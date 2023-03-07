39歲苟芸慧轉型做吃播表演食花 新片激瘦回復全盛美貌靠1招三星期變V字臉
39歲苟芸慧轉型做吃播表演食花
苟芸慧婚後一直少有出席公開活動，不過依然活躍於社交平台，近日她就在個人社交平台上傳一段新影片，片段中可見苟芸慧消瘦許多，不但皮膚白滑，美貌更回復到當年巔峰時期。苟芸慧在片中表示朋友認為自己適合當吃播博主，所以特地表演「食花」，之後又詢問網民意見：「你們覺得我適合做吃播博主嗎？朋友說試一下把自己吃東西的樣子錄下來。」不少網民都大讚苟芸慧靚女，拍任何影片都會大受歡迎，𠱁得苟芸慧都好開心。
曾經一度漲爆 全靠1招三星期激瘦變V字臉
苟芸慧早年曾經因為甲狀腺功能減退，導致體重直線上升，最高峰時期體重更高達170磅。她曾在社交平台分享自己的減肥方法，表示進行生酮飲食減肥法，堅持了3個星期，在第八天的時候更成功減去2公斤。苟芸慧亦毫不吝嗇分享自己日常餐單，餐單包括魚、蔬菜、沙律、肉扒等，非常健康！
婚後屢傳老公婚變
39歲苟芸慧和富三代陸漢洋（William）18年結婚，婚後一直表現恩愛，但曾經19年開始傳出婚變，更有指苟芸慧搬離愛巢，從此陸漢洋亦絕跡苟芸慧的社交網，雙方更沒有回應婚變一事。去年苟芸慧更發文指「話時話，近幾個月，心情是複雜的，一些你以為一直會在的人和事突然像泡沬一樣消失了」，令兩人婚變的消息傳得慶恰恰。
傳陸漢洋以誠意打動苟芸慧 兩人成功復合
雖然婚後屢次傳出兩人婚變的消息，但今年年初突然傳出陸漢洋出盡方法，以誠意打動苟芸慧。陸漢洋不但在苟芸慧每次發文後秒按Like之外，又做24孝老公做苟芸慧專屬司機，接送苟芸慧到友人聚會等。有傳經過陸漢洋一連串的行動後，苟芸慧的態度開始軟化，令兩人的感情成功破冰。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言