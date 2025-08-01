《麻雀樂團》莊易羚隔空告別譚俊彥睇到心碎！｜驚爆拍到兩度衝出廠爆喊 監製一句話點醒要增磅？
昨晚隔空告別戲 莊易羚3分鐘演技封神
昨晚《麻雀樂團》的焦點，絕對落在莊易羚飾演的沈盈與譚俊彥飾演的阿久那場隔空道別戲。劇情講述沈盈因病離世，留下錄影帶給阿久，希望將女兒家明（郭柏妍飾）交託給他。畫面中，莊易羚臉色蒼白，聲線虛弱，但眼神中充滿了對阿久的愛意、掛念與遺憾。她選擇了全程強忍傷痛，不在最愛的人面前流淚，希望為對方留下最美的回憶，這種克制的演繹方式反而更添淒美感，讓觀眾看得更為揪心。尤其當她輕輕問出一句：「你記唔記得我哋第一次見面喺邊度？」配上陳奕迅的歌曲《綿綿》，加上阿久在另一邊廂隔空回應的傻氣，整個場口的情感張力推至頂點，一個新演員能有如此到位的表現，實在令人驚艷。
莊易羚自揭兩度爆喊 監製暖心建議點醒
這場賺人熱淚的戲份背後，原來莊易羚的情緒亦瀕臨失控。她接受訪問時透露，早在接到劇本做功課時已忍不住落淚。到正式拍攝當日，監製羅永賢（Marco）向她解說沈盈的背景時，她更是淚如泉湧，「喊到收唔到聲」。眼見她過份投入，監製Marco立即給予一個非常貼地的建議，點醒了她：「阿女，我哋呢場唔好喊，因為你應該已經拍咗好多take畀阿久，你係想喺最愛嘅人面前展示自己最好嘅一面，所以你應該揀一個唔喊嘅版本，因為你唔想（死後）在世嘅人擔心。」為了平復心情，莊易羚更先後兩次衝出錄影廠，花了五分鐘時間聽K-POP兼跳舞分散注意力，她憶述：「我記得當時隔籬廠有人拍緊劇，啲人路過係咁問我咩事喊得咁淒涼。」
莊易羚為演活角色 減3KG暴瘦遭監製喝停
莊易羚為角色可謂相當拼命，今次她要挑戰由16歲演到40歲，為了呈現年齡跨度，她在聲線和妝容上都下了不少苦功。更誇張的是，她為了角色刻意減肥，在半個月內激減3公斤，甚至比選美時更瘦，導致「面凹晒」。監製Marco見狀即時下令喝停，不准她再減下去。於是，莊易羚的任務從減肥180度逆轉為增磅，她笑言之後要不停食豬手和各種高脂肪食物去增肥，過程相當搞笑。此外，她亦非常謙虛，感激同劇前輩李佳芯（Ali）的教導，因自己眼睛較大，容易讓人覺得惡，特意請教Ali如何讓眼神變得溫柔，獲益良多。
網民洗版式激讚 「麻甩佬都睇到喊」
該集播出後，網上討論區及社交平台被洗版式激讚，網民一面倒盛讚莊易羚的精湛演技，更指劇集充滿舊香港情懷，令人動容。大量留言湧現：「話呢套戲悶的觀眾真係唔識欣賞！當九哥收到沈盈條片，我真的哭出來」、「好濃好濃的舊香港人情和味道，令我這離港多年的老香港，也看得眼濕濕」、「今晚呢一集，呢位女演員（指莊易羚）演得好好，睇到我（麻甩佬）都喊」、「沈盈+九哥睇片 Moment 超感動」。更有網民太過入戲，搞笑地叮囑莊易羚要「好好保重身體」，可見其演出多麼深入民心，成功引起巨大共鳴。