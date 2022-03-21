英皇電影耗資15億 梁朝偉劉華《金手指》造型首曝光 張學友出山夥拍謝霆鋒
金手指｜梁朝偉劉德華收放自如
耗資高達港幣三億五千萬《金手指》，主角造型首度曝光，導演莊文強現身說法：「有機會再度同兩大影帝合作，他們確實成熟了很多，看兩大影帝決定怎樣去演一場戲，收放自如、尺寸拿捏得好好。」
《金手指》能打動梁朝偉與劉德華參演，莊導演透露：「他們對挑選劇本向來嚴謹，對人物角色亦同樣嚴謹，《金手指》以警匪片包裝，實際上是一個史詩式的故事，張力十足，他們甚少接觸到這個片種，自然有一定吸引力。」
阿Sa獨特一面前所未見
女主角阿Sa蔡卓妍將以前所未見的突破性面貌亮相，莊導演：「別以為阿Sa一臉傻氣，經歷這麼多年的演藝生涯，她的倔強其實超越很多行內人，我將她這份倔強、冷酷放進角色裡，發掘出阿Sa獨特又有趣一面！」
梁朝偉劉德華《金手指》花絮 何啟華與影帝鬥戲
海關戰線｜張學友相隔六年出山
由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟擔綱，聯同吳鎮宇特別演出的《海關戰線》，消息一出已成全城焦點。電影以海關為轄心，發展出引人入勝的故事，強勁班底，是邱導演用心的安排：「張學友+謝霆鋒+吳鎮宇+林嘉欣+劉雅瑟，這是一個很有新鮮感的組合，他們都是影帝影后級，而且工作態度認真的演員﹗」
謝霆鋒初任動作指導全力以赴
素來賣命的謝霆鋒，這次更首度兼任動作指導，邱導演說：「這是他的第一次，他必會全力以赴，設計出驚險緊張的動作場面！」
內幕｜任達華、郭富城、林峯、方中信四大型男
郭富城與任達華、林峯、方中信四大型男合作，麥兆輝導演笑言過程相當順利，指郭富城本在6月應有一部電影要在內地拍攝，與《內幕》撞期，但郭富城爭取調動檔期，成功落實合作。
籌備三年 任達華出場即死 郭富城演正義律師
劇本籌備花了三年時間，麥導演：「任達華的角色，會在第一場死去，整個故事就因他而起，回憶與現實兩條線縱橫交錯；城城演一個富有正義感而思維又很非一般的律師，這份正義感與人物背景交錯有關。」
麥導：「林峯則演警察，我希望角色成熟少少，拋下一向的靚仔包裝，林峯一聽就明白，造型隨劇組怎麼弄都可以！」
至於方中信今次會演一個被欺負的角色，跟平時的陽剛形象截然不同。四位演員的互動，相信定必有火花。女演員方面，湯怡、周勵淇、李靖筠將會參與演出，電影原定在農曆年後開拍，但受疫情影響，暫定五月初可以順利開拍，期待在這個艱難的環境下。台前幕後，加倍用心，拍出一部好戲！
神探大戰｜韋家輝拆解第一個謎 劉青雲深不見底
韋家輝與劉青雲一導一演，《神探大戰》的海報曝光，韋導演首先拆解第一個謎——《神探大戰》絕對不是《神探》（2007年）的延續篇：「《神探》與《神探大戰》的戲種已不盡相同，《神探》是斯文、內斂一點的戲，較多內心描寫，比較文藝，《神探大戰》試圖用動作包裝故事，內裡的人物線完全無關連，甚至『神探』所指的意思也不同！」
韋導演坦言，在構思主角「神探」李俊時，青雲已是第一人選：「眾所周知，青雲是一個很棒的演員，今次再合作，發覺他依然好有能量，於是我再推多一把，他又跑得更加快，我覺得他是一個深不見底的好演員；加上我好喜歡彼此的合作方法，就是他好信任我，我亦好信任他！」
另外多齣矚目猛片《阿媽有咗第二個》、《出租家人》、《紮職2》及《深宵閃避球》等蓄勢待發，由顧長衛執導，葛優、王俊凱傾力合演的《刺猬》，亦即將隆重登場！總投資額超逾十五億港元！
英皇電影推三套續集作
因應過去一年，英皇電影有不少叫好叫座的作品，一系列續集好戲將隆重登場，如再與大導演張藝謀攜手炮製的《懸崖之上2》，此外《不日成婚2》及《紥職3》，亦正在密鑼緊鼓、部署開拍。