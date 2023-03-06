莊韻澄 化粧師

莊韻澄當眾俾化粧師搓胸按摩 全程拍片直擊 震懾連登仔眼球

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莊韻澄（前名：莊端兒）除了張致恒前度外，身形豐滿向來都係她的賣點！日前莊韻澄穿上貼身低胸晚裝出席晚會，當中全程仲拍片直擊同粉絲分享，出場前其化粧師更示範替莊韻澄頸至胸部按摩，片段震懾網民眼球，連登仔即指肇事化粧師有著數，更話「終於搵到dream job了」！

莊韻澄 化粧師 莊韻澄35E激凸上圍向來都係賣點！
莊韻澄身形豐滿向來都係賣點！（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師
（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師
（圖片來源：[email protected]

莊韻澄：化粧師都幾辛苦，要幫人推埋胸

莊韻澄曾參選《香港珠寶小姐》成雙料季軍而加入娛樂圈，最近以非亞姐出身擔任「仁美清叙」秘書長一職，日前悉心打扮出席委任晚宴。雖已經升呢人妻兼育有一名女兒，莊韻澄依然保持顛峰狀態，她穿上低胸晚裝大晒五吋深長事業線，為分享喜悅上載了多條片段，並寫道：「化粧師都幾辛苦」、「化粧師要識埋按摩，要幫人推埋胸」、「辛苦化粧師幫我化塊面，仲要化埋個Body」等。

莊韻澄 化粧師 莊韻澄 莊韻澄出名身材好！
莊韻澄出名身材好！（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 莊韻澄近日在電影《正義迴廊》中演出。
莊韻澄近日在電影《正義迴廊》中演出。（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 在《死屍死時四十四》與鄭中基、呂爵安合作。
在《死屍死時四十四》與鄭中基、呂爵安合作。（圖片來源：[email protected]

任由化粧師「搓波」

原來化粧師不但為莊韻澄化面粧，更為她化胸粧，片中莊韻澄以「福利時間」為題，見到化粧師用化粧掃不停在莊韻澄胸部上下游走，掃來掃去令胸部看來更白滑，及後更出動雙手直接按落莊韻澄的胸部，由頸至胸，甚至深長事業線也不遺漏，以手指攝入，相當細心，而按摩時，令莊韻澄的激凸上圍更見動態，見她露出滿足笑容，看來十分享受。

莊韻澄 化粧師用化粧掃為莊韻澄胸部化靚粧。
化粧師用化粧掃為莊韻澄胸部化靚粧。（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 在胸上掃來掃去！
在胸上掃來掃去！（圖片來源：[email protected]

連登仔：終於搵到dream job

以上畫面完全震撼網民眼球，留言指流晒鼻血，「請問化粧師點入行？」、「終於搵到dream job」、「個化粧師男定女呀？原來派福利畀化粧師」、「早知去學化粧入行啦」、「睇彈性睇唔出己龍經四十歲，果然胸部要保養，請問請唔請專用按摩師？」等。

莊韻澄 化粧師用雙手為莊韻澄按胸。
化粧師用雙手為莊韻澄按胸。（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 好有動感的片段！
好有動感的片段！（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 按得很細緻！
按得很細緻！（圖片來源：[email protected]

化粧師阿姨 口罩小姐亞軍

由於網民反應十分踴躍又激烈，莊韻澄其後澄清是女化粧師，更指其化粧師是ViuTV《最後一屆口罩小姐》亞軍徐蒨寧（阿姨）。其實化粧師阿姨亦是靚女一名，更擁有火辣身材，拍過內衣廣告，大晒四吋事業線，雖然是人妻人母，但擁弗爆身材，亦不時在社交網大派福利，不時有網民留言：「你老公好幸福！」

莊韻澄 化粧師 莊韻澄 口罩小姐阿姨幫莊韻澄化粧！
口罩小姐阿姨幫莊韻澄化粧！（圖片來源：IG＠auntielimemarie）
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 跟莊韻澄同樣人妻人母，身材fit到漏！
跟莊韻澄同樣人妻人母，身材fit到漏！（圖片來源：IG＠auntielimemarie）
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 阿姨大晒S線條！
阿姨大晒S線條！（圖片來源：IG＠auntielimemarie）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、IG＠auntielimemarie

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