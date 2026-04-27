草蜢出道40周年演唱會｜蔡一傑首爆腦瘤擴散嚇窒全場 觀眾一句刻薄話辣㷫網民

草蜢出道40周年的《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》昨晚在紅館揭開序幕，本應是充滿歡樂與回憶的派對，卻因成員蔡一傑（傑仔）在台上的真情剖白，增添了無比的感動與震撼。傑仔首度公開自己開腦切除7cm惡性腫瘤及癌症擴散的抗癌經歷，全場動容。然而，在這感人時刻，竟有觀眾在席間發出刻薄言論，事件在網上迅速發酵，引爆網民怒火，直斥該觀眾「口臭無品」，將人性冷暖的對比推至極點。