英皇80周年丨容祖兒楊政龍出席慈善虛擬導賞 張敬軒為長者唱金曲

英皇集團聯同「活現香港」（Walk in Hong Kong）推出慈善虛擬導賞活動「一喜活現•英皇80年」，日前於英皇戲院舉行慈善長者場，並邀請到英皇集團副主席楊政龍(Alex)、聯同容祖兒與現場超過80位長者一同出席活動，同時破天荒與兩個慈善機構旗下長者中心超過800位長者一起連線參與，同場更有張敬軒及泳兒驚喜化身虛擬導賞嘉賓，與大家一同穿梭港島及九龍，以線上導賞的方式與各位長者一起漫遊社區，緬懷香港舊日的風情。