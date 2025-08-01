23歲港姐冠軍莊子璇仙氣Look拍廣告 突自爆被團隊當眾要求「自信啲」 鏡頭後辛酸惹網民熱議！
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今日（1日）下午，現年23歲的前港姐冠軍莊子璇在社交平台分享廣告拍攝花絮，相中她身穿一襲純白仙氣紗裙，大方展露迷人鎖骨與白滑香肩，配上其招牌甜美笑容及電眼，畫面極度吸睛！
23歲莊子璇美照曝光眼前一亮 粉絲大讚白滑美背令人大飽眼福！
莊子璇白紗裙look曝光 鏡頭後即睇playback勁專業
在莊子璇上載的花絮照及影片中，身穿白色紗裙造型的她最為搶眼，仙氣十足。其中一段影片，她更坐在一個巨型圓形框上，輕輕擺動身體，一雙修長美腿若隱若現，舉手投足都散發出女神氣質，讓粉絲為之瘋狂。雖然莊子璇在鏡頭前表現輕鬆，但從她分享的內容可見，她對工作要求極高，態度非常認真。據悉，每當導演喊卡，她都會第一時間走到螢幕前觀看回放（playback），與工作人員仔細研究每個表情和動作，力求將最完美的一面呈現給觀眾，其專業精神值得一讚。
莊子璇突發長文自爆：要我自信啲
在分享仙氣美照的同時，莊子璇亦有感而發，寫下長文感謝幕後團隊。她坦言，一個成功的廣告，全賴整個團隊的努力。她寫道：「一個廣告背後，係成個團隊嘅努力，拍攝嘅2日，見到導演，攝影師，燈光，場務等等…大家都好辛苦，辛苦你哋！」莊子璇更在文中罕有地流露脆弱一面，自爆在拍攝期間信心不足，需要工作人員不斷從旁鼓勵：「每個Shot都執得好仔細，好專業！仲要不斷畀鼓勵我，要我自信啲😳」。她最後再次感謝團隊，直言「遇到好嘅團隊，真係一啲都唔容易」。
粉絲洗版留言力撐：你已經好靚！
莊子璇的真情剖白帖文一出，立即引來大批粉絲及網民湧入留言區，反應相當熱烈。大部分粉絲都對她的坦白表示心痛，紛紛留言為她打氣，送上支持。不少網民都大讚她的仙氣造型，「呢個look真係好靚，仙女下凡咁！」、「見到你咁努力，好感動！」。更有粉絲針對她被提醒「要自信啲」一點，留言力撐：「你已經好靚好叻，要對自己有信心！」、「唔使理人點睇，做自己就最好！」
圖片來源：IG@hilary_ig資料或影片來源：原文刊於新假期