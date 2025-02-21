芊蕙子終極踢爆混血肥仔婚內出軌 3點力證對方講大話！

Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」（曾達恩）近日被爆出疑偷食丁彥均（丁丁），引起網民熱議。而「混血肥仔」與其移英老婆芊蕙子連日來亦連環在社交平台發聲，繼昨日（20日）「混血肥仔」發文親證已與老婆簽訂分居協議書後，芊蕙子就於凌晨再發文踢爆「混血肥仔」婚內出軌！