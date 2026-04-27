草蜢出道40周年演唱會｜蔡一傑首爆腦瘤擴散嚇窒全場 觀眾一句刻薄話辣㷫網民
蔡一傑首爆腦瘤擴散 憶述地獄折返人間
演唱會上，59歲的蔡一傑在演繹完《失樂園》後，強忍淚水向觀眾剖白一段驚心動魄的經歷。他憶述病發前正參與義工服務，突然感到不適頭暈，回家後即被醫生好友催促入院。經過一小時的焦急等待，醫生神情凝重地告知他一個晴天霹靂的消息：「醫生說『蔡先生冷靜點，你腦內有一個7cm的惡性腫瘤』」。僅花一星期便決定接受開腦手術的他，原以為已闖過鬼門關，沒想到手術翌日，醫生竟帶來第二個打擊：「蔡先生你的癌症擴散了」，讓他坦言當時不知自己是否仍在世，體重更由72公斤暴跌至63公斤。
蔡一傑強忍淚水勉勵同路人 承諾重返舞台
面對兩度重擊，蔡一傑並未放棄，反而以驚人意志積極尋求治療方法，更承諾「一定要好好返回舞台與大家開派對」。他在台上以自身經歷勉勵所有正處於低谷的朋友：「來到人生走一回，人生匆匆很快過，我要分享既然來到，怎樣也要玩得痛快，畫靚這張圖畫紙才離開這世界。」語畢全場掌聲雷動，他在演唱首本名曲《及時行樂》時更數度眼濕濕，場面極之感人。他強調會用平常心面對，形容「病好似感冒或發燒都要看醫生，用一個正常態度面對。」
無品觀眾一句話辣㷫全網 斥把「口臭過坑渠」
正當全場觀眾都為蔡一傑的勇敢分享而動容時，有網民在Threads上分享了在現場聽到的心寒經歷。該網民表示，當傑仔深情講述抗癌經歷時，後方竟有男觀眾大聲說：「都好返啦，講咁X多野做咩」。這句極不尊重的話瞬間引爆網民怒火，發文者氣憤表示：「呢個人地主場，想講咩咪講咩囉！都痴線，咁我祝你將來有病，講都無得講，因為唔會好得返呀你！」事件在網上瘋傳，大批網民湧入留言區圍插該名無品觀眾。
網民圍插無口德觀眾 撐蔡一傑分享係基本尊重
網民紛紛留言力撐蔡一傑，怒斥該名觀眾「把口臭過坑渠」、「沒口德會報應的」。有網民分析指：「通常呢啲友可能係被迫同另一半嚟睇演唱會」、「擺到明呢個男人就係陪人嚟睇，仲要係好唔情願」。亦有人認為即使是消費者，也應有基本尊重：「呢啲分享時間，只要唔犯法講咩都得啦，唔啱聽咪趁勢去過廁所囉。」雖然有零星聲音認為「入場係想享受勁歌熱舞」，但隨即被其他網民反駁：「你咪係個種消費者就大晒心理既人，完全唔識尊重人個d！」大部分人都認為尊重表演者是入場的基本禮儀。
蔡一智感嘆全靠上天保佑 醫生現身力撐
演唱會完結後，哥哥蔡一智受訪時也感嘆，原定去年的40周年騷因傑仔手術而擱置，如今能順利開騷全靠上天保佑。更令人感動的是，傑仔的主診醫生昨晚亦親身到場支持，見證他憑驚人意志力康復並重踏紅館舞台，為這場生命鬥士的凱旋派對增添了最溫暖的註腳。