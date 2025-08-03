英皇慈善基金「綠世代運動會」 紅白大賽曾傲棐黎展峯黃明德 VIVA 激鬥連場

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英皇慈善基金於城門運動場成功舉辦「綠世代運動會」，吸引了眾多市民及粉絲參與。這場以慈善為主題的運動盛會，結合了英皇娛樂藝人的紅白大賽及精彩的現場表演，場面熱鬧非凡，為香港社區注入無限活力。

紅白大賽星光熠熠

活動亮點之一是英皇娛樂藝人分組進行的紅白大賽，參賽藝人以高昂的鬥志和默契的團隊合作，為現場觀眾帶來一場場精彩絕倫的競技表演。從激烈的接力賽到趣味十足的團體遊戲，藝人們展現了運動精神與娛樂魅力，贏得觀眾陣陣掌聲。

英皇慈善基金 綠世代運動會 為響應第 15 屆全運會「激情全運會 活力大灣區」的精神，英皇慈善基金特別聯同合作伙伴英皇娛樂、英皇娛樂「0 e:ffect」及鄰舍輔導會，於 8 月 1 日假「蒲吧 Hangout」舉辦「綠世代運動會」。英皇集團副主席楊政龍先生、英皇娛樂集團行政總裁張雅麗女士、鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士，連同一眾英皇娛樂藝人，包括曾傲棐(Arvin) 、黎展峯(Andy) 、黃明德(Dark)及 VIVA(姜咏鑫 Ada 、李晞彤 Carina、馬思惠 Macy 及張鈊貽 VALC)，與 50 位青年義工及 50 位長者，共同參與了一場結合跨代共融、低強度運動、創意再生資源及富娛樂性的社區競技運動盛事。（圖片來源：大會提供）
為響應第 15 屆全運會「激情全運會 活力大灣區」的精神，英皇慈善基金特別聯同合作伙伴英皇娛樂、英皇娛樂「0 e:ffect」及鄰舍輔導會，於 8 月 1 日假「蒲吧 Hangout」舉辦「綠世代運動會」。英皇集團副主席楊政龍先生、英皇娛樂集團行政總裁張雅麗女士、鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士，連同一眾英皇娛樂藝人，包括曾傲棐(Arvin) 、黎展峯(Andy) 、黃明德(Dark)及 VIVA(姜咏鑫 Ada 、李晞彤 Carina、馬思惠 Macy 及張鈊貽 VALC)，與 50 位青年義工及 50 位長者，共同參與了一場結合跨代共融、低強度運動、創意再生資源及富娛樂性的社區競技運動盛事。（圖片來源：大會提供）

英皇娛樂藝人組「明星隊」 與長者競技

英皇慈善基金旨在通過此次活動推廣綠色生活理念，同時為社區重建項目籌集善款。活動現場設有多個互動攤位，推廣環保意識，並鼓勵參與者關注可持續發展。英皇慈善基金表示，所有籌得款項將用於支持香港社區的慈善項目，幫助有需要的人士。英皇集團副主席楊政龍先生表示：「我們期待以綠世代運動會作為起點，讓青年與長者攜手合作。溝通同友誼，從來無分年齡。今日的運動會，目的就係搭建一個『跨代共融』嘅平台，以長者的智慧和經驗，配合青年的創意同幹勁，在輕鬆愉快的運動比拼中擦出火花。我們相信，『共融』是促進社會
進步同發展嘅重要力量。」

鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士表示：「活動將運動、環保與社區關懷三者完美結合，為長者與青年、義工們提供了一個機會，促進長幼、跨代共融，這正是我們一直努力推動的方向，連繫社會資源，推動關愛互助社區。」

現場表演掀起高潮

除了緊張刺激的比賽，活動還安排了英皇娛樂藝人的VIVA演唱會，眾多知名歌手輪番上台獻唱，為現場氣氛推向高潮。觀眾在欣賞音樂的同時，也感受到活動所傳遞的正能量與團結精神。

