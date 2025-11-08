LOL決賽｜T1力爭三連冠硬撼棄將KT 玲玲師傅玄學拆解Faker中國魔咒？
明日電訊大戰上演 T1硬撼KT爭奪500萬美元獎金
萬眾期待的《英雄聯盟》全球總決賽明日下午於成都舉行，上演韓國賽區「電訊大戰」，由資歷亮麗的T1對決首次打入決賽的KT Rolster。T1作為電競界的資優生，已是連續4年殺入決賽，將挑戰隊史第6座冠軍及衝擊三連冠偉業。相反，對手KT Rolster的晉級之路充滿戲劇性，整隊由新人及別隊棄將組成， underdog姿態極具熱血漫畫感。是次總決賽採用5局3勝制，總獎金高達5,000,000美元，冠軍隊伍可獨得1,000,000美元。除了激戰連場，大會更請來「巨肺天后」G.E.M.鄧紫棋於開幕式獻唱總決賽主題曲《Sacrifice》，為《英雄聯盟》15週年紀念增添聲勢。
Faker力圖雪恥 8年前中國三連冠魔咒回帶
今次決賽最大焦點，莫過於T1王牌選手Faker能否打破心魔。時間回到2017年，當時Faker同樣帶領隊伍挑戰三連冠，卻於在中國舉行的總決賽中落敗，自此網上便流傳「中國三連冠魔咒」的說法。玄學家玲玲師傅亦有提及此事：「上次嘅《英雄聯盟》半決賽，我講到 T1 選手入面，Faker（李相赫）命格零舍特別。睇返歷年紀錄，佢係唯一一位拎過 5 次世界冠軍嘅選手。佢贏完 2015 同 2016 之後，諗住贏埋 2017 年喺中國舉行嘅總決賽成為三連冠，點知就輸咗畀 SSG。自此網上就流傳『中國三連冠』嘅魔咒。」事隔8年，Faker再次於中國挑戰三連冠，能否成功雪恥備受關注。
網民熱議Faker魔咒 「今年劇本太熱血！」
決賽前夕，網上討論區氣氛已相當熱烈，兩隊的背景故事成為網民熱議話題。不少電競迷對KT Rolster這支「棄將聯盟」的熱血劇本大感期待，認為他們過關斬將殺入決賽，本身就是一個奇蹟。另一邊廂，大批T1支持者則極度關注Faker的「魔咒」，紛紛留言為他打氣，希望他能克服心魔，在同一片土地上彌補8年前的遺憾。除了賽事本身，不少網民亦表示非常期待G.E.M.的開幕表演，認為能吸引更多非電競迷觀眾，而玲玲師傅的玄學分析亦為緊張的賽事增添了趣味，成為另類觀戰焦點。