英皇戲院母親節「我係你Mami」送爆谷 網絡傳說變現實社恐恥力大考驗！
英皇戲院母親節活動玩法大公開
英皇戲院宣布，任何年滿1歲人士，只需於5月8至10日期間，到所有英皇戲院分店購買任何朱古力爆谷產品，並向職員講出「我係你Mami」呢句口令，即可免費獲得新口味爆谷試食一份。活動為期三日，橫跨母親節前夕至正日，可以話係今年最有話題性嘅母親節優惠之一。宣傳圖以長輩圖風格設計，初時仲有唔少網民以為係惡搞圖片，直到確認帖文真係出自英皇戲院官方專頁，先至相信係真。
網絡傳說變成真 「我係你老豆」翻版
講起呢個活動，唔少網民即刻聯想到早年網上流傳嘅一張疑似麥當勞廣告圖，內容寫到任何滿21歲男士於父親節到各間麥當勞分店向職員說「我係你老豆」即獲免費特別餐一份。當年呢張圖被廣泛轉發，甚至有人真係走去試，結果當然係一場空歡喜。如今英皇戲院將呢個經典網絡迷因變成官方活動，可以話係將惡搞正式「扶正」，難怪有網民大讚「終於有機構識玩」，認為係滿分marketing。
社恐人士恥力大考驗
雖然活動睇落簡單，但對於唔少社恐人士嚟講，要當面向陌生職員講出「我係你Mami」呢句說話，絕對係一場恥力大考驗。有網民留言表示想睇直播，亦有人話「試計算職員心理陰影面積」，更有網民擔心「會唔會俾人鬧餐飽」。不過亦有膽大嘅網民表示期待，話「聽日等睇人去打卡」，甚至有人問「講『我係你老母』得唔得」，可見大家對呢個活動既期待又怕受傷害。
網民留言笑到碌地 創意無限
帖文一出，留言區即刻變成大型歡樂場。有網民話「個post有聲」，亦有人指「收銀員多咗好多個母親」。更有網民認真研究讀音問題，問「有冇指定個Mami係讀ma↘️mi↗️定係ma➡️mi↘️」，認真程度令人笑到標眼水。另外有網民留言「Emperor Mami咪told左你lo，依啲holiday唔可以咁開玩笑架」。
網民盼父親節再出招
除咗母親節活動本身之外，唔少網民已經開始期待父親節版本。有網民留言「咁下個月冇理由冇『我係你老豆』啦」，亦有人話「早晨，我係你老豆」率先預演。更有網民建議「另外遲啲會唔會有乾炒牛河食」，將網絡迷因玩到盡。睇嚟英皇戲院今次呢個活動確實成功引起話題，究竟聽日開始會有幾多人鼓起勇氣向職員講出「我係你Mami」呢？大家拭目以待！