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港產前韓國女團成員莊錠欣公開退團原因 自爆曾患情緒病失控爆喊

東方新地 - 娛聞

曾是香港童星、目前已北上發展的前韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）近日接受傳媒訪問時，公開自己退出CLC的原因，並自爆曾經患上情緒病，失控爆喊⋯⋯

文：東方新地｜圖：莊錠欣IG、CLC官網及新傳媒圖片庫

莊錠欣 大呻對舊公司不滿

現年22歲的莊錠欣（Elkie）在2015年韓國CUBE娛樂於海外舉辦公開選秀時，成功獲得練習生資格，並在翌年2月加入韓國女團CLC，擔任第二主唱，正式出道，成為繼GOT7的Jackson（王嘉爾）後，第二位成功打入K-POP的香港人。

莊錠欣
莊錠欣初出道時因為預告照片與f(x)人氣成員Krystal有幾分相似，曾一度引起韓國網民熱議。
莊錠欣
莊錠欣（中）在韓國出道後因唱歌跳舞都有不俗水準，表現曾備受讚賞。

不過莊錠欣在去年12月忽然向CUBE娛樂發出律師書，控訴對方違約及提出解除合約的要求，終在今年2月正式和CUBE娛樂解約並退出CLC。她日前接受傳媒訪問時，就公開自己退出CLC的原因，並大呻自己對舊公司的不滿。

莊錠欣
莊錠欣已在今年2月正式和CUBE娛樂解約並退出CLC。
莊錠欣
計埋做練習生的時間，莊錠欣在韓國發展了近六年。

莊錠欣指CUBE娛樂不但將原本屬於CLC的歌或機會給了別人，更曾直說不會再投放資源給CLC，令她覺得再留在公司也沒有了意義，因此才會堅決離開。

莊錠欣
CLC成立六年來推出過多張迷你專輯，但莊錠欣（中）指CUBE娛樂聲稱不會再投放資源給CLC。
莊錠欣
CLC的歌曲過往曾多次打入美國Billboard排行榜，圖中右三為莊錠欣。

目前正身在內地發展的莊錠欣自言在2019年反修例風波期間，曾因被不少網民在其社交網留言要求她表態，而一度患上情緒病，出現抑鬱，她憶述當時試過在健身室失控爆喊，並開始收埋自己，整日將自己困在房間中，連客廳都不想出，也甚麼都不想說，感到很灰和失望。

莊錠欣
莊錠欣目前正身在內地發展。
莊錠欣
莊錠欣指她面對網民要求表態，原本想停止出post，但卻被經理人公司逼她每周要發出指定數量帖文。
莊錠欣
莊錠欣憶述在患情緒病期間，試過在健身室失控爆喊。

TVB出身 莊錠欣 曾飾「少女萬綺雯」

莊錠欣9歲時已經以童星身份出道，曾拍攝《富貴門》、《怒火街頭》、《飛虎》、《法網狙擊》、《愛‧回家》、《On Call 36小時II》、《老表，你好Hea!》等無綫劇集，其中令人較有印象的應該是於《老表，你好 Hea!》中飾演少女版萬綺雯，以及《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒。

莊錠欣
《老表你好hea!》飾少年齊靜雯。
莊錠欣
《On Call 36小時II》飾洛希欣。

莊錠欣在《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒「Yannis」洛希欣，而朱千雪在劇中和吳啟華有感情線，兩人也因這次合作而成為好友。

莊錠欣
朱千雪與莊錠欣。

除了做童星外，莊錠欣還做過薛家燕成立的組合Honey Bees成員，以及參加過有線電視《巨星夢工場》歌唱比賽。

莊錠欣
莊錠欣（中）曾是家燕姐成立的組合Honey Bees成員。

2018年莊錠欣首次拍韓劇，在MBC台劇集《富家公子》中飾演一名到韓國讀大學的中國留學生，戲份頗多。同年11月，莊錠欣更成為團內首位推出個人單曲的成員。

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莊錠欣首次拍韓劇時扮演大學生，但現實中她因為前往韓國追夢，連香港的中學課程都未讀完。
莊錠欣
到韓國發展後，莊錠欣（左）與韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜成為好友，不時會在社交網大晒兩人合照，更試過晒素顏相。

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