政界小花莊雅婷緊身衫示範 扣安全帶意外騷上圍 網民狂cap圖：扣唔晒
民建聯24歲靚女區議員莊雅婷為宣傳巴士安全帶新例親身示範，豈料一條安全帶竟然意外暴露堅挺上圍，引發網民瘋狂cap圖討論！呢位政界小花原本好心做宣傳，不過大批網友紛紛留言「發現另一個重點」！
莊雅婷緊身衣示範扣安全帶
巴士乘客必須佩戴安全帶的新法例於1月25日生效，違者最高可被罰款5,000元及監禁3個月。正當市民仍在適應新例之際，民建聯西貢區議員莊雅婷專登拍片呼籲大家開車、搭車時第一時間都記得問一句「扣好帶未？」然而網友見到她戴安全帶的畫面時，卻意外發現安全帶緊貼身形，完美勾勒出她的豐滿上圍，瞬間成為討論焦點。片段中莊雅婷身穿緊身衣物，當安全帶橫過胸前時，更加突顯了她的姣好身段，令不少網友直呼「師兄發現重點」。
網民狂cap圖：好豐滿扣唔晒
莊雅婷的宣傳片段一出，網友反應相當熱烈，但焦點明顯偏離了交通安全。網民紛紛留言表示「有機心」、「扣安全帶點解要除外套」、「美女身段美好會受痛苦影響」，更有直接的留言寫道「好豐滿扣唔晒」。不少網友開始瘋狂截圖分享，將焦點完全轉移到莊雅婷的身材上。
政界小花曾退選港姐
莊雅婷並非首次成為網上討論焦點，這位24歲的西貢區議員是現任區議員中最年輕的一位，樣貌甜美的她去年曾參加《2025香港小姐競選》首輪面試，更被視為大熱門人選。不過莊雅婷其後在IG發長文宣布退選，強調區議會服務街坊始終是首要任務。她當時解釋「記者昨天問我將如何兼顧港姐與區議員，其實我不會用『兼顧』二字，因為我們的重點一直就只是社區服務、做好青年工作，以為港姐這個平台和身份或許能夠助力這項工作。」
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期