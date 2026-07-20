46歲莊思敏突生擒周星馳 罕有同框揭露隱藏多年驚人「神秘關係」
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耗資逾380,000,000元人民幣打造電影《功夫女足》正在內地熱映中，46歲大馬拿督千金莊思敏卻突然在社交平台無預警公開與導演周星馳合體影片。由於兩人在過往大銀幕上經歷長達數十年零合作，這次突如其來的同框瞬間引爆大眾對選角換人揣測。這段看似尋常合影背後牽扯出一段隱藏多年驚人世交內情。
《功夫女足》導演周星馳四出奔波
為了答謝一眾入場支持電影《功夫女足》影迷，向來作風極度低調導演周星馳近期罕有親自出山，帶領多位核心演員穿梭內地各大影城進行密集式巡迴路演。就在行程如火如荼之際，活躍於商界與演藝圈大馬拿督千金莊思敏突然在個人社交平台公開發布一段短片，畫面中竟然出現滿頭白髮卻精神奕奕星爺身影。兩人並肩而立氣氛融洽，這段僅僅數十秒片段瞬間吸引超過10,000次點擊觀看，打破外界對於星爺私下不苟言笑刻板印象。
莊思敏親自揭露二人隱藏世交內情
面對各界對於兩人關係連番追問，莊思敏終於向外界大方剖白這段跨越世代深厚交情。她坦言雙方早於數十年前已經結下不解之緣，並自爆當時十幾歲青春期階段，因為母親與星爺擁有共同朋友而經常相約飯局聚會。莊思敏回憶起童年往事時，直言當年見面時都會恭敬地稱呼對方為「Uncle」，直到成年後偶爾在不同場合碰面，雖然已經改口不再叫叔叔，但那份長輩與晚輩之間熟絡感依然存在。
昔日獲贈揮春揭開雙方神秘真面目
翻查兩人過去多年互動紀錄，雙方在大銀幕作品中一直保持著完全零合作狀態。直到2023年農曆新年期間，星爺在社交網絡舉辦寫揮春送贈活動，當時莊思敏以極快手速成功趕上尾班車，成為全城羨慕幸運兒之一。星爺當年更特意在網上公開留言叮囑她「大個女喇，生生性性喇」，字裡行間流露出長輩對後輩關愛之情，這段深厚情誼原來早在一年前已經悄悄浮出水面，只是一直未有引起過度關注。
網民揣測大馬千金接演喜劇女主角
這次世紀同框畫面曝光後，網絡論壇隨即陷入一片瘋狂討論之中，大批影迷對於這個神仙組合感到無比震驚。不少網民直接將焦點放在電影選角之上，紛紛湧入留言區激動表示「難道要做新一代星女郎」、「星爺要開新戲搵莊思敏合作」，強烈期盼兩人在喜劇領域擦出全新火花。亦有資深粉絲指出《功夫女足》目前正值宣傳關鍵期，這次高調合體或許是為未來續集或周邊項目鋪路，引發極大迴響。
資料或影片來源：原文刊於新假期