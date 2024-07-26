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42歲莊韻澄長文宣布離婚 自爆老公情緒勒索兼連環威脅

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現年42歲的莊韻澄（Xenia，前名：莊端兒），今日（26日）突然於社交平台發布律師聲明，宣布與丈夫呂成忠（Joe）自去年七月起已經分居，目前正辦理離婚手續，正式結束4年婚姻。莊韻澄更發長文透露長期受到老公情緒勒索，仲連環以公開生活私隱等要脅自己，令自己無法忍耐選擇離婚，而莊韻澄的聲明一出隨即引起網民熱議！

莊韻澄全力承擔家庭經濟壓力

莊韻澄在聲明中指出，自結婚以來，家中所有的經濟負擔均由她一人承擔：「從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由本人一力承擔，我一直努力工作去維持生活所需。」不過莊韻澄就苦稱並未得到丈夫的愛護：「在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中。」甚至「原本用作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。」令莊韻澄不得不提出離婚保護自己及兒子。

離婚 莊韻澄今日（26日），在社交平台發出聲明，表示自己與老公呂成忠於去年分居，並正在辦理離婚手續。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄今日（26日），在社交平台發出聲明，表示自己與老公呂成忠於去年分居，並正在辦理離婚手續。（圖片來源：IG@xeniachong）
離婚 莊韻澄發長文講述4年間的婚姻內情，更表示自己獨自承擔家庭的經濟壓力，不過丈夫就從未理解及愛護過自己。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄發長文講述4年間的婚姻內情，更表示自己獨自承擔家庭的經濟壓力，不過丈夫就從未理解及愛護過自己。（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄自爆兒子曾被帶到台灣作威脅

莊韻澄更在聲明中透露，兒子於今年1月在自己不知情的情況下被丈夫帶到台灣，更慘成用作威脅自己的籌碼。莊韻澄表示：「我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步」更稱兒子因此性情大變：「孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。」

離婚 莊韻澄在文中中更透露丈夫曾在自己不知情的情況下將兒子帶去台灣，更用兒子作為威脅自己的籌碼。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄在文中中更透露丈夫曾在自己不知情的情況下將兒子帶去台灣，更用兒子作為威脅自己的籌碼。（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄甩拖張致恒後奉子成婚

莊韻澄27歲未入行時就已經有一段婚姻，2013年入行後與張致恒相戀，可惜對方多次出軌，2人最後於2016年宣布分手。莊韻澄隨後於2020年宣布與圈外男友呂成忠拉埋天窗，翌年誕下兒子呂崇滈。不過呂成忠與莊韻澄結婚時就被踢爆破產一事，莊韻澄就冧爆表示：「佢叫我放心，承諾等佢處理好之後，會好好照顧我，我信佢會翻到身。」

離婚 莊韻澄與圈外男友呂成忠（Joe）於2020年結婚，並於翌年誕下兒子呂崇滈。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄與圈外男友呂成忠（Joe）於2020年結婚，並於翌年誕下兒子呂崇滈。（圖片來源：IG@xeniachong）
離婚 莊韻澄2013年曾與張致恒相戀，不過在對方多次出軌後選擇分手，戀情僅維持了3年。（圖片來源：IG圖片）
莊韻澄2013年曾與張致恒相戀，不過在對方多次出軌後選擇分手，戀情僅維持了3年。（圖片來源：IG圖片）
離婚 莊韻澄離婚一事隨即引起網民熱議，不少人都表示莊韻澄的感情路十分坎坷，更直言2任都係軟飯王，簡直就係「渣男收割機」。（圖片來源：討論區截圖）
莊韻澄離婚一事隨即引起網民熱議，不少人都表示莊韻澄的感情路十分坎坷，更直言2任都係軟飯王，簡直就係「渣男收割機」。（圖片來源：討論區截圖）

莊韻澄全段聲明如下：

「對於我來說這是一個非常沉重的決定。
我非常明白事件一旦公開，對小孩子會造成很大傷害，但我真的迫不得已才做此決定。
我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！

我對待婚姻並不兒戲，為了我的孩子，過去一直以容忍及退讓態度，致力去維繫、處理雙方關係。但在2024年1月12日下午在我不知情的情況下，我的兒子被他爸爸帶了去台灣，以此要脅我就範一切……我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步。孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。

從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由本人一力承擔，我一直努力工作去維持生活所需。但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中，甚至原本用作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。對方種種激進行為，已把我迫到臨界點，為了兒子與我的安全著想，我必須拿出勇氣將這段婚姻劃上句號，與兒子展開新的生活。

對於連日來本人工作上客戶或朋友所受到的騷擾，令本人不得不提早發出聲明公開本人現況。以正視聽！本人莊韻澄亦對此深感抱歉。」

撰文：東方新地圖片來源：IG@xeniachong、IG圖片、討論區截圖

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