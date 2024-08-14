莊韻澄控訴準前夫持續性騷擾及傷害 爆警察搵上門：真係好恐怖！
莊韻澄 公開與準前夫對話內容
莊韻澄與呂成忠正在辦理離婚手續，最近莊韻澄卻忽然出po透露被呂成忠不斷要求開FaceTime及影相、拍片報告兒子的實時狀況，有日她因未有聽電話，以及電話過熱拍片拍到「疾疾吓」，結果約20多分鐘後警察就搵上門，她直言：「佢頭先仲喺我樓下呀！我同BB都好驚。」
莊韻澄 寸爆準前夫浪費警力
莊韻澄又以影片形式公開兩人對話內容，呂成忠表示：「我用我可以保護BB安全方法」、「警員陪同下係（喺）樓下超過20分鐘」、「因為BB得3歲，怕佢一個人」、「最後BB位置時間不確定。我和警員溝通過才了解BB是否獨留家中」等，莊韻澄則寸爆他浪費警力：「差啲以為我失蹤20小時呀！」
莊韻澄：唔明點解係都唔放過我
之後莊韻澄再以與囝囝到公園玩的片段作背景，大呻：「我都好想可以放低電話專心湊仔，我唔明點解係都唔放過我！」又指自己每日都被呂成忠用不同名目騷擾：「都唔知仲要點先肯畀我抖抖，持續性嘅騷擾同傷害真係好恐怖！」更指呂成忠連她化個妝落街都要報警，令她無奈到極點！
莊韻澄 解釋點解唔block準前夫
最後莊韻澄發了一段黑底白字的長文，解釋自己點解唔block呂成忠，全文如下：
過去為咗小朋友我忍
邊個唔想俾個完整家庭小朋友
否則我就唔會忍咁耐啦
而家我都係為咗我小朋友要去克服去面對
好多人問我點解唔block佢
因為我只不過冇聽2個電話或者
30幾分鐘聯絡唔到我
啲人就會去報警囉
我而家就喺度講到明
我係會出去工作搵錢養家
我係會帶仔去玩去正常返學上堂同各種活動
見唔同朋友有正常社交
我都會自己同朋友見面食飯
而我唔喺我仔身邊嘅時候
一定會有工人姐姐同婆婆睇住
舅父舅母又會一齊幫手睇
基本上佢哋差唔多晚晚一齊陪我同BB食飯
BB真係好開心
而我屋企人真係好擔心我呀
不過我真係同大家講聲唔好意思
我好少放負…
我好想之後放多啲工作相
開心相同BB嘅相
我會加油！
網民狠批呂成忠：做男人做到咁真係好垃圾
不少網友都留言支持莊韻澄，狠批其準前夫呂成忠：「做男人做到咁真係好垃圾，小氣又死纏難打，仔已經唔洗你養，最多冇地方住啫」、「去到呢啲地步佢老公都係想攬炒架喇，睇下幾時啫」、「因為佢又得閒又嬲，有時遇到呢啲人，只可以等佢突然唔想玩你」等。
莊韻澄自爆兒子曾被帶到台灣作威脅
莊韻澄曾在聲明中透露，兒子於今年1月在自己不知情的情況下被丈夫帶到台灣，更慘成用作威脅自己的籌碼。莊韻澄表示：「我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步」更稱兒子因此性情大變：「孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。」
莊韻澄甩拖張致恒後奉子成婚
莊韻澄27歲未入行時就已經有一段婚姻，2013年入行後與張致恒相戀，可惜對方多次出軌，2人最後於2016年宣布分手。莊韻澄隨後於2020年宣布與圈外男友呂成忠拉埋天窗，翌年誕下兒子呂崇滈。不過呂成忠與莊韻澄結婚時就被踢爆破產一事，當時莊韻澄冧爆表示：「佢叫我放心，承諾等佢處理好之後，會好好照顧我，我信佢會翻到身。」