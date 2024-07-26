42歲莊韻澄長文宣布離婚 自爆老公情緒勒索兼連環威脅
莊韻澄全力承擔家庭經濟壓力
莊韻澄在聲明中指出，自結婚以來，家中所有的經濟負擔均由她一人承擔：「從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由本人一力承擔，我一直努力工作去維持生活所需。」不過莊韻澄就苦稱並未得到丈夫的愛護：「在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中。」甚至「原本用作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。」令莊韻澄不得不提出離婚保護自己及兒子。
莊韻澄自爆兒子曾被帶到台灣作威脅
莊韻澄更在聲明中透露，兒子於今年1月在自己不知情的情況下被丈夫帶到台灣，更慘成用作威脅自己的籌碼。莊韻澄表示：「我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步」更稱兒子因此性情大變：「孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。」
莊韻澄甩拖張致恒後奉子成婚
莊韻澄27歲未入行時就已經有一段婚姻，2013年入行後與張致恒相戀，可惜對方多次出軌，2人最後於2016年宣布分手。莊韻澄隨後於2020年宣布與圈外男友呂成忠拉埋天窗，翌年誕下兒子呂崇滈。不過呂成忠與莊韻澄結婚時就被踢爆破產一事，莊韻澄就冧爆表示：「佢叫我放心，承諾等佢處理好之後，會好好照顧我，我信佢會翻到身。」
莊韻澄全段聲明如下：
「對於我來說這是一個非常沉重的決定。
我非常明白事件一旦公開，對小孩子會造成很大傷害，但我真的迫不得已才做此決定。
我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！
我對待婚姻並不兒戲，為了我的孩子，過去一直以容忍及退讓態度，致力去維繫、處理雙方關係。但在2024年1月12日下午在我不知情的情況下，我的兒子被他爸爸帶了去台灣，以此要脅我就範一切……我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步。孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。
從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由本人一力承擔，我一直努力工作去維持生活所需。但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中，甚至原本用作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。對方種種激進行為，已把我迫到臨界點，為了兒子與我的安全著想，我必須拿出勇氣將這段婚姻劃上句號，與兒子展開新的生活。
對於連日來本人工作上客戶或朋友所受到的騷擾，令本人不得不提早發出聲明公開本人現況。以正視聽！本人莊韻澄亦對此深感抱歉。」