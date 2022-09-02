莊錠欣Elkie姐姐｜27歲莊易羚低調入娛圈 做主持參加選秀選美博上位

童星出身的莊錠欣（Elkie）自退出韓團CLC後轉往內地發展，除了推出Solo歌之外，亦有參與綜藝節目及拍劇。而Elkie的姐姐莊易羚（Axity）同樣外形出眾，更奪得選美獎項，目前低調簽約TVB，更擔任TVB娛樂新聞台主持，但原來一切都有晒計劃？