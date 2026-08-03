43歲苟芸慧突晒「上帝視角」靚相 抹胸晚裝逐格睇！難掩1震撼畫面獲網民激讚
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43歲前華姐冠軍苟芸慧，一直被外界譽為「宅男女神」，擁有精緻五官與優雅氣質。今日她在社交平台突然分享一輯極具衝擊力的工作近照，其中一張俯拍角度的相片瞬間引爆網絡熱話，背後震撼畫面令人完全無法移開視線。
苟芸慧激罕派福利震撼眼球
苟芸慧在社交網大方發布了最新的工作花絮相片，畫面中她身穿一襲極具夢幻感的紫金色低胸抹胸晚禮服，散發出無與倫比的華麗仙氣。當中最吸睛的絕對是一張採用「上帝視角」由上往下俯拍的絕密靚相。她輕輕托腮並微微仰頭看向鏡頭，不僅展現出優美的頸部線條，更將豐滿傲人的身材展露無遺，視覺效果極具衝擊力，瞬間令一眾粉絲血脈沸騰。
苟芸慧親揭放工瘋癲真面目
除了大方展現驕人身段，苟芸慧亦在貼文中罕有剖白自己的雙面性格。她以輕鬆幽默的口吻寫道：「工作的時候一本正經，放工的時候瘋瘋癲癲，這就是我……」隨後更附上一段鼓勵大家的溫暖英文金句：「Plz love yourself, don’t be unkind. You’re a masterpiece, one of a kind.」相片中無論是走廊上的靈動回眸，還是自信灑脫的甜美笑容，都完美散發著熟女獨有的優雅與性感雙重魅力。
華姐冠軍昔日仙氣依然未減
2009年奪得國際中華小姐冠軍入行的苟芸慧，多年來憑著甜美外表與標緻五官深受大眾喜愛，更被外界封為元祖級「宅男女神」。雖然近年減少幕前演出，但她依然積極透過社交平台與粉絲互動，每次更新近況都能引起廣泛關注。今次這輯突破尺度的性感晚裝相片，再次證明她無論是樣貌還是身材都保養得宜，完全看不出歲月留下的痕跡，成功勾起不少網民對她昔日經典演出的美好回憶。
網民一面倒激讚狀態回勇
這輯震撼視覺的「上帝視角」靚相一出，隨即在各大社交平台掀起熱烈討論，網民紛紛湧入留言區洗版式狂讚。大批網民被其惹火身材與仙氣美貌迷倒，激動留言表示「真係靚到無死角」、「上帝視角太犯規了」、「流晒鼻血」。當中更有不少忠實粉絲感嘆她的絕佳保養功力，驚呼「女神狀態簡直回歸巔峰」，一致認同她完美展現出獨一無二的女人味，人氣絕對不減當年。
資料或影片來源：原文刊於新假期