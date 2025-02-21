范瑋琪不滿遭指控間接害死大S 嬲爆po1對話力證清白

台灣知名藝人徐熙媛（大S）於本月初突然傳出感染流感併發肺炎逝世嘅消失，終年僅48歲，令外界對此大感可惜及痛心。不過隨後就有網民指控大S感染流感，是因為於病逝10天前曾與與黑人（陳建州）及范瑋琪（范范）聚會，並質疑2人將病毒傳染大S。而被指控多時嘅范瑋琪今日（21日），就在社交平台上嬲爆po證據力證自己清白……