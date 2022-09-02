莊錠欣Elkie姐姐｜27歲莊易羚低調入娛圈 做主持參加選秀選美博上位
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童星出身的莊錠欣（Elkie）自退出韓團CLC後轉往內地發展，除了推出Solo歌之外，亦有參與綜藝節目及拍劇。而Elkie的姐姐莊易羚（Axity）同樣外形出眾，更奪得選美獎項，目前低調簽約TVB，更擔任TVB娛樂新聞台主持，但原來一切都有晒計劃？
參加港台選秀節目行實力派路線？
現年27歲的莊易羚早前參加了港台的選秀節目《新時代奮鬥者》，似乎為進入娛樂圈並增加曝光率，都落咗唔少功夫！
選國際小姐獲亞軍
現年27歲的莊易羚曾在去年參選國際小姐，並獲得香港區亞軍；她身高173cm，是一位聲樂教練兼模特兒，畢業於香港理工大學（會計學工商管理學士）。身形高䠷的莊易羚，長腿似乎是最大優勢。
與周秀娜氣質相近？
有網友表示其實莊易羚氣質上有一陣娜姐的味道，似唔似永遠都係見仁見智。
低調現身做主播
日前在TVB娛樂新聞台的報道中，胡定欣旁邊就出現了莊易羚的身影，她以主持及主播新聞訪問胡定欣，似乎打算乜方向都試下。
莊易羚有個人Youtube Channel
莊易羚似乎都打算向過youtuber方向發展，不過就得4條片，而且最近一條片都係半年前。
最高點擊的片段（約1,700Views）
親身應援妹妹
雖然莊易羚甚少和莊錠欣同場合照，但她與妹妹感情很好，當Elkie仲係韓團成員時，Axity就曾飛去韓國應援，為細妹成就感到驕傲，並寫：「7.20迷妹紀錄」可見兩姐妹感情很好。
撰文：東方新地圖片來源：TVB娛樂新聞台、香港電台、[email protected]、[email protected]
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