莊錠欣盼孖馬國明再續前緣 網民唔收貨嗌換人：係都小迪啦

26歲莊錠欣（Elike）2009年以童星身份出道，除咗曾係薛家燕旗下學生少女組合Honey Bees嘅成員之外，2016年更飛去韓國出道，成為女團CLC的一員。不過莊錠欣於2021年宣布解約，並改以solo形式繼續演藝工作。日前（5日）莊錠欣就現身香港出席活動，隨後接受訪問時更直言希望有機會與馬國明再續前緣……