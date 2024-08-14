莊韻澄

莊韻澄控訴準前夫持續性騷擾及傷害 爆警察搵上門：真係好恐怖！

最新娛聞
東方新地

廣告

現年42歲的莊韻澄（Xenia，前名：莊端兒）與「準前夫」呂成忠（Joe）連日來隔空互數對方不是，最近莊韻澄更自爆遭到呂成忠持續性騷擾同傷害，仲搵埋警察上門，令她大喊：「真係好恐怖！」

莊韻澄 公開與準前夫對話內容

莊韻澄與呂成忠正在辦理離婚手續，最近莊韻澄卻忽然出po透露被呂成忠不斷要求開FaceTime及影相、拍片報告兒子的實時狀況，有日她因未有聽電話，以及電話過熱拍片拍到「疾疾吓」，結果約20多分鐘後警察就搵上門，她直言：「佢頭先仲喺我樓下呀！我同BB都好驚。」

莊韻澄 莊韻澄近日不時分享與囝囝外出玩樂的合照。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄近日不時分享與囝囝外出玩樂的合照。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊韻澄控訴只係冇聽電話約20多分鐘，準前夫已經搵埋警察上門。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄控訴只係冇聽電話約20多分鐘，準前夫已經搵埋警察上門。（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄 寸爆準前夫浪費警力

莊韻澄又以影片形式公開兩人對話內容，呂成忠表示：「我用我可以保護BB安全方法」、「警員陪同下係（喺）樓下超過20分鐘」、「因為BB得3歲，怕佢一個人」、「最後BB位置時間不確定。我和警員溝通過才了解BB是否獨留家中」等，莊韻澄則寸爆他浪費警力：「差啲以為我失蹤20小時呀！」

莊韻澄 呂成忠表示解釋報警是因為擔心BB獨留家中，被莊韻澄寸爆他浪費警力。（圖片來源：IG@xeniachong）
呂成忠表示解釋報警是因為擔心BB獨留家中，被莊韻澄寸爆他浪費警力。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊韻澄表示過往3年幾都被呂成忠「日日搵樣嘢嚟嘈你話你」。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄表示過往3年幾都被呂成忠「日日搵樣嘢嚟嘈你話你」。（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄：唔明點解係都唔放過我

之後莊韻澄再以與囝囝到公園玩的片段作背景，大呻：「我都好想可以放低電話專心湊仔，我唔明點解係都唔放過我！」又指自己每日都被呂成忠用不同名目騷擾：「都唔知仲要點先肯畀我抖抖，持續性嘅騷擾同傷害真係好恐怖！」更指呂成忠連她化個妝落街都要報警，令她無奈到極點！

莊韻澄 莊韻澄大呻被持續性騷擾同傷害。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄大呻被持續性騷擾同傷害。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 更指呂成忠連佢化個妝都要報警！（圖片來源：IG@xeniachong）
更指呂成忠連佢化個妝都要報警！（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄 解釋點解唔block準前夫

最後莊韻澄發了一段黑底白字的長文，解釋自己點解唔block呂成忠，全文如下：

過去為咗小朋友我忍
邊個唔想俾個完整家庭小朋友
否則我就唔會忍咁耐啦
而家我都係為咗我小朋友要去克服去面對
好多人問我點解唔block佢
因為我只不過冇聽2個電話或者
30幾分鐘聯絡唔到我
啲人就會去報警囉
我而家就喺度講到明
我係會出去工作搵錢養家
我係會帶仔去玩去正常返學上堂同各種活動
見唔同朋友有正常社交
我都會自己同朋友見面食飯
而我唔喺我仔身邊嘅時候
一定會有工人姐姐同婆婆睇住
舅父舅母又會一齊幫手睇
基本上佢哋差唔多晚晚一齊陪我同BB食飯
BB真係好開心
而我屋企人真係好擔心我呀
不過我真係同大家講聲唔好意思
我好少放負…
我好想之後放多啲工作相
開心相同BB嘅相
我會加油！

莊韻澄 莊韻澄分享與囝囝一齊瞓晏覺的合照。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄分享與囝囝一齊瞓晏覺的合照。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 表示以後會放多啲工作照以及同BB的合照。（圖片來源：IG@xeniachong）
表示以後會放多啲工作照以及同BB的合照。（圖片來源：IG@xeniachong）

網民狠批呂成忠：做男人做到咁真係好垃圾

不少網友都留言支持莊韻澄，狠批其準前夫呂成忠：「做男人做到咁真係好垃圾，小氣又死纏難打，仔已經唔洗你養，最多冇地方住啫」、「去到呢啲地步佢老公都係想攬炒架喇，睇下幾時啫」、「因為佢又得閒又嬲，有時遇到呢啲人，只可以等佢突然唔想玩你」等。

莊韻澄 莊韻澄早前曾發長文講述4年間的婚姻內情，更表示自己獨自承擔家庭的經濟壓力，不過丈夫就從未理解及愛護過自己。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄早前曾發長文講述4年間的婚姻內情，更表示自己獨自承擔家庭的經濟壓力，不過丈夫就從未理解及愛護過自己。（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄自爆兒子曾被帶到台灣作威脅

莊韻澄曾在聲明中透露，兒子於今年1月在自己不知情的情況下被丈夫帶到台灣，更慘成用作威脅自己的籌碼。莊韻澄表示：「我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步」更稱兒子因此性情大變：「孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。」

莊韻澄 莊韻澄在文中中更透露丈夫曾在自己不知情的情況下將兒子帶去台灣，更用兒子作為威脅自己的籌碼。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄在文中中更透露丈夫曾在自己不知情的情況下將兒子帶去台灣，更用兒子作為威脅自己的籌碼。（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄甩拖張致恒後奉子成婚

莊韻澄27歲未入行時就已經有一段婚姻，2013年入行後與張致恒相戀，可惜對方多次出軌，2人最後於2016年宣布分手。莊韻澄隨後於2020年宣布與圈外男友呂成忠拉埋天窗，翌年誕下兒子呂崇滈。不過呂成忠與莊韻澄結婚時就被踢爆破產一事，當時莊韻澄冧爆表示：「佢叫我放心，承諾等佢處理好之後，會好好照顧我，我信佢會翻到身。」

莊韻澄 莊韻澄與圈外男友呂成忠（Joe）於2020年結婚，並於翌年誕下兒子呂崇滈。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄與圈外男友呂成忠（Joe）於2020年結婚，並於翌年誕下兒子呂崇滈。（圖片來源：IG@xeniachong）

撰文：東方新地圖片來源：IG@xeniachong

熱門文章

 