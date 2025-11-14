再婚莊思敏一原因拒簽字 網民質疑：怕再離婚？

藝人莊思敏上月在峇里島舉行婚禮，與拍拖年多的圈外男友Matthew正式結為夫妻，然而這場看似浪漫的婚禮卻隱藏著一個令人意外的細節。有過一段失敗婚姻經歷的她，竟然選擇不進行簽字儀式，在法律上並非合法夫妻，這個決定背後的原因引起外界熱議。