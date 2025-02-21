范瑋琪不滿遭指控間接害死大S 嬲爆po1對話力證清白
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台灣知名藝人徐熙媛（大S）於本月初突然傳出感染流感併發肺炎逝世嘅消失，終年僅48歲，令外界對此大感可惜及痛心。不過隨後就有網民指控大S感染流感，是因為於病逝10天前曾與與黑人（陳建州）及范瑋琪（范范）聚會，並質疑2人將病毒傳染大S。而被指控多時嘅范瑋琪今日（21日），就在社交平台上嬲爆po證據力證自己清白……
范瑋琪夫妻被指傳染流感病毒間接害死大S
大S驚傳逝世嘅消息後，唔少網民都將其感染流感病毒嘅矛頭指向黑人（陳建州）及范瑋琪（范范）。皆因2人嘅雙胞胎兒子於1月曾感染流感住院，范瑋琪亦於上月22日在社交平台透露兒子染病一事，因此有唔少網民都留言質疑2人為何仍選擇出席聚會，令流感病毒有機會散播。
范瑋琪嬲爆po證據力證清白
對於被網民指控間接害死大S一事，范瑋琪今日就在社交平台直接貼出網民嘅質疑留言，以及醫生嘅回覆截圖，以力證自己以及一對兒子嘅清白。不過范瑋琪在上載與醫生嘅對話後就一度刪除並重新上載帖文，而最新貼文目前亦再度被刪走。
撰文：東方新地圖片來源：ig@fanfan、ig@blackielovelife資料或影片來源：原文刊於新假期