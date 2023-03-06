莊韻澄當眾俾化粧師搓胸按摩 全程拍片直擊 震懾連登仔眼球

莊韻澄（前名：莊端兒）除了張致恒前度外，身形豐滿向來都係她的賣點！日前莊韻澄穿上貼身低胸晚裝出席晚會，當中全程仲拍片直擊同粉絲分享，出場前其化粧師更示範替莊韻澄頸至胸部按摩，片段震懾網民眼球，連登仔即指肇事化粧師有著數，更話「終於搵到dream job了」！