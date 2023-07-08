范瑋琪演唱會遭黑人連累 被網民抵制致銷情慘淡決定取消 損失過百萬

范瑋琪演唱會取消｜黑人（陳建州）陸續遭周宜霈（大牙）、郭源元及妖嬌指控性騷擾，黑人繼續神隱直未有公開露面，而太太范瑋琪（范范），在日前（29日）出聲明，力撐老公並指相信其為人，聲稱黑人滴酒不沾、舊家只有一張床、自己懷孕期間只出過五次門，卻逐點被網民擊破。本來9月將在台北流行音樂中心開個唱的她，如今遭事件波及，大批網民揚言抵制，而她的演唱會門票開售個多月來銷情慘淡，甚至有樂迷要求退票。而昨日（07/07）演唱會主辦單位發聲明，宣佈取消演唱會。