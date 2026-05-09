莊思敏公開撩網民大戰 重提3組負面關鍵詞結果被網民一句爆笑KO
莊思敏深夜開post主動「撩交嗌」引爆37萬瀏覽
事源莊思敏日前深夜喺Threads開咗一個帖文，簡簡單單寫咗句「唔講草同大麻，你仲有冇嘢同我講？」呢句話擺明就係主動邀請網民「數佢」，結果一石激起千層浪，帖文瀏覽量直衝37萬次，留言區即刻變成大型戰場。有人讚佢「EQ高，幾靚女」，但更多人係將佢歷年爭議事件逐樣翻出嚟，由隆胸到JPEX事件、由炒的士牌到寸人着舊鞋，嚴如一場公開審判，場面之精彩堪稱Threads開台以嚟最強互動帖文。
莊思敏隆胸、JPEX、的士牌三大關鍵詞被網民瘋狂洗版
翌日莊思敏出席活動接受訪問時，大方回應網民提及嘅三大負面關鍵詞。關於隆胸，佢直言「我身材亦唔係咩秘密啦，大家都知」，仲澄清有人話佢拆咗但其實未拆，可能只係瘦咗令人產生誤會。至於JPEX事件，佢再次強調自己係受害者，已經講過好多次。而的士牌方面，佢就坦白承認「買嘅時候好興奮同人講，放嘅時候未必」，意思即係蝕咗錢就唔想講，呢個回應都算相當老實。
「永遠懷疑哥哥」經典笑話再被網民翻hit
講到莊思敏嘅黑歷史，點可以唔提2021年嗰單「永遠懷疑哥哥」驚世之作！當年4月1日張國榮死忌，莊思敏發文懷念哥哥，估計想打「永遠懷念哥哥」，點知打錯字變成「永遠懷疑哥哥」，仲要配上自己嘅單人美照，被網民鬧爆係消費哥哥。更離譜嘅係，佢被鬧咗半日先發現錯字去改，「懷疑哥哥」從此成為網絡潮語。到2022年佢雖然汲取教訓踏正12點貼出張國榮照片，但轉頭就出愚人節帖文，喺馬會前拎住八百萬支票話請大家食飯，再次被網民鬧爆唔尊重哥哥，簡直係年度固定節目。
莊思敏自認「娛樂大家」將負評當睡前活動
面對排山倒海嘅負評同舊事重提，莊思敏嘅反應可以話係超乎想像咁淡定。佢表示「尋日收工返到酒店無聊冇嘢做，就開咗個咁嘅post，估唔到幾十萬人陪我一齊癲」，仲話自己睇晒所有留言，有創意嘅亦有攻擊性嘅，一笑置之。佢更加講到「娛樂行業就係娛樂人㗎嘛」，見到網民玩得開心佢就開心，仲鼓勵大家「唔好屈住屈住」，將成件事定性為「俾香港人抒發壓力嘅渠道」，呢種將負評當娛樂嘅態度確實令人嘖嘖稱奇。
網民一句KO全場成最強金句
莊思敏呢次主動「撩交嗌」嘅操作，被唔少網民視為教科書級別嘅流量密碼。佢仲透露考慮將呢種互動變成恆常活動，話「夜晚大家都冇乜嘢做，臨瞓前冇乜做，呢個睡前活動幾好」，甚至可能唔止一個月一次。不過佢都承認覆留言需要時間，「可能真係要收工，瞓唔着，喺交通工具上面先覆到」。