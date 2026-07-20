46歲莊思敏突生擒周星馳 罕有同框揭露隱藏多年驚人「神秘關係」

耗資逾380,000,000元人民幣打造電影《功夫女足》正在內地熱映中，46歲大馬拿督千金莊思敏卻突然在社交平台無預警公開與導演周星馳合體影片。由於兩人在過往大銀幕上經歷長達數十年零合作，這次突如其來的同框瞬間引爆大眾對選角換人揣測。這段看似尋常合影背後牽扯出一段隱藏多年驚人世交內情。