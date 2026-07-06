百億富商鄔友正欽點24歲港姐冠軍 打破28年紀錄背後原因曝光

24歲港姐冠軍莊子璇再度成為城中熱話，事關百億富商鄔友正親自欽點她擔任海馬集團最新品牌代言人，打破品牌長達28年未有邀請港姐代言嘅紀錄。更令人關注嘅係，鄔友正竟然親自現身廣告拍攝現場探班，仲公開交代揀人真相。