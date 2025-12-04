莊子璇限量港姐紅寶石后冠被抄襲 內地「模特大賽」冠軍戴同款引熱議

港姐冠軍莊子璇的限量版后冠竟然被內地選美比賽完全複製，第28屆國際模特大賽中國總決賽頒發給女模組冠軍的后冠與2023年港姐后冠幾乎一模一樣。更令網民熱議的是，獲獎的內地女模看起來年紀頗大，被網民形容為「大媽組」冠軍，引發一場關於選美標準的激烈討論。