芊蕙子終極踢爆混血肥仔婚內出軌 3點力證對方講大話！
更新！千蕙子千字文踢爆混血肥仔「婚內出軌」夫妻隔空再開火
香港時間2月20日凌晨，千蕙子在個人IG限時動態再度出招，聲明「本人尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy）或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫」。千蕙子表示，截至目前尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy）或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫。
千蕙子回應1：無收過「分居協議書」
對於丁丁在早前聲明提及確認對方已分開，並簽訂「分居協議書」，千蕙子在最新的限時動態表示無收過！並以強硬態度聲明：「敬請當事人提供一份具法律效力的『分居協議書』，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。
千蕙子回應2： 混血肥仔去年10月婚內出軌成導火線
「我一向重視生活上的安排，這不僅關乎你對我及兩位女兒的承諾，更是對我的基本保障。2024年10月12日，我在英國得悉Tommy疑似有第三者，隨後嘗試與他溝通解決問題。同月27日，他在WhatsApp對話中親口承認婚內出軌。我因隨家庭搬遷至英國成為全職媽媽，短期內無法工作，此舉是為了讓我能安心在家照顧兩位女兒。」根據千蕙子的資訊，似乎雙方有WhatsApp對話為證，可以證明混血肥仔去年10月婚內出軌。
千蕙子回應3：關於居所安排 直指有人無故拖延
「雙方於2025年1月初已分別委任律師（solicitor）處理居所問題，期間亦透過中間人多次交涉，惟至今仍未收到你（混血肥仔）的律師正式回覆。希望你能信守承諾，不再無故拖延。再次感謝各界關心，我對此事尚未獲得解決深感遺憾。希望混血肥仔（Tommy）履行早前承諾，我將不作追究。感謝大家的理解與支持」這一段回應了混血肥仔所講「資產轉讓」手續，似乎雙方對物業轉讓時間未有共識！
「混血肥仔」長文聲明列4點爆離婚細節
在丁丁爆出「婚居協議書」說法之後，「混血肥仔」2月20日在社交平台發長文聲明，並在文中表示自己與老婆芊蕙子其實早於去年2月時婚姻已經出現問題，並指芊蕙子「曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活」，而2人在經過討論後終簽下分居協議書。
「混血肥仔」在文中更表示希望保護2個小朋友，但擔心今次事件會對佢哋造成影響，因此決定以聲明釋除大家對此事嘅疑慮及揣測，亦在文中透露芊蕙子落最後通牒嘅原因：
1. 根據雙方簽名同意的分居協議書的安排，我會繼續提供理想居住環境、每月家用等等，雙方各盡父母應當之責任，同時已交給律師再三查閱，文件有效。
2. 在簽署分居協議書後，我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。
3. 到情人節的IG story事件發生後，Luby曾經朋友透過短訊向本人表示，需要在期限之前把物業轉讓到她名下，我答應會在她給予的期限之前給律師一個答覆，相信她較後出的IG story之「兌現承諾」亦是指物業轉讓這件事。
4. 有關本人資產轉讓、兌現承諾的問題，我一直完全樂意繼續交由律師跟進，並在保障兩位小朋友的大前提下，把資產轉讓，希望令我們可以安穩地照顧她們。
網民連環狠批「混血肥仔」講大話
「混血肥仔」於聲明中再度就私事進入公眾視野致歉外，更在文末表示「二人相處，有喜有悲，有得有失，不能走到白頭是一種遺憾。希望公眾可以給予空間讓我們處理，但願我們可以回歸正常溝通，盡量完滿地解決事件，保障小朋友成長。」
不過唔少網民就留言狠批「混血肥仔」講大話：「唔知係咪我理解錯，分居同離婚係2樣嘢嚟架喎，分居佢仲係你合法妻子」、「有共識地分開個老婆會咁大反應？」、「竟然一早簽咗分居，一直扮一家人，聖誕節一家人影曬家庭相？好明顯講大話啦！偷食仲唔認！」、「小小搞笑 假設女嘅要你層樓 要你資產 佢仲會咁大肆宣傳講自己家事 然後發酵到比人地知道自己要貪你層樓？」、「未正式離婚走去『了解』第2條女都唔叫出軌？然後要第三者去幫你公布分居協議？」
丁丁3點澄清 否認介入別人婚姻
Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」在太太千蕙子發出最後通牒後（詳見下文），暫未有發表更多聲明，反而旗下藝人丁丁（丁彥均）就在限時動態作出3點澄清：
本人作以下幾點澄清：
1. 從來沒有介入別人婚姻關係。
2.我在確認對方已分開，並簽訂「分居協議書」後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。
3. 有關偷拍的那張食飯照片，當日只是拍攝後，討論相關未來工作。 因眾眾流言蜚語，最近飽受精神折磨和情緒問題，更影響到我的家人朋友，決定暫時休息，退出幕前工作
丁丁宣布退出幕前工作 洗公廁或成暫別作
聲明中丁丁間接爆出「混血肥仔」原來已簽訂「分居協議書」，亦不點名承認與混血肥仔「曾作出了解，但最後沒有發展」，對於被指偷拍同枱食飯的畫面，她的說法是「討論相關未來工作」。網民對丁丁的公告感到不可思議，語帶諷刺表示「想不到兩夫妻分居竟然要由第三方公告」。