草蜢演唱會尾場感謝師父梅艷芳 蔡一傑失聲爆喊：我入咗醫院！
蔡一智感謝梅艷芳：我知佢有嚟睇
草蜢演唱會來到尾場，出盡百二分力氣載歌載舞，一輪快歌《Lonely》、《好戲在後頭》、《華麗舞台》《三分鐘放縱》等打頭陣，蔡一傑獨唱《失樂園》時，萬人紅館大合唱，場面感動。其後草蜢在台上感謝整個演唱會幕後團隊付出期間，蔡一智有感而發說：「我哋仲要多謝一個人，就係我哋嘅師父，梅艷芳小姐，我知佢今晚有嚟睇，我哋三個每次開演唱會，都係送畀佢，我哋唔會忘本，一定要做到最好，唔可以失禮我哋師傅。」
蔡一傑：我開唔到聲，我好驚
為了樂迷、為了師傅，草蜢三子雖然做足一百分準備，但演唱會來到尾聲，蔡一傑突然感觸哽咽道出開騷前突然失聲的經過，他說：「剛才黃昏6點左右，我失咗聲，然後我入咗醫院，我好驚，好驚唱唔到⋯⋯我一路好緊張，即刻打畀我醫生，我話我開唔到聲，我好驚，跟住我即刻入醫院打針，變返嚟（聲線）見你哋，我一定要唱到為止，我開返聲嘞，多謝醫生，多謝歌迷畀我嘅力量，多謝你哋一直支持草蜢。」此時，蔡一傑已忍不住流下男兒淚，最後與好拍擋蘇志威、哥哥蔡一智，一起合唱《我們》，為一連四場的演唱會落幕。
蔡一智：希望開Part Two
完騷後，草蜢表示因舞台批文問題，無辦法再加場，三子坦言唱四場根本「唔夠喉」，蔡一智更豪言待會回到家中，要跑步「放電」，他亦講得出做得到，凌晨兩點半拍下影片分享到社交網說：「剛剛開完四場演唱會，返到屋企、落完妝，好似唔係好夠喉，即刻出嚟再跑（步）過，希望今次睇咗我哋演唱會嘅觀眾朋友，收到草蜢嘅心意，『RE』，將自己提升到2.0，以後面對任何困難，我哋都會繼續衝過去，堅持到一日，一定會變得更好，希望我哋好快可以喺紅館開Part Two，到時約定大家，不見不散，繼續向前衝，Yeah！」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》