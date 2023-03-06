莊韻澄當眾俾化粧師搓胸按摩 全程拍片直擊 震懾連登仔眼球
莊韻澄：化粧師都幾辛苦，要幫人推埋胸
莊韻澄曾參選《香港珠寶小姐》成雙料季軍而加入娛樂圈，最近以非亞姐出身擔任「仁美清叙」秘書長一職，日前悉心打扮出席委任晚宴。雖已經升呢人妻兼育有一名女兒，莊韻澄依然保持顛峰狀態，她穿上低胸晚裝大晒五吋深長事業線，為分享喜悅上載了多條片段，並寫道：「化粧師都幾辛苦」、「化粧師要識埋按摩，要幫人推埋胸」、「辛苦化粧師幫我化塊面，仲要化埋個Body」等。
任由化粧師「搓波」
原來化粧師不但為莊韻澄化面粧，更為她化胸粧，片中莊韻澄以「福利時間」為題，見到化粧師用化粧掃不停在莊韻澄胸部上下游走，掃來掃去令胸部看來更白滑，及後更出動雙手直接按落莊韻澄的胸部，由頸至胸，甚至深長事業線也不遺漏，以手指攝入，相當細心，而按摩時，令莊韻澄的激凸上圍更見動態，見她露出滿足笑容，看來十分享受。
連登仔：終於搵到dream job
以上畫面完全震撼網民眼球，留言指流晒鼻血，「請問化粧師點入行？」、「終於搵到dream job」、「個化粧師男定女呀？原來派福利畀化粧師」、「早知去學化粧入行啦」、「睇彈性睇唔出己龍經四十歲，果然胸部要保養，請問請唔請專用按摩師？」等。
化粧師阿姨 口罩小姐亞軍
由於網民反應十分踴躍又激烈，莊韻澄其後澄清是女化粧師，更指其化粧師是ViuTV《最後一屆口罩小姐》亞軍徐蒨寧（阿姨）。其實化粧師阿姨亦是靚女一名，更擁有火辣身材，拍過內衣廣告，大晒四吋事業線，雖然是人妻人母，但擁弗爆身材，亦不時在社交網大派福利，不時有網民留言：「你老公好幸福！」
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