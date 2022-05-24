荃灣肉檔AK｜「隱世店員」爆紅入行有前科 鄧月平幫手落單你記唔記得？

「荃灣肉檔AK 」劉宋威近日爆紅成為全港熱話，現已發展到有專屬Facebook群組及個人社交平台專頁，fans們更自稱「威威豬」，又開始接廣告，由素人搖身一躍變明星！但其實演藝圈一向不乏呢個途徑入行嘅例子，當中鄧月平可以話係最成功例子！