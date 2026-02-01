非常檢控觀｜莫家淦靠兩招成醫生專業戶！為養家主持拍劇生意密密做

TVB劇集《非常檢控觀》播出以來，除了主線劇情引人入勝，配角演員的精彩演出同樣備受關注！其中在單元「美麗誘罪」靈魂人物除了丘梓謙（蔥頭），還有飾演醫美醫生謝年實的莫家淦（Keith）及姑娘馬金芝阮嘉敏。飾演醫美醫生謝年實的莫家淦，憑住超強記憶力同專業演技，成功塑造多個醫生角色，被網民封為「醫生專業戶」。原來Keith能夠勝任各種專業角色，全因有一手記超長對白同極難專業名詞的絕技，加上多年主播經驗打底，令佢喺TVB劇集入面成為搶手貨！