英皇慈善基金 綠世代運動會 Andy深受長者歡迎，除了演唱，更與他們互動。（圖片來源：大會提供）
Andy深受長者歡迎，除了演唱，更與他們互動。（圖片來源：大會提供）
英皇慈善基金 綠世代運動會 Arvin 擔任綠世代運動會的打頭陣暖場嘉賓（圖片來源：大會提供）
Arvin 擔任綠世代運動會的打頭陣暖場嘉賓（圖片來源：大會提供）

「綠世代運動會」未來將繼續舉辦更多娛樂＋慈善活動

英皇慈善基金表示，「綠世代運動會」是年度重要活動之一，未來將繼續舉辦更多結合娛樂與慈善的活動，為香港社會帶來更多正面影響。基金會感謝所有參與者、贊助商及志願者的支持，共同為慈善事業貢獻力量。

英皇慈善基金 綠世代運動會 七位充滿活力的英皇娛樂藝人組成明星隊在台上為過百名參賽者作示範（圖片來源：大會提供）
七位充滿活力的英皇娛樂藝人組成明星隊在台上為過百名參賽者作示範（圖片來源：大會提供）
英皇慈善基金 綠世代運動會 Dark被老友記們大讚身手好，為他們取得不少分數。（圖片來源：大會提供）
Dark被老友記們大讚身手好，為他們取得不少分數。（圖片來源：大會提供）
英皇慈善基金 綠世代運動會 活動設有「Trump Card」明星技能卡環節，藝人都擁有專屬技能卡，能於指定遊戲中發揮獨特作用——當參賽隊伍啟動所屬藝人的技能卡，該回合即可獲得額外分數。這一創新設計在粉絲熱烈的歡呼支持下，成功將現場氣氛推至最高潮，帶動全場熱烈互動。現場同時設有主題拍照亭及粉絲打氣區，讓所有參加者都能共度難忘而歡樂的一天。 Macy與老友記打成一片大玩結合升級再造及創意的環保趣味競技遊戲（圖片來源：大會提供）
活動設有「Trump Card」明星技能卡環節，藝人都擁有專屬技能卡，能於指定遊戲中發揮獨特作用——當參賽隊伍啟動所屬藝人的技能卡，該回合即可獲得額外分數。這一創新設計在粉絲熱烈的歡呼支持下，成功將現場氣氛推至最高潮，帶動全場熱烈互動。現場同時設有主題拍照亭及粉絲打氣區，讓所有參加者都能共度難忘而歡樂的一天。 Macy與老友記打成一片大玩結合升級再造及創意的環保趣味競技遊戲（圖片來源：大會提供）
英皇慈善基金 綠世代運動會 VALC等藝人除表演外，更成為皇牌，為每一組加分。（圖片來源：大會提供）
VALC等藝人除表演外，更成為皇牌，為每一組加分。（圖片來源：大會提供）
英皇慈善基金 綠世代運動會 「綠世代運動會」活動圓滿落幕有賴贊助商歐化寶 、 鋒味 、 Snapio、 寶礦力水特及 Soyjoy 鼎力支持，讓每位參加者都可滿載而歸，獲得豐富的禮品包及賽前「補水」講座及四格相自拍亭等獨特體驗。活動成功實踐跨代互動與可持續發展理念，將綠色環保、創意運動、娛樂體驗和社區共融緊密結合，繼續凝聚社區力量，鼓勵更多市民積極參與義工及綠色行動，攜手邁向更健康、更共融、更可持續的未來。（圖片來源：大會提供）
「綠世代運動會」活動圓滿落幕有賴贊助商歐化寶 、 鋒味 、 Snapio、 寶礦力水特及 Soyjoy 鼎力支持，讓每位參加者都可滿載而歸，獲得豐富的禮品包及賽前「補水」講座及四格相自拍亭等獨特體驗。活動成功實踐跨代互動與可持續發展理念，將綠色環保、創意運動、娛樂體驗和社區共融緊密結合，繼續凝聚社區力量，鼓勵更多市民積極參與義工及綠色行動，攜手邁向更健康、更共融、更可持續的未來。（圖片來源：大會提供）
英皇慈善基金 綠世代運動會 英皇娛樂集團行政總裁張雅麗女士頒發冠軍與得分最高的隊伍 。（圖片來源：大會提供）
英皇娛樂集團行政總裁張雅麗女士頒發冠軍與得分最高的隊伍 。（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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