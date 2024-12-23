湯怡與生命小戰士共渡聖誕 大爆同女兒提前放假慶祝佳節

證券商協會慈善基金會、英皇資本集團及金利豐金融集團攜 手合作，贊助非牟利團體 「生命小戰士會」舉辦了一場溫馨而富有意義的《生命小戰士 2024 聖誕派對》，並邀請到英皇娛樂藝人湯怡與現場超過 70 個生命小戰士家庭，連同嘉賓及義工，合共超過 200 人喜迎聖誕。

