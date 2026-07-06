百億富商鄔友正欽點24歲港姐冠軍 打破28年紀錄背後原因曝光
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24歲港姐冠軍莊子璇再度成為城中熱話，事關百億富商鄔友正親自欽點她擔任海馬集團最新品牌代言人，打破品牌長達28年未有邀請港姐代言嘅紀錄。更令人關注嘅係，鄔友正竟然親自現身廣告拍攝現場探班，仲公開交代揀人真相。
鄔友正親赴拍攝現場探班莊子璇花絮曝光
鄔友正早前喺社交平台上載咗一段工作Vlog，片中可見佢特意抽空前往廣告拍攝現場探班莊子璇。當日莊子璇以一身鮮紅色吊帶背心配同色短褲亮相，長髮紮成側馬尾，造型青春又不失優雅。70歲嘅鄔友正與24歲嘅莊子璇同框畫面相當搶眼，而佢更安排莊子璇同TVB小花倪嘉雯一齊參與拍攝社交媒體影片，三人合唱鄭少秋經典歌曲《笑看風雲》。
百億富商直認因一個原因揀中莊子璇做代言
面對大批網民追問點解偏偏揀中莊子璇，鄔友正毫不避諱咁回應：「因為她最近很紅！」佢直言係睇中Hilary喺網絡同幕前嘅高企人氣同話題度，希望借助佢嘅年輕活力同號召力，將海馬呢個傳統老字號品牌推向年輕化市場。鄔友正又透露，今次能夠促成合作，全因早前喺綜藝節目《魔音女團》中與莊子璇結緣，佢以「校董」身份參與節目期間對Hilary印象深刻。
莊子璇入行兩年由港姐冠軍變身富豪圈寵兒
莊子璇2023年當選港姐冠軍後入行，獲TVB力捧多線發展，拍劇、做綜藝、擔任大騷司儀樣樣齊。佢曾參演台慶劇《金式森林》，近期又喺《唱錢》及《魔音女團》表現出色，人氣持續攀升。除咗事業發展順利，佢嘅人脈圈亦愈來愈廣，去年曾與郭晉安傳出「父女戀」緋聞，如今又獲1997年港姐冠軍翁嘉穗嘅百億富商老公鄔友正青睞，被網民封為「富豪殺手」。
網民熱議莊子璇憑咩贏過一眾TVB小花
消息一出即引起網民熱烈討論，有人留言表示「佢真係好識搵機會」、「人氣高就係王道」，亦有人質疑點解唔揀其他小花如宋宛穎或倪樂琳。不過亦有網民力撐莊子璇，認為佢近年無論外貌定實力都大幅提升，「愈嚟愈有巨星味」、「識做人又靚，難怪富商都鍾意佢」。鄔友正喺帖文下方寫道：「我不務正業！謝謝莊子璇和倪嘉雯！我是理工男，主業做工廠！現在開始不務正業，轉做網紅」，輕鬆幽默嘅語氣亦令網民對呢位70歲富商另眼相看。
資料或影片來源：原文刊於新假期