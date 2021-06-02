莊思敏上海酒店隔離 一件睡衣著足6日 第7日無上裝床上自拍扮staycation

莊思敏日前出發去上海公幹，要先在當地酒店隔離，百無聊賴的她日日玩自拍放上社交網打發時間，除了有收速遞後拆箱的短片外，仲有不少身穿吊帶性感睡衣的自拍照，不過莊思敏就被踢爆好污糟，連續6日都著同一件睡衣，到第7日她索性唔著睡衣自拍，不過理想與現實差別甚大。

撰文：東方新地 圖片：莊思敏IG圖片