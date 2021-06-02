莊思敏上海酒店隔離 一件睡衣著足6日 第7日無上裝床上自拍扮staycation
莊思敏日前出發去上海公幹，要先在當地酒店隔離，百無聊賴的她日日玩自拍放上社交網打發時間，除了有收速遞後拆箱的短片外，仲有不少身穿吊帶性感睡衣的自拍照，不過莊思敏就被踢爆好污糟，連續6日都著同一件睡衣，到第7日她索性唔著睡衣自拍，不過理想與現實差別甚大。
撰文：東方新地 圖片：莊思敏IG圖片
莊思敏出發大陣仗
莊思敏出發前拍片與妹妹莊思明及愛犬道別，表現得依依不捨，見她攜帶了最少5大箱行李出發，相當大陣仗，看來今次北上工作逗留日子不短，不過她坐車出發到機場途中卻需要折返家中，因為她遺忘了帶一樣很重要的東西，就是機頂盒的遙控器，沒有了它便無法在上海酒店隔離時使用。
莊思敏日日悶到玩自拍
莊思敏抵埗後要在上海的酒店接受隔離生活，連日來她不時在社交網報告隔離情況，見她無聊到玩織橡筋打發時間，又著性感睡衣影床照，大晒火辣身材同白滑長腿。不過就被兩個孖生細妹及眼利網民玩踢爆，指她頭6日都是穿同一件豹紋花花吊帶睡衣，笑她唔衛生。
孖妹最知莊思敏心意
一件睡衣著足6日先換的莊思敏，在第7日唔再著睡衣，而她的兩個孖生細妹莊思明Lisa與莊思華Mona竟一早睇穿家姐心意，估她會裸睡。結果第7日，莊思敏真的全裸睡覺，然後自拍了一輯床照。
莊思敏呻自拍效果唔理想
莊思敏連拍多張自拍床照，見她好努力擺pose影，有正面有側面，不過她似乎不太滿意效果，在社交網留言：「點解人哋staycation 嘅相影得咁靚，而我嘅就咁嘅。」
莊思敏自尋樂趣
悶到發慌的莊思敏亦終於找到最有趣的活動，她不停上淘寶網購，每日最期待就是打開酒店房門，貨品已送抵酒店並放在門外，令她非常興奮，更拍片拆箱。