英皇80周年丨容祖兒楊政龍出席慈善虛擬導賞 張敬軒為長者唱金曲
「一喜活現 • 英皇 80 年」慈善虛擬導賞活動
「一喜活現 • 英皇 80 年」慈善虛擬導賞活動與觀眾遊走淺水灣、銅鑼灣、灣仔、中環、尖沙嘴及 油麻地等地方，將本地文化歷史軼事娓娓道來，勾起長者們年輕時的深刻回憶及共鳴。合作伙伴英皇慈善基金除透過捐款支持兩間慈善機構推動「長青共融」的項目計劃以外，更組織集團義工隊在現場與長者玩遊戲，氣氛熾熱高漲，長者們在多個互動問答環節表現雀躍。
此次舉辦慈善長者場目的甚具意義，英皇集團副主席楊政龍先生致辭時表示:「踏 進智慧數碼年代，集團一直追求創新的科技應用，除了為旗下業務解鎖更多可能性，達至可持續發展 外，更可延伸至社會關愛層面，參與並推動慈善數碼化。此外，近年受疫情影響，出行及與外界交流受到一定限制，尤其長者、較體弱甚至不便出行的年長人士更是受到影響，因此我想將線上直播、虛 擬導賞這種新興的出行方式介紹給大家，鼓勵長者們利用科技的便利體驗新事物從而豐富精神生活， 開懷面對新常態。」
容祖兒入行23年 公司見證自己成長
英皇集團植根於香港，由 1942 年位於上海街的鐘錶零售店「成安記錶行」，發展至今業務觸及生活各方各面，一直陪伴香港成長，亦見證不少人生中拍拖、結婚、升職等喜慶時刻。英皇娛樂藝人容祖兒對此感受特別深刻，她表示:「我很高興可以參與集團 80 周年慶祝活動，今年是我加入英皇娛樂第 23 個年頭，公司一直見證著我的事業和個人成長，對我悉心栽培，好似一個大家庭，陪伴我走過人生的高低起伏，任何時刻一家人都會上下一心，大家都好長情。其實集團很多重要里程碑都承載著不少上世紀男女老幼的美好回憶，充滿著香港情懷，觀看導賞時勾起我兒時的生活回憶，同時亦從中了解到 許多香港昔日的生活習慣，令我頓時覺得與現場的『老友記』有了共通點，變得親近許多。」
創辦人兼是次導賞主持人陳智遠介紹活動主題
「一喜活現 • 英皇 80 年」導賞內容由以保育及文化導賞為人所知的本地文化企業「活現香港」協 助整理及蒐集，創辦人兼是次導賞主持人陳智遠表示:「首先祝賀英皇集團成立 80 周年，很高興可以參與這次誌慶活動。英皇集團品牌深耕於香港，在我們團隊進行史料搜集時發現許多有趣的故事與香港人連結甚深，但因活動時間有限，我們萃取精華，以圍繞『喜慶』的主題打造了一個專屬於英皇集團及香港人充滿集體回憶的旅程，現已開放接受公眾報名，希望大家踴躍參與。」
張敬軒大談重啟「飛圖」緣由
除與觀眾重溫香港往昔的人文風情外，導賞融入不少集團的發展蹤跡及鮮為人知的故事，其中更邀請 張敬軒及泳兒擔任導賞嘉賓，向觀眾分享集團於娛樂及電影戲院業務板塊的先驅蹤跡。張敬軒大談自己重啟「飛圖」品牌的緣由：「『飛圖』當時除了生產多首家傳戶曉的歌曲如《相思風雨中》、《現代愛 情故事》、《片片楓葉情》，亦帶起了不少如卡拉 OK、音樂錄影帶及鐳射唱片等娛樂文化風潮，對香港 流行音樂文化影響深遠，希望通過活化經典品牌，延續它過去勇於創新的精神，並將其介紹給新一代 的聽眾。」最後張敬軒更為長者送上驚喜，演唱一首經他重新改編的飛圖年代的經典金曲，並透露將於公眾場送出特別獎品，冀大家萬勿錯過。
泳兒講述香港「睇戲文化」
而泳兒則在時代廣場英皇戲院與大家講述香港從 20 世紀初便出現的「睇戲文化」與後來戲院的變遷，她提到:「參與導賞後我先得知舊時戲院俗稱的『飛機椅』是甚麼，以及可以一睹當年皇后戲院戲橋的真跡，感受到當時的睇戲文化已經早就植根香港人的生活！對比我現在身處的英皇戲院，裡面的座位不但有無線充電以及各式精品小食咖啡，科技的進步實在大大增加了我們觀影的體驗以及便利。」
免費公眾場 現已接受報名
除了剛舉辦的慈善長者場外，10月29日(星期六)將會推出免費公眾場，已有逾千人報名參加，名額有限，先到先得！成功報名並出席慈善虛擬導賞團公眾場的參加者更有機會優先參與有獎遊戲贏得豐富獎品，詳情請留意英皇集團官方社交 Facebook 及 Instagram 平台(@emperor.hongkong)發布的相關資訊。「一喜活現•英皇 80 年」活動詳情
有興趣參加【一喜活現·英皇80年】慈善虛擬導賞活動的朋友，可以在以下連結網頁報名登記：
活動日期：10月29日
活動時間：上午11時至12時30分
參與方式：Zoom線上直播 (直播連結將於成功報名後發送至參加者電郵)
報名詳情：按下填寫報名表格
【一喜活現·英皇80年】報名須知
- 截止報名日期為2022年10月28日下午3時正（星期五）。
- 虛擬導賞活動名額有限，先到先得，額滿即止。
- 我們將於2022年10月28日（星期五）或之前，以電郵通知成功報名的參加者有關是次慈善虛擬導賞活動的詳細安排。為免電郵被送至垃圾郵件信箱而使你錯過有關導賞活動的重要資訊，請先設定[email protected]為安全寄件者（safe/trusted sender）。
- 因應2019冠狀病毒病的疫情發展，以上節目的安排或有所調整，請留意我們的最新公佈。
- 如有任何查詢，可以電郵至[email protected]或致電 5511 4839。
- 透過報名表格所提供的個人資料將會用作參加虛擬導賞活動報名之用，主辦單位會於活動完結後一個月內銷毀所有紀錄及存檔。
- 本次活動將會以Zoom線上會議形式進行，並會全程錄影以作紀錄。
費用全免，僅此一場，名額有限，先到先得!
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》