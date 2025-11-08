LOL決賽｜T1力爭三連冠硬撼棄將KT 玲玲師傅玄學拆解Faker中國魔咒？

明日（9日）上演的《英雄聯盟》全球總決賽，將由韓國勁旅T1硬撼「棄將黑馬」KT Rolster，爭奪高達1,000,000美元冠軍獎金！T1主將Faker力求打破8年前在中國失落的「三連冠魔咒」，賽前更有玄學家玲玲師傅加入拆解，究竟Faker能否逆天改命？