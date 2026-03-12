莊子璇《魔音女團》跳舞失準遭質疑 晒兒時獎牌澄清遭網民嘲諷：冇說服力
港姐冠軍莊子璇參加全新選秀節目《魔音女團》時，聲稱自己「跳開拉丁舞」卻在現場表現失準，引發網民質疑她講大話。事後莊子璇急急在社交平台晒出兒時獎牌力證清白，但網民反應卻出人意表。
《魔音女團》現場跳舞失準惹爭議
莊子璇在《魔音女團》面試時表現不俗，成功獲得陳奐仁親自指導展現魅力技巧。當陳潔靈詢問她能否在三星期內學好舞蹈時，莊子璇回應「因為我係跳開拉丁舞，但我唔識編舞」。然而當陳奐仁和陳潔靈要求她即場展示舞技時，莊子璇卻以很久沒有練習為由推辭，最終在再三要求下只跳了幾步簡單動作，表現與她聲稱的舞蹈底子形成強烈反差。
莊子璇晒兒時獎牌澄清爭議
面對網民質疑聲浪，莊子璇隨即在社交平台上載一個「拉丁舞10歲以下女獨舞Rumba B組第六名」的獎牌照片。她在貼文中寫道「好彩無抌到，其實我真係有學過幾年㗎，雖然已經完全唔記得晒」，疑似要證明自己當初並非講大話，確實有拉丁舞基礎。這個澄清舉動顯示她對網民批評相當在意，希望透過實物證據挽回聲譽。
港姐冠軍舞蹈經歷回顧
莊子璇在《魔音女團》選唱《戀人未滿》及指定曲目《16號愛人》，唱歌表現獲得認可。然而當談及舞蹈能力時，她坦承跳舞較差但強調有拉丁舞底子，這個說法在現場表演時卻未能得到印證。從她晒出的獎牌可見，她確實在幼年時期學習過拉丁舞並獲得比賽名次，但時隔多年後的技巧保持程度成為爭議焦點。
網民嘲諷兒時獎牌無說服力
網民對莊子璇的澄清反應冷淡，更有人直接嘲諷她的解釋。有網民留言「咁都叫『跳開拉丁舞』😂」、「Diu，10歲啲野都攞出嚟講」，質疑她將兒時學習經歷誇大為現有能力。另有網民指出「跳開同跳過會唔會太大分別？笑死人」，認為她在用詞上有誤導成分。更有網民調侃「第六名都有獎？」，對她展示的獎牌含金量表示懷疑，整體輿論對她的澄清行動並不買帳。
