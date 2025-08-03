英皇慈善基金「綠世代運動會」 紅白大賽曾傲棐黎展峯黃明德 VIVA 激鬥連場
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英皇慈善基金於城門運動場成功舉辦「綠世代運動會」，吸引了眾多市民及粉絲參與。這場以慈善為主題的運動盛會，結合了英皇娛樂藝人的紅白大賽及精彩的現場表演，場面熱鬧非凡，為香港社區注入無限活力。
紅白大賽星光熠熠
活動亮點之一是英皇娛樂藝人分組進行的紅白大賽，參賽藝人以高昂的鬥志和默契的團隊合作，為現場觀眾帶來一場場精彩絕倫的競技表演。從激烈的接力賽到趣味十足的團體遊戲，藝人們展現了運動精神與娛樂魅力，贏得觀眾陣陣掌聲。
英皇娛樂藝人組「明星隊」 與長者競技
英皇慈善基金旨在通過此次活動推廣綠色生活理念，同時為社區重建項目籌集善款。活動現場設有多個互動攤位，推廣環保意識，並鼓勵參與者關注可持續發展。英皇慈善基金表示，所有籌得款項將用於支持香港社區的慈善項目，幫助有需要的人士。英皇集團副主席楊政龍先生表示：「我們期待以綠世代運動會作為起點，讓青年與長者攜手合作。溝通同友誼，從來無分年齡。今日的運動會，目的就係搭建一個『跨代共融』嘅平台，以長者的智慧和經驗，配合青年的創意同幹勁，在輕鬆愉快的運動比拼中擦出火花。我們相信，『共融』是促進社會
進步同發展嘅重要力量。」
鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士表示：「活動將運動、環保與社區關懷三者完美結合，為長者與青年、義工們提供了一個機會，促進長幼、跨代共融，這正是我們一直努力推動的方向，連繫社會資源，推動關愛互助社區。」
現場表演掀起高潮
除了緊張刺激的比賽，活動還安排了英皇娛樂藝人的VIVA演唱會，眾多知名歌手輪番上台獻唱，為現場氣氛推向高潮。觀眾在欣賞音樂的同時，也感受到活動所傳遞的正能量與團結精神。
「綠世代運動會」未來將繼續舉辦更多娛樂＋慈善活動
英皇慈善基金表示，「綠世代運動會」是年度重要活動之一，未來將繼續舉辦更多結合娛樂與慈善的活動，為香港社會帶來更多正面影響。基金會感謝所有參與者、贊助商及志願者的支持，共同為慈善事業貢獻力量。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期