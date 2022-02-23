38歲苟芸慧一句說話再惹婚變傳聞 瘋狂晒線 網民驚訝：唔使谷都上到頸﹗
苟芸慧嘟嘴勁風騷
苟芸慧近來在社交網只分享上堂學煮中菜，在最凍的天氣都只影住狗仔，老公陸漢洋如同消失在苟芸慧的生活一樣。日前苟芸慧貼出多張相片，大晒美感鎖骨，回復弗爆身段的苟芸慧更風騷嘟嘴，心情大好並留言：「愛自己，愛生活…分享有愛一刻，一直一直❤️下去～22.02.22」，令網民揣測她回復單身所以要「愛自己」，苟芸慧未有回覆﹗
苟芸慧發文「該斷的斷了」
苟芸慧與「錫礦大王」後人陸漢洋婚後是圈中模範夫妻，不時公開晒恩愛，但2020年10月後苟芸慧未有再貼與老公的合照，令婚姻狀況成為焦點，去年初苟芸慧單拖返加拿大探親，身邊卻未見老公﹗其後苟芸慧出po指清了二十箱物品，並留言「該送的送了，該斷的斷了」，被指暗示感情生變，更有指苟芸慧已搬離貝沙灣愛巢﹗
婚後收起「咪咪」 傳婚變後突然大解放
苟芸慧16年離巢無綫，18年結婚，減少幕前工作，專心做少奶奶及修讀法國烹飪文憑課程﹗ 升呢人妻後的苟芸慧早已收埋的事業線近來再度解放，苟芸慧在社交網瘋狂派福利，網民興奮：真・咪神回歸﹗
苟芸慧近來頻頻派福利﹗（圖片來源：[email protected]）
苟芸慧結婚三周年冇慶祝？
苟芸慧一直未有回應婚變傳聞及是否已搬離愛巢，其後經理人解畫指苟芸慧只是「斷捨離」清理舊物，並指她的感情生活OK，但就講明苟芸慧不會回應婚變傳聞﹗苟芸慧與陸漢洋18年9月在加拿大註冊，10月在香港擺酒，去年結婚三周年大日子，未見苟芸慧有任何慶祝活動，反而頻頻出po解放深長事業線，被網民再追問是否回復單身？
頻繁社交活動 老公冇影
苟芸慧老公陸漢洋不但絕跡於她的社交網，苟姑娘更在冬天送上多張福利圖，又分享與朋友開心暢聚的照片，老公依然冇影﹗近日苟芸慧與李亞男、岑麗香和王君馨的「處女黨」合體，而秘密返港在酒店隔離的鍾嘉欣，相信好快歸位，五女再聚﹗
苟芸慧與姊妹們的聚會一浪接一浪， 苟芸慧與伍詠薇及簡慕華因合作《金枝慾孽貳》而成為好友，早前更結伴去staycation，相當盡興﹗早前苟芸慧又與簡慕華與梁嘉琪等去主題公園，與姊妹們頻密聚會亦令網民追問是否回復單身？身邊都唔見老公，不過苟芸慧未有作出回覆﹗