再婚莊思敏一原因拒簽字 網民質疑：怕再離婚？
藝人莊思敏上月在峇里島舉行婚禮，與拍拖年多的圈外男友Matthew正式結為夫妻，然而這場看似浪漫的婚禮卻隱藏著一個令人意外的細節。有過一段失敗婚姻經歷的她，竟然選擇不進行簽字儀式，在法律上並非合法夫妻，這個決定背後的原因引起外界熱議。
莊思敏峇里婚禮拒簽字 直言一紙婚書不重要
莊思敏在峇里島的婚禮現場，邀請了數十位好友包括胡杏兒夫婦、莊思明及男友楊明等人到場見證。然而令人驚訝的是，整場婚禮並沒有進行任何簽字儀式，她坦言認為一紙婚書並不重要，寧願一切從簡。莊思敏表示老公Matthew非常尊重她的決定，雙方都認為這樣對彼此更好，所以只是舉辦結婚派對通知朋友就足夠。
離婚陰影影響決定 嫌搞文件太複雜漫長
談到為何不願簽字，莊思敏坦承與過往的離婚經歷有關。她透露第一次結婚時有簽字，但離婚時處理文件程序非常漫長複雜，見過不少人因為不合適而分開，最終還要打官司收場。莊思敏直言：「離婚經歷過搞文件好漫長時間，見好多人唔啱分開搞到要打官司，覺得唔需要太複雜，而且我哋冇計劃生小朋友。」她強調這並非陰影，只是不想讓關係變得太複雜。
老公Matthew背景強勁 3卡鑽戒泰國求婚成功
莊思敏大讚老公Matthew雖然比她年輕10歲，但思想成熟為人細心又浪漫。她透露Matthew曾經在泰國策劃「求婚大作戰」，出動3卡鑽戒成功打動她的芳心。莊思敏回憶當時情況：「佢安排咗人布置酒店房，諗住食完飯就返酒店求婚，點知我約咗朋友行夜市，返房見到好多氣球仲以為入錯房，好Sweet！」據悉Matthew是高級督察，其父親更是上市公司高層，家底相當豐厚。
網民質疑怕再離婚 莊思敏大方回應酸民留言
莊思敏的決定引來網民熱烈討論，不少人質疑她是否因為害怕再次離婚而不敢簽字。面對酸民的「贈興」留言，包括「家姐嫁咗兩次，兩個妹仲未嫁？等埋下次一齊再搞！」以及「祝我年年有今日！」等刻薄言論，莊思敏選擇大方回應。她表示：「做呢行實有人鍾意同唔鍾意，唔鍾意都願意花時間留言，佢講完舒服我OK嘅。」前夫與她關係不俗，更在網上送上祝福，顯示她已經走出過往陰霾。
圖片來源：IG@jacquelinchng、threads、IG@ jacquelinchng資料或影片來源：原文刊於新假期