莊思敏公開撩網民大戰 重提3組負面關鍵詞結果被網民一句爆笑KO

莊思敏深夜一句「唔講草同大麻，你仲有冇嘢同我講？」竟然引爆37萬次瀏覽，整個Threads留言區瞬間變成大型公審現場！網民由隆胸講到JPEX、由炒的士牌講到「永遠懷疑哥哥」，幾乎將佢歷年黑歷史翻晒出嚟逐樣數，點知莊思敏非但冇嬲，仲大方認帳逐個回覆，結果被網民一句經典留言爆笑KO，成為近期最癲狂嘅流量操作示範！