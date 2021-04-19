港產前韓國女團成員莊錠欣公開退團原因 自爆曾患情緒病失控爆喊

曾是香港童星、目前已北上發展的前韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）近日接受傳媒訪問時，公開自己退出CLC的原因，並自爆曾經患上情緒病，失控爆喊⋯⋯

文：東方新地｜圖：莊錠欣IG、CLC官網及新傳媒圖片庫