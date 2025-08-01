《麻雀樂團》莊易羚隔空告別譚俊彥睇到心碎！｜驚爆拍到兩度衝出廠爆喊 監製一句話點醒要增磅？

TVB劇集《麻雀樂團》昨晚（7月31日）播出的劇情掀起高潮，當中新人演員莊易羚飾演的沈盈，在病逝後透過錄影帶與一生所愛阿久（譚俊彥飾）作三分鐘隔空告別，其演技大爆發睇到全城心碎！莊易羚將垂死病人的虛弱、對愛人的不捨與強忍淚水的淒美演繹得淋漓盡致，場面極度催淚。原來拍攝這場戲的背後，莊易羚情緒數度崩潰，更因一事被監製當場喝停，究竟發生了甚麼事？