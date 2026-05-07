英皇戲院母親節「我係你Mami」送爆谷 網絡傳說變現實社恐恥力大考驗！

還記得當年網上瘋傳嗰張「我係你老豆」麥當勞惡搞圖嗎？當時唔少人信以為真，走去門市向職員講出呢句說話，結果當然係換嚟一臉尷尬。想唔到事隔多年，竟然有機構將呢個網絡傳說變成現實——英皇戲院宣布母親節期間推出「我係你Mami」送爆谷活動，消息一出即刻引爆網民討論，被譽為「社恐恥力大考驗」！