莊子璇限量港姐紅寶石后冠被抄襲 內地「模特大賽」冠軍戴同款引熱議
港姐冠軍莊子璇的限量版后冠竟然被內地選美比賽完全複製，第28屆國際模特大賽中國總決賽頒發給女模組冠軍的后冠與2023年港姐后冠幾乎一模一樣。更令網民熱議的是，獲獎的內地女模看起來年紀頗大，被網民形容為「大媽組」冠軍，引發一場關於選美標準的激烈討論。
第28屆國際模特大賽抄襲莊子璇后冠
第28屆國際模特大賽中國總決賽近日舉行，女模組冠軍27號選手獲頒的后冠設計與2023年港姐冠軍莊子璇的限量版后冠幾乎完全相同。兩個后冠無論在整體造型、寶石配置還是設計細節上都極為相似，令人懷疑是直接複製港姐后冠的設計。這並非首次有其他選美比賽抄襲港姐經典后冠，但如此明目張膽地複製限量版設計仍然引起關注。
莊子璇紅寶石后冠價值300萬僅用一屆
莊子璇在2023年獲得的后冠由福滿臨珠寶贊助，價值高達300萬港元。珠寶公司策劃經理當時表示，「收到無綫邀請後，立即構思后冠設計，希望把公司主打的紅寶石可以融入后冠。」后冠主體由K金打造，鑲嵌過萬粒鑽石及兩粒6卡半以上的紅寶石。珠寶創辦人孫振威更強調這是百分百香港品牌，希望透過后冠贊助讓大家認識福滿臨珠寶。然而這款紅寶石后冠僅在2023年使用一屆便成為絕響。
內地女模年齡引爆網民熱議
除了后冠抄襲問題，獲獎的內地女模外貌年齡也成為網民討論焦點。不少網民質疑其年紀看起來偏大，與一般選美比賽的參賽者形象有明顯差異。有網民直言「是美女老了嗎？」認為這次比賽的評選標準令人費解。
網民狠批「大媽組」冠軍選美水準
網民對這次比賽結果反應激烈，留言區充滿嘲諷聲音。有網民留言「廣場舞領隊？」、「富婆出錢大賽？」、「這是保姆大賽」等尖銳評論。其他網民也紛紛表達不滿，「女模貌似40歲以上 評判的眼光愈來愈獨特了」、「國際老模大賽」、「阿姑選舉冠軍」等留言層出不穷，反映出網民對這次選美結果的普遍質疑。
圖片來源：IG@hilary_ig、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期