解與支持」這一段回應了混血肥仔所講「資產轉讓」手續，似乎雙方對物業轉讓時間未有共識！

關於千蕙子的背景以及移英時序，詳見另文（按此收看）

芊蕙子 混血肥仔 （圖片來源：啱channel）
（圖片來源：啱channel）

「混血肥仔」長文聲明列4點爆離婚細節

在丁丁爆出「婚居協議書」說法之後，「混血肥仔」2月20日在社交平台發長文聲明，並在文中表示自己與老婆芊蕙子其實早於去年2月時婚姻已經出現問題，並指芊蕙子「曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活」，而2人在經過討論後終簽下分居協議書。

「混血肥仔」在文中更表示希望保護2個小朋友，但擔心今次事件會對佢哋造成影響，因此決定以聲明釋除大家對此事嘅疑慮及揣測，亦在文中透露芊蕙子落最後通牒嘅原因：

1. 根據雙方簽名同意的分居協議書的安排，我會繼續提供理想居住環境、每月家用等等，雙方各盡父母應當之責任，同時已交給律師再三查閱，文件有效。

2. 在簽署分居協議書後，我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。

3. 到情人節的IG story事件發生後，Luby曾經朋友透過短訊向本人表示，需要在期限之前把物業轉讓到她名下，我答應會在她給予的期限之前給律師一個答覆，相信她較後出的IG story之「兌現承諾」亦是指物業轉讓這件事。

4. 有關本人資產轉讓、兌現承諾的問題，我一直完全樂意繼續交由律師跟進，並在保障兩位小朋友的大前提下，把資產轉讓，希望令我們可以安穩地照顧她們。

芊蕙子 混血肥仔 「混血肥仔」今日在社交平台發長文聲明回應偷食風波，並在文中透露現時於芊蕙子嘅婚姻狀態。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
「混血肥仔」今日在社交平台發長文聲明回應偷食風波，並在文中透露現時於芊蕙子嘅婚姻狀態。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
芊蕙子 混血肥仔 「混血肥仔」表示去年2月芊蕙子向自己提出離婚要求，2人在商討後最終簽下分居協議書。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
「混血肥仔」表示去年2月芊蕙子向自己提出離婚要求，2人在商討後最終簽下分居協議書。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
芊蕙子 混血肥仔 BBO早於10個月前所發布與古天樂合作嘅影片更被網民指係神預言！（圖片來源：BBO）
BBO早於10個月前所發布與古天樂合作嘅影片更被網民指係神預言！（圖片來源：BBO）
芊蕙子 混血肥仔 在爆出 「偷食」「分居」爭議前，混血肥仔提及婚姻關係時向來串嘴又輕挑，前年訪問鄭中基的YouTube頻道辦公室，在湘湘面前提及老闆房的「古惑磨砂玻璃」，亦有將「老婆唔喺身邊」作為話題。（圖片來源：youtube截圖）
在爆出 「偷食」「分居」爭議前，混血肥仔提及婚姻關係時向來串嘴又輕挑，前年訪問鄭中基的YouTube頻道辦公室，在湘湘面前提及老闆房的「古惑磨砂玻璃」，亦有將「老婆唔喺身邊」作為話題。（圖片來源：youtube截圖）

網民連環狠批「混血肥仔」講大話

「混血肥仔」於聲明中再度就私事進入公眾視野致歉外，更在文末表示「二人相處，有喜有悲，有得有失，不能走到白頭是一種遺憾。希望公眾可以給予空間讓我們處理，但願我們可以回歸正常溝通，盡量完滿地解決事件，保障小朋友成長。」

不過唔少網民就留言狠批「混血肥仔」講大話：「唔知係咪我理解錯，分居同離婚係2樣嘢嚟架喎，分居佢仲係你合法妻子」、「有共識地分開個老婆會咁大反應？」、「竟然一早簽咗分居，一直扮一家人，聖誕節一家人影曬家庭相？好明顯講大話啦！偷食仲唔認！」、「小小搞笑 假設女嘅要你層樓 要你資產 佢仲會咁大肆宣傳講自己家事 然後發酵到比人地知道自己要貪你層樓？」、「未正式離婚走去『了解』第2條女都唔叫出軌？然後要第三者去幫你公布分居協議？」

芊蕙子 混血肥仔 2人於去年聖誕節時更曾曬出家福，不過原來當時「混血肥仔」與芊蕙子已經簽訂分居協議。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
2人於去年聖誕節時更曾曬出家福，不過原來當時「混血肥仔」與芊蕙子已經簽訂分居協議。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
芊蕙子 混血肥仔 芊蕙子去年4月時曾曬出與「混血肥仔」撐枱腳嘅照片，雖然未有合照，但就在照片嘅配文中透露照片由「混血肥仔」操刀。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
芊蕙子去年4月時曾曬出與「混血肥仔」撐枱腳嘅照片，雖然未有合照，但就在照片嘅配文中透露照片由「混血肥仔」操刀。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
芊蕙子 混血肥仔 芊蕙子去年8月亦有曬出一家人去主題樂園嘅影片，因此今次突然公開原來早於8月已分居令唔少人狠批佢哋講大話。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
芊蕙子去年8月亦有曬出一家人去主題樂園嘅影片，因此今次突然公開原來早於8月已分居令唔少人狠批佢哋講大話。（圖片來源：ig@azalealubyyip）

丁丁3點澄清 否認介入別人婚姻

Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」在太太千蕙子發出最後通牒後（詳見下文），暫未有發表更多聲明，反而旗下藝人丁丁（丁彥均）就在限時動態作出3點澄清：

本人作以下幾點澄清：

1. 從來沒有介入別人婚姻關係。

2.我在確認對方已分開，並簽訂「分居協議書」後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。

3. 有關偷拍的那張食飯照片，當日只是拍攝後，討論相關未來工作。 因眾眾流言蜚語，最近飽受精神折磨和情緒問題，更影響到我的家人朋友，決定暫時休息，退出幕前工作

芊蕙子 混血肥仔 丁丁作出澄清，提及自己飽受精神折磨和情緒問題，決定暫時休息退出幕前工作。（圖片來源：ig@tingyinnnnn）
丁丁作出澄清，提及自己飽受精神折磨和情緒問題，決定暫時休息退出幕前工作。（圖片來源：ig@tingyinnnnn）

丁丁宣布退出幕前工作 洗公廁或成暫別作

聲明中丁丁間接爆出「混血肥仔」原來已簽訂「分居協議書」，亦不點名承認與混血肥仔「曾作出了解，但最後沒有發展」，對於被指偷拍同枱食飯的畫面，她的說法是「討論相關未來工作」。網民對丁丁的公告感到不可思議，語帶諷刺表示「想不到兩夫妻分居竟然要由第三方公告」。

芊蕙子 混血肥仔 （圖片來源：BBO）
（圖片來源：BBO）
芊蕙子 混血肥仔 （圖片來源：BBO）
（圖片來源：BBO）

撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、啱channel、ig@tommy_mixedfatboy、ig@azalealubyyip、BBO、youtube截圖、ig@tingyinnnnn資料或影片來源：原文刊於新假期

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