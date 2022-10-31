草蜢演唱會尾場感謝師父梅艷芳 蔡一傑失聲爆喊：我入咗醫院！

草蜢一連四場紅館《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》昨晚（29日）來到尾場，三子在台上感謝師父梅艷芳，蔡一傑在台上爆喊，坦言開騷前突然失聲驚到騰晒雞，連忙入醫院求醫。蔡一智完騷後預告想開part two！圈中不少友好前來支持，包括軟硬林海峰及葛民輝，原來十年前的今天，草蜢和軟硬在紅館合體舉行《草蜢森巴大戰軟硬Fan演唱會》，對他們來說，這個晚上特別有紀念價值。前來紅館捧場的星級觀眾還有曾志偉、谷德昭、伍詠薇、林德信、關心妍、鮑起靜、方平、江美儀、DJ小儀和陳淑芬等。