44歲范冰冰巴黎行騷貼乳貼險走光 一個部位贅肉盡現惹熱議
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范冰冰第三度站上巴黎高級訂製服時裝周T台，一襲黑色心形谷胸連身裙大膽貼上乳貼走秀，卻因造型過於貼身而被網民發現贅肉明顯外露。品牌創意總監最後親自牽手謝幕的待遇，證明她在時尚圈的地位依然無可撼動。
范冰冰黑色心形連身裙貼乳貼行騷險象環生
巴黎時間昨日（6日），范冰冰現身巴黎高級訂製服時裝周，為品牌2026秋冬高級訂製系列擔任全球首穿模特兒。她身穿黑色心形谷胸連身裙，胸前縫上巨型黑色蕾絲裝飾，誇張前衞的造型令全場目光聚焦。由於服裝剪裁極為大膽，范冰冰需要貼上乳貼才能完成走秀，過程中雖然險象環生但最終未有走光，據悉今次服裝由設計師親自為她挑選。
創意總監親自牽手謝幕彰顯時尚圈頂級地位
走秀結束後，品牌創意總監特別邀請范冰冰牽手一同謝幕，這個安排在時裝周中屬於極高規格的待遇，足見她在國際時尚圈依然是炙手可熱的Icon。這已經是范冰冰第三度登上高訂T台，從被選中擔任首穿模特兒到獲邀謝幕，品牌對她的重視程度不言而喻。
43歲范冰冰風塵僕僕輾轉多國征戰時裝周
在出席巴黎時裝周之前，范冰冰行程排得密密麻麻，先後到泰國為其護膚品牌宣傳、再赴韓國出席電影節活動，隨即飛往巴黎。除了行騷之外，她其後亦以白色刺繡貼身裙出席看騷活動，配合復古髮髻及紅唇造型，到場時被大批內地粉絲包圍，不少人大叫「冰冰好美」、「好絕」，她亦企定定任影兼為粉絲簽名。
網民兩極評價有人讚大膽有人彈贅肉橫生
對於范冰冰今次前衞造型，網上評價呈現兩極分化。支持者大讚她夠膽創新：「范冰冰從不打安全牌 真的每次都有創新」、「只有冰冰姐真的在玩轉時裝周 很drama的造型 每次都有新想法!」、「這個女人殺不死,只會更強大」。但亦有網民留意到她背部及腋下位置被細小走秀服擠出明顯贅肉，批評她未有做好身材管理。有網友則估計范冰冰應該穿了塑腰衣，束腰令肉被往上堆，才會出現贅肉外露的情況，並指「偶像已經四十幾歲，沒必要咁嚴格」。
資料或影片來源：原文刊於新假期