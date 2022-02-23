苟芸慧

38歲苟芸慧一句說話再惹婚變傳聞 瘋狂晒線 網民驚訝：唔使谷都上到頸﹗

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苟芸慧和富三代陸漢洋（William）18年結婚，婚後一直表現恩愛，但前年突然傳出婚變，更有指苟芸慧搬離愛巢，日前在2022年2月22日的日子，大家都貼出一雙一對放閃，苟芸慧貼出單人照，並寫上一句令人對其婚姻有更多揣測的文字，婚姻狀況再度受關注﹗

苟芸慧嘟嘴勁風騷

苟芸慧近來在社交網只分享上堂學煮中菜，在最凍的天氣都只影住狗仔，老公陸漢洋如同消失在苟芸慧的生活一樣。日前苟芸慧貼出多張相片，大晒美感鎖骨，回復弗爆身段的苟芸慧更風騷嘟嘴，心情大好並留言：「愛自己，愛生活…分享有愛一刻，一直一直❤️下去～22.02.22」，令網民揣測她回復單身所以要「愛自己」，苟芸慧未有回覆﹗

苟芸慧 苟芸慧穿上勁deep V大晒鎖骨，風騷嘟嘴，完全無受婚變傳聞影響﹗
苟芸慧穿上勁deep V大晒鎖骨，風騷嘟嘴，完全無受婚變傳聞影響﹗（圖片來源：[email protected]
苟芸慧 一句說話引起外界好多揣測﹗
一句說話引起外界好多揣測﹗（圖片來源：[email protected]

苟芸慧發文「該斷的斷了」

苟芸慧與「錫礦大王」後人陸漢洋婚後是圈中模範夫妻，不時公開晒恩愛，但2020年10月後苟芸慧未有再貼與老公的合照，令婚姻狀況成為焦點，去年初苟芸慧單拖返加拿大探親，身邊卻未見老公﹗其後苟芸慧出po指清了二十箱物品，並留言「該送的送了，該斷的斷了」，被指暗示感情生變，更有指苟芸慧已搬離貝沙灣愛巢﹗

最近深夜重播2011年《怒火街頭2》有28歲苟芸慧「全盛期」的演出！
早前深夜重播2011年《怒火街頭2》有28歲苟芸慧「全盛期」的演出！（圖片來源：TVB.com）

婚後收起「咪咪」 傳婚變後突然大解放

苟芸慧16年離巢無綫，18年結婚，減少幕前工作，專心做少奶奶及修讀法國烹飪文憑課程﹗ 升呢人妻後的苟芸慧早已收埋的事業線近來再度解放，苟芸慧在社交網瘋狂派福利，網民興奮：真・咪神回歸﹗苟芸慧 苟慧芸近來頻頻派福利﹗

苟芸慧近來頻頻派福利﹗（圖片來源：[email protected]

苟芸慧結婚三周年冇慶祝？

苟芸慧一直未有回應婚變傳聞及是否已搬離愛巢，其後經理人解畫指苟芸慧只是「斷捨離」清理舊物，並指她的感情生活OK，但就講明苟芸慧不會回應婚變傳聞﹗苟芸慧與陸漢洋18年9月在加拿大註冊，10月在香港擺酒，去年結婚三周年大日子，未見苟芸慧有任何慶祝活動，反而頻頻出po解放深長事業線，被網民再追問是否回復單身？

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苟芸慧的深長事業線突然回歸，網民興奮之餘同時亦對她的婚姻狀況表示關心﹗（圖片來源：[email protected]
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網民指苟芸慧真材實料，留言「唔使谷都上到頸﹗」（圖片來源：[email protected]
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苟芸慧五官標緻、皮膚嬌嫩白滑、上圍激凸，正宗索人妻﹗（圖片來源：[email protected]

頻繁社交活動 老公冇影

苟芸慧老公陸漢洋不但絕跡於她的社交網，苟姑娘更在冬天送上多張福利圖，又分享與朋友開心暢聚的照片，老公依然冇影﹗近日苟芸慧與李亞男、岑麗香和王君馨的「處女黨」合體，而秘密返港在酒店隔離的鍾嘉欣，相信好快歸位，五女再聚﹗

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昔日處女黨已變成索妻黨，原來「成軍」十年，十年間處女黨個個嫁人，李亞男、岑麗香、鍾嘉欣都分別育有兩個小朋友﹗（圖片來源：[email protected]
苟芸慧 大家已相識十年，處女黨獨欠正在酒店隔離的鍾嘉欣﹗
大家已相識十年，處女黨獨欠正在酒店隔離的鍾嘉欣﹗（圖片來源：[email protected]

苟芸慧與姊妹們的聚會一浪接一浪， 苟芸慧與伍詠薇及簡慕華因合作《金枝慾孽貳》而成為好友，早前更結伴去staycation，相當盡興﹗早前苟芸慧又與簡慕華與梁嘉琪等去主題公園，與姊妹們頻密聚會亦令網民追問是否回復單身？身邊都唔見老公，不過苟芸慧未有作出回覆﹗

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苟芸慧近日為簡慕華慶祝生日，感情好好﹗（圖片來源：[email protected]
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早前又孖簡慕華及梁嘉琪去主題公園玩﹗（圖片來源：[email protected]
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苟芸慧同陸漢洋去年慶祝結婚兩周年，分別在社交網晒愛，今年結婚三周年卻未見有任何慶祝活動﹗（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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