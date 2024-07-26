42歲莊韻澄長文宣布離婚 自爆老公情緒勒索兼連環威脅

現年42歲的莊韻澄（Xenia，前名：莊端兒），今日（26日）突然於社交平台發布律師聲明，宣布與丈夫呂成忠（Joe）自去年七月起已經分居，目前正辦理離婚手續，正式結束4年婚姻。莊韻澄更發長文透露長期受到老公情緒勒索，仲連環以公開生活私隱等要脅自己，令自己無法忍耐選擇離婚，而莊韻澄的聲明一出隨即引起網民熱議！

