苟芸慧

39歲苟芸慧轉型做吃播表演食花 新片激瘦回復全盛美貌靠1招三星期變V字臉

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39歲苟芸慧近年低調生活，雖然一直時不時傳出與老公陸漢洋婚變，但苟芸慧一向少理外間傳聞，除了頻頻在社交平台分享減肥心得之外，近日更轉型當食播博主表演食花，引來不少網民關注！

39歲苟芸慧轉型做吃播表演食花

苟芸慧婚後一直少有出席公開活動，不過依然活躍於社交平台，近日她就在個人社交平台上傳一段新影片，片段中可見苟芸慧消瘦許多，不但皮膚白滑，美貌更回復到當年巔峰時期。苟芸慧在片中表示朋友認為自己適合當吃播博主，所以特地表演「食花」，之後又詢問網民意見：「你們覺得我適合做吃播博主嗎？朋友說試一下把自己吃東西的樣子錄下來。」不少網民都大讚苟芸慧靚女，拍任何影片都會大受歡迎，𠱁得苟芸慧都好開心。

苟芸慧 苟芸慧近日表演「食花」，似乎有意轉型當吃播博主。
苟芸慧近日表演「食花」，似乎有意轉型當吃播博主。（圖片來源：小紅書@苟芸慧ChristineKuo）
苟芸慧 苟芸慧近日都回復最佳狀態，美貌爆燈！
苟芸慧近日都回復最佳狀態，美貌爆燈！（圖片來源：小紅書@苟芸慧ChristineKuo）
苟芸慧 網民都大讚苟芸慧越來越靚，𠱁得苟芸慧都好開心，一一回覆網民的留言，非常親民。
網民都大讚苟芸慧越來越靚，𠱁得苟芸慧都好開心，一一回覆網民的留言，非常親民。（圖片來源：小紅書@苟芸慧ChristineKuo）
苟芸慧
（圖片來源：小紅書@苟芸慧ChristineKuo）

曾經一度漲爆 全靠1招三星期激瘦變V字臉

苟芸慧早年曾經因為甲狀腺功能減退，導致體重直線上升，最高峰時期體重更高達170磅。她曾在社交平台分享自己的減肥方法，表示進行生酮飲食減肥法，堅持了3個星期，在第八天的時候更成功減去2公斤。苟芸慧亦毫不吝嗇分享自己日常餐單，餐單包括魚、蔬菜、沙律、肉扒等，非常健康！

苟芸慧 苟芸慧曾經因為甲狀腺功能減退，導致體重直線上升，一度增磅指170磅。
苟芸慧曾經因為甲狀腺功能減退，導致體重直線上升，一度增磅指170磅。（圖片來源：微博@苟芸慧ChrisineKuo）
苟芸慧 苟芸慧大曬自己的減肥秘訣，自爆全憑生酮減肥餐單減肥，並且在第8天已經成功減去2公斤。
苟芸慧大曬自己的減肥秘訣，自爆全憑生酮減肥餐單減肥，並且在第8天已經成功減去2公斤。（圖片來源：小紅書@苟芸慧ChristineKuo）
苟芸慧 餐單都好健康，有魚有菜。
餐單都好健康，有魚有菜。（圖片來源：小紅書@苟芸慧ChristineKuo）

婚後屢傳老公婚變

39歲苟芸慧和富三代陸漢洋（William）18年結婚，婚後一直表現恩愛，但曾經19年開始傳出婚變，更有指苟芸慧搬離愛巢，從此陸漢洋亦絕跡苟芸慧的社交網，雙方更沒有回應婚變一事。去年苟芸慧更發文指「話時話，近幾個月，心情是複雜的，一些你以為一直會在的人和事突然像泡沬一樣消失了」，令兩人婚變的消息傳得慶恰恰。

苟芸慧 婚變 大解放
苟芸慧同陸漢洋18年結婚，結婚一周年及兩周年都有公開放閃，但2021年結婚三周年卻未見有任何慶祝活動﹗（圖片來源：[email protected]

傳陸漢洋以誠意打動苟芸慧 兩人成功復合

雖然婚後屢次傳出兩人婚變的消息，但今年年初突然傳出陸漢洋出盡方法，以誠意打動苟芸慧。陸漢洋不但在苟芸慧每次發文後秒按Like之外，又做24孝老公做苟芸慧專屬司機，接送苟芸慧到友人聚會等。有傳經過陸漢洋一連串的行動後，苟芸慧的態度開始軟化，令兩人的感情成功破冰。

苟芸慧 婚後都不是行孖咇，十分甜蜜﹗
婚後都不是行孖咇，十分甜蜜﹗（圖片來源：東方新地）
苟芸慧 2018年9月在加拿大註冊結婚，同年10月在香港上水雙魚河鄉村會所舉行婚禮﹗
2018年9月在加拿大註冊結婚，同年10月在香港上水雙魚河鄉村會所舉行婚禮﹗（圖片來源：東方新地）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@苟芸慧ChristineKuo、微博@苟芸慧ChristineKuo、[email protected]東方新地

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