港產前韓國女團成員莊錠欣公開退團原因 自爆曾患情緒病失控爆喊
文：東方新地｜圖：莊錠欣IG、CLC官網及新傳媒圖片庫
莊錠欣 大呻對舊公司不滿
現年22歲的莊錠欣（Elkie）在2015年韓國CUBE娛樂於海外舉辦公開選秀時，成功獲得練習生資格，並在翌年2月加入韓國女團CLC，擔任第二主唱，正式出道，成為繼GOT7的Jackson（王嘉爾）後，第二位成功打入K-POP的香港人。
不過莊錠欣在去年12月忽然向CUBE娛樂發出律師書，控訴對方違約及提出解除合約的要求，終在今年2月正式和CUBE娛樂解約並退出CLC。她日前接受傳媒訪問時，就公開自己退出CLC的原因，並大呻自己對舊公司的不滿。
莊錠欣指CUBE娛樂不但將原本屬於CLC的歌或機會給了別人，更曾直說不會再投放資源給CLC，令她覺得再留在公司也沒有了意義，因此才會堅決離開。
目前正身在內地發展的莊錠欣自言在2019年反修例風波期間，曾因被不少網民在其社交網留言要求她表態，而一度患上情緒病，出現抑鬱，她憶述當時試過在健身室失控爆喊，並開始收埋自己，整日將自己困在房間中，連客廳都不想出，也甚麼都不想說，感到很灰和失望。
TVB出身 莊錠欣 曾飾「少女萬綺雯」
莊錠欣9歲時已經以童星身份出道，曾拍攝《富貴門》、《怒火街頭》、《飛虎》、《法網狙擊》、《愛‧回家》、《On Call 36小時II》、《老表，你好Hea!》等無綫劇集，其中令人較有印象的應該是於《老表，你好 Hea!》中飾演少女版萬綺雯，以及《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒。
莊錠欣在《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒「Yannis」洛希欣，而朱千雪在劇中和吳啟華有感情線，兩人也因這次合作而成為好友。
除了做童星外，莊錠欣還做過薛家燕成立的組合Honey Bees成員，以及參加過有線電視《巨星夢工場》歌唱比賽。
2018年莊錠欣首次拍韓劇，在MBC台劇集《富家公子》中飾演一名到韓國讀大學的中國留學生，戲份頗多。同年11月，莊錠欣更成為團內首位推出個人單曲的成員。