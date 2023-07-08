范瑋琪演唱會遭黑人連累 被網民抵制致銷情慘淡決定取消 損失過百萬
范瑋琪演唱會決定取消 損失過百萬
范瑋琪演唱會主辦單位黑天使製作公告，原定於9月8日舉行的范瑋琪「我們之間的事」演唱會決定停辦，主辦單位也接受已購票人士退票。根據網上資料，臺北流行音樂中心場地一天租場費用估計約需一百萬新台幣（約25萬港元），如再加上退票行政、贊助商退款等，將極有可能損失過百萬。
【黑天使製作 官方公告】
原訂2023年9月8日在臺北流行音樂中心舉辦 范瑋琪 「我們之間的事」演唱會，因主辦單位「黑天使製作有限公司」決定停辦。
已購買當日場次票券之觀眾可申請退票，詳情請洽寬宏售票，造成不便，敬請見諒。
范范力撐黑人老公聲明遭逐點擊破 「滴酒不沾」實屬謊話？！
黑人（陳建州）近日捲入「MeToo」風波，不斷有女星接二連三地爆料曾經被他性騷擾，再加上他以往有不少黑歷史遭翻出，好男兒形象大插水。而神隱數日的太太范瑋琪（范范），亦在日前（29日）終於出聲明，力撐老公並指相信其為人。不過其聲明疑似太過急急腳，逐點被網民擊破。
范范在6月29日出聲明力撐老公並證其清白，完整聲明如下：
我沒有神隱。我和平常的作息一樣在家帶飛翔。
回溯懷孕時期的事，我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。
中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝洒。
我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。
范范聲明1. 出門遠超5次！？
根據郭源元所講，黑人於太太范瑋琪懷孕期間在辦公室從後環抱自己兼索吻，范瑋琪於聲明中強調，深信黑人是個正直的人，憶述自己當年懷孕時老公亦一直陪伴自己：「回溯懷孕時期的事，我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。」
該聲明一出，就立即遭到網民翻查舊資料，發現聲明中范范提及懷孕期間「只出門過5次」的說法，存在謊言成分。網民由范范IG中的舊帖文中發現，其出門次數遠比5次來得多。其中都有經常同朋友聚會，去戲院睇戲等等。
范范聲明2. 丈夫「滴酒不沾」說法被擊破
除此之外，對於丈夫陳建州是「滴酒不沾」的說法，有網民都再次以黑人好友Makiyo的說法去打臉范范的聲明，Makiyo曾稱黑人飲醉酒就會亂親人。不過後來Makiyo再次轉風向，指：「有一個報導是錯誤的！因為黑人陳建州他是滴酒不沾的，喝酒的都是姐妹在喝，再次強調黑人哥哥是不會喝酒的從我認識他到現在都沒有喝過酒。」，有網民就留言：「被強迫就眨眼」，點知Makiyo本人對其留言讚好，而因為Emoji的加持，令網民都知道Makiyo在「曲線抽水」，直指「大家都看不懂反串」、「一看表情符號就懂了」、「這表情符號100%反串」、「這根本高級黑吧」、「這反串666」。
范范聲明3. 「我家只有一張床」被11年前的自己打臉
范瑋琪亦反駁郭源元所講的於黑人家被性騷擾的指控，郭源元指當時被黑人一手抱起身，並往睡房前進然後被對方丟上床，當時黑人經過其中一間疑似主人房時說「喔這張床不可以」，范范強調：「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裏照顧我。」
范瑋琪曾在2012年錄製《康熙來了》時聊到，只要她一不在家，陳建州就會立刻找好友王宏恩到家裡打電動，「我家有一個房間，他（指王宏恩）可以睡在那兒耶」。
范范聲明4.稱老公為「正直的人」
而對於聲明中范范稱老公為「正直的人」，對於近日眾女星的指控，都幾乎已經恨恨打臉。范范疑似謊言連連的聲明，遭網民都對其夫婦的形象大打折扣，認為兩人大話連連，對其聲明都不再相信。而亦有網民認為范范的聲明是出於無奈，只是一味在幫丈夫收拾爛攤子。
范瑋琪上水 澄清自己沒有「神隱」
范瑋琪在老公黑人爆出#Metoo事件之後一直潛水，更有報道指她失聯多日，就連她的好友都無法聯絡到她。今日約下午3時半，她在多名女星發聲之後終於忍無可忍上水澄清：「我沒有神隱！」
黑人曾被Makiyo爆是「接吻狂魔」
女星Makiyo過去曾經在《我愛黑澀會》踢爆好友黑人為「接吻狂魔」：「他誰都親啊，范范姐姐在場，假設沒在場，也照親。陳建州，你這個良心狗肺！」她還表示「而且不只是我一個，你還親佩慈（吳佩慈）啊，誰都親耶！」。黑人聽完之後，做出摀耳朵的姿勢喊：「你不要騙人」。Makiyo之後問在場的美眉們「你們都有被親過吧？」空氣隨即安靜了，此時ㄚ頭（詹子晴）被點名回答，她便笑笑口說：「要問大牙吧，她知道比較多！」大牙臉有難色露出尷尬表情，此時眾人起鬨道：「臉變紅了，是不是有被親過？」大牙直言：「都過去的事，為什麼要一直講呢？」不斷努力打圓場帶過話題。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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