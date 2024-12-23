湯怡與生命小戰士共渡聖誕 大爆同女兒提前放假慶祝佳節
湯怡鼓勵生命小戰士堅持追夢
此次活動旨在與生命小戰士們共度一個愉快的聖誕佳節，為他們帶來愛與溫暖，並喚起社 會各界對生命小戰士及不同社會階層的關注與支持。活動所募集的善款，將全數用於支持 生命小戰士會的日常運營，為更多癌症兒童、重症血病患者及曾接受骨髓移植的病童提供 必要的服務，促進他們的福祉。
已為人母的湯怡在活動中積極與孩子們互動，十分投入，她說：「雖然外表上看，大家未必能察覺，但今天參與活動的小朋友與家屬都是已經康復的勇士，或是正在接受治療當中 的小戰士。看到一眾生命小戰士努力在台上投入地表演，我都非常感動，與其他嘉賓都忍唔不住流出眼淚。麥QQ（湯怡女兒）之前生病時要日夜照顧，經常提心吊膽，我都已經覺得很勞累，生命小戰士及家長是長期作戰治療，不論是小朋友或照顧他們的家長，我十分佩服他們！」她更與孩子們分享了自己的成長故事及創立自家烘焙店 KAKAchevee 的 故事，鼓勵他們堅持追尋並實現夢想。
湯怡大爆聖誕計劃
當被問及在聖誕新年的計劃時，湯怡表示由於聖誕及新年的工作檔期已經安排滿滿，所以早已提前與麥 QQ 去了布吉旅行預先放大假。是次旅行全家人也十分享受陽光與海灘，但 更令人猜不到的是湯怡也是第一次到布吉。她分享道：「我好喜歡帶着女兒周遊列國，到每個地方都總能有新的體會，跟女兒一同發掘新事物，未來亦都計劃與麥 QQ 到更多國家，見識世界。但由於餅店的工作量大，下一次旅行，可能要安排在農曆新年後了。」
英皇資本集團主席兼證券商協會慈善基金會創辦人楊玳詩女士亦表示：「今日能夠集合三 個機構一同贊助生命小戰士會的聖誕派對，我感到無比榮幸。聖誕節是分享愛與關懷的美 好時刻，能夠與小戰士們共同慶祝這個節日，讓我倍感欣慰。每位孩子的笑容都是我們最 大的回報，這正是我們舉辦活動的初衷。今年已是第二年與生命小戰士舉辦聖誕派對，今 年好開心湯怡小姐能夠抽空出席，與小戰士們一起玩遊戲，送禮物。每次邀請社會賢達明星名人參與活動，都是希望能利用他們的名人效應，引起社會上更多人的關注。我女兒在 年幼時曾患上羊癇症，我理解作為病患者家長的壓力，亦深明小朋友及家長是非常需要關 心。希望我們微小的力量，能結予各位大大的愛及關心，替大家打打氣，送上小小溫暖， 大大的祝福。」
證券商協會慈善基金會創辦人兼董事、金利豐金融集團行政總裁朱李月華博士分享了她作為癌症患者的親身經歷。她表示，作為一位曾經面對病痛的人，她深知患者及其家屬所承 受的焦慮與擔憂。她表示：「今天的派對不僅是慶祝聖誕，更是希望讓每位小戰士及其家 庭感受到社會的關懷與支持。我們期望這些孩子在面對挑戰時，能夠感受到愛與希望的力 量。看到這麼多家庭齊聚一堂，彼此分享愛與歡笑，讓我倍感欣慰。衷心祝願每位參與者 在新的一年中，身體健康、家庭幸福。」
生命小戰士會主席陳慧兒女士對證券商協會慈善基金會、金利豐金融集團及英皇資本集團 的慷慨贊助，以及得到湯怡小姐的支持表示衷心感謝。她欣喜地指出，眾多嘉賓的熱情參與，使得小戰士們能夠享受一個難忘的聖誕回憶。