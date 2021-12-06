38歲苟芸慧婚變成謎 大解放瘋狂晒線 網民驚訝：唔使谷都上到頸﹗
苟芸慧和富三代陸漢洋（William）18年結婚，婚後一直表現恩愛，但去年突然傳出婚變，月前更傳苟芸慧已搬離愛巢，出po發文「該斷的斷了」似在暗示感情有變，並傳出兩夫婦因生育問題而意見不合﹗而苟芸慧一直未有就婚變傳聞回應，不過升呢人妻早已收埋的事業線近來再度解放，苟芸慧在社交網瘋狂派福利，網民興奮：真・咪神回歸﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
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苟芸慧發文「該斷的斷了」再傳婚變
苟芸慧與「錫礦大王」後人陸漢洋婚後是圈中模範夫妻，不時公開晒恩愛，但自去年10月後苟芸慧未有再貼與老公的合照，令婚姻狀況成為焦點，今年初苟芸慧單拖返加拿大探親，身邊卻未見老公﹗月前苟芸慧出po指清了二十箱物品，並留言「該送的送了，該斷的斷了」，再度傳出婚姻現危機，更有指苟芸慧已搬離貝沙灣愛巢﹗
苟芸慧結婚三周年冇慶祝？
38歲苟芸慧一直未有回應婚變傳聞及是否已搬離愛巢，其後經理人解畫指苟芸慧只是「斷捨離」清理舊物，並指她的感情生活OK，但就講明苟芸慧不會回應婚變傳聞﹗苟芸慧與陸漢洋18年9月在加拿大註冊，10月在香港擺酒，今年結婚三周年大日子，未見苟芸慧有任何慶祝活動，反而頻頻出po解放深長事業線，被網民再追問是否回復單身？
頻繁社交活動 老公冇影
苟芸慧老公陸漢洋不但絕跡於她的社交網，苟姑娘更在冬天送上多張福利圖，又分享與朋友開心暢聚的照片，老公依然冇影﹗近日苟芸慧與李亞男、岑麗香和王君馨的「處女黨」合體，而秘密返港在酒店隔離的鍾嘉欣，相信好快歸位，五女再聚﹗
苟芸慧與姊妹們的聚會一浪接一浪， 苟芸慧與伍詠薇及簡慕華因合作《金枝慾孽貳》而成為好友，早前更結伴去staycation，相當盡興﹗早前苟芸慧又與簡慕華與梁嘉琪等去主題公園，與姊妹們頻密聚會亦令網民追問是否回復單身？身邊都唔見老公，不過苟芸慧未有作出回覆﹗