荃灣肉檔AK｜「隱世店員」爆紅入行有前科 鄧月平幫手落單你記唔記得？
「荃灣肉檔AK 」劉宋威近日爆紅成為全港熱話，現已發展到有專屬Facebook群組及個人社交平台專頁，fans們更自稱「威威豬」，又開始接廣告，由素人搖身一躍變明星！但其實演藝圈一向不乏呢個途徑入行嘅例子，當中鄧月平可以話係最成功例子！
賣魚MC驚現葵盛街市 自嘲唔靚仔想低調
其實除咗「荃灣肉檔AK 」之後，早前有網民發現葵盛街市一魚檔之中，梳著韓仔頭的「賣魚MC」，見他後生又青靚白淨，一度成為師奶群中的焦點。有傳媒打算上前做訪問時，「賣魚MC」謙稱自己唔靚仔荃灣AK靚仔好多，又稱自己只想低調做普通人，避免紅咗人多口雜。他不抗拒街坊上前合照，只要有幫襯就可以。
「隱世店員」爆紅入行有前科
其實類似的「隱世店員」觸發網絡熱搜的故事，每隔一陣有發生，不過在無口罩的年代，被關注的多數是女生，好似2017年惠康靚女收銀、去年的九巴女車長，當中亦有懷疑造勢順道入行做藝人的例子，例如2016年被野生捕獲改名「巨胸翠如」的銅鑼灣女侍應，事主鄧月平未到一年就被邀請入行參加ViuTV選美；在台灣的夜市類似紅人就更是不計其數，出道十年的雞排妹就係當中的代表人物：
撰文：東方新地圖片來源：Facebook群組、高登討論區、[email protected]荃灣鮮肉AK應援團、[email protected]、[email protected]
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