莊錠欣盼孖馬國明再續前緣 網民唔收貨嗌換人：係都小迪啦
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26歲莊錠欣（Elike）2009年以童星身份出道，除咗曾係薛家燕旗下學生少女組合Honey Bees嘅成員之外，2016年更飛去韓國出道，成為女團CLC的一員。不過莊錠欣於2021年宣布解約，並改以solo形式繼續演藝工作。日前（5日）莊錠欣就現身香港出席活動，隨後接受訪問時更直言希望有機會與馬國明再續前緣……
莊錠欣自爆同朱千雪超深厚友誼
莊錠欣於2013年在TVB劇集《On Call 36小時II》中與朱千雪合作，朱千雪在劇中更飾演她的繼母，即使2人年紀相差10年，但係關係就照舊friend到不得了，就連Elkie近期舉辦首個香港演唱會時，朱千雪都有現身支持！而莊錠欣日前接受訪問時，就直言好開心與朱千雪嘅友誼可以keep到咁耐，更透露「過幾日都會去佢屋企拜年探BB」。
莊錠欣盼與馬國明再續前緣
除咗提到與「繼母」朱千雪嘅友誼外，莊錠欣更透露期待未來能與更多香港藝人合作，特別係早於《On Call 36小時II》時已經與其結緣嘅馬國明，更稱無論係做兄妹或扮演情侶角色都冇問題。
雖然莊錠欣透露盼與馬國明再續前緣，但係唔少網民就直言更想睇馬國明與「養女」冼迪琦合作：「想睇冼迪琦同馬明再做父女多啲」、「但係兄妹定情侶都係小迪吸引啲」、「係都小迪啦」、「可唔可以搵小迪返嚟合作？」
撰文：東方新地圖片來源：ig@chongtingyanelkie、ig@diccc0213、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期