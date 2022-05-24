荃灣肉檔AK

荃灣肉檔AK｜「隱世店員」爆紅入行有前科 鄧月平幫手落單你記唔記得？

最新娛聞
東方新地

「荃灣肉檔AK 」劉宋威近日爆紅成為全港熱話，現已發展到有專屬Facebook群組及個人社交平台專頁，fans們更自稱「威威豬」，又開始接廣告，由素人搖身一躍變明星！但其實演藝圈一向不乏呢個途徑入行嘅例子，當中鄧月平可以話係最成功例子！

荃灣肉檔AK 賣魚MC 荃灣街市AK成為近日熱話，有女士們爭相前往集郵。
荃灣街市AK成為近日熱話，有女士們爭相前往集郵。（圖片來源：[email protected]荃灣鮮肉AK應援團）

賣魚MC驚現葵盛街市 自嘲唔靚仔想低調

其實除咗「荃灣肉檔AK 」之後，早前有網民發現葵盛街市一魚檔之中，梳著韓仔頭的「賣魚MC」，見他後生又青靚白淨，一度成為師奶群中的焦點。有傳媒打算上前做訪問時，「賣魚MC」謙稱自己唔靚仔荃灣AK靚仔好多，又稱自己只想低調做普通人，避免紅咗人多口雜。他不抗拒街坊上前合照，只要有幫襯就可以。

荃灣肉檔AK 繼「荃灣街市AK」之後，出現「賣魚MC」，又一個師奶殺手出現。
繼「荃灣街市AK」之後，出現「賣魚MC」，又一個師奶殺手出現。（圖片來源：網上圖片）

「隱世店員」爆紅入行有前科

其實類似的「隱世店員」觸發網絡熱搜的故事，每隔一陣有發生，不過在無口罩的年代，被關注的多數是女生，好似2017年惠康靚女收銀、去年的九巴女車長，當中亦有懷疑造勢順道入行做藝人的例子，例如2016年被野生捕獲改名「巨胸翠如」的銅鑼灣女侍應，事主鄧月平未到一年就被邀請入行參加ViuTV選美；在台灣的夜市類似紅人就更是不計其數，出道十年的雞排妹就係當中的代表人物：

荃灣肉檔AK 荃灣鮮肉AK應援團 真身 2017年粉嶺惠康「靚女收銀」
2017年粉嶺惠康「靚女收銀」（圖片來源：高登討論區）
荃灣肉檔AK 荃灣鮮肉AK應援團 真身 2017年靚女巴士車長被捕獲，據報行駛小西灣往返跑馬地的8X及19號路線。
2017年靚女巴士車長被捕獲，據報行駛小西灣往返跑馬地的8X及19號路線。（圖片來源：Facebook群組「PLAY HARD玩硬」）
荃灣肉檔AK 荃灣鮮肉AK應援團 真身 同樣是2017年，馬鞍山KFC靚女經理。
同樣是2017年，馬鞍山KFC靚女經理。（圖片來源：facebook群組）
荃灣肉檔AK 荃灣鮮肉AK應援團 真身 2016銅鑼灣女侍應，被網民偷拍且上載到高登討論區並改名「巨胸翠如」，因而在網上走紅，跟住就去ViuTV參加選美。
2016銅鑼灣女侍應，被網民偷拍且上載到高登討論區並改名「巨胸翠如」，因而在網上走紅，鄧月平跟住就去ViuTV參加選美。（圖片來源：網絡圖片）
荃灣肉檔AK 最近鄧月平仲進軍埋樂壇！
最近鄧月平仲進軍埋樂壇！（圖片來源：[email protected]
荃灣肉檔AK 仲有「牛雜妹」李亦喬真名李美琪）
仲有「牛雜妹」李亦喬（真名李美琪）（圖片來源：[email protected]
荃灣肉檔AK 李美琪2015年憑元朗一間牛雜檔的太子女身份報名參選《2015年度香港小姐競選》，雖然落選但就成功炒熱人氣，及後又參加viuTV的《美選D.n.A》，不過都係落選。然而，牛雜妹依然田活躍於幕前，無論電視劇或電電影均有參與。
李美琪2015年憑元朗一間牛雜檔的太子女身份報名參選《2015年度香港小姐競選》，雖然落選但就成功炒熱人氣，及後又參加viuTV的《美選D.n.A》，不過都係落選。然而，牛雜妹依然田活躍於幕前，無論電視劇或電電影均有參與。（圖片來源：[email protected]
荃灣肉檔AK 荃灣鮮肉AK應援團 真身 有網友挖出雞排妹9年前「代言雞排」當一日店長的影片，青澀模樣曝光！（翻攝自 AMY CHIOU YouTube）
有網友挖出雞排妹10年前「代言雞排」當一日店長的影片，青澀模樣曝光！（圖片來源：翻攝自 AMY CHIOU YouTube）

撰文：東方新地圖片來源：Facebook群組、高登討論區、[email protected]荃灣鮮肉AK應援團、[email protected][email protected]

讀者留言

熱門文章

 