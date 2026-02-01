非常檢控觀｜莫家淦靠兩招成醫生專業戶！為養家主持拍劇生意密密做
莫家淦12年飾演100個角色成TVB萬能配角王
自2014年開始參與拍劇工作的莫家淦，至今已經飾演超過100個角色，當中大部分都係專業人士，包括主持、主播、律師及醫生等。Keith受訪時笑言自己真係做過好多次醫生：「醫生我真係做好多，好似《隱形戰隊》、《巨塔之后》，好多時做完手術出嚟講嘢嗰個都係我。」佢更透露曾經有一次演醫生時遇到超級挑戰：「好難忘有次演醫生，啲對白真係蹺口，當時又最後一場大家想早啲收工，都大壓力架，好彩最後托賴都冇乜NG地完成咗。」
幕後同事激讚Keith醫學用詞上手快因主播經驗加持
原來Keith能夠成為「醫生專業戶」，全因有一個獨門秘技！他透露：「幕後同事有講過話鍾意揀我做醫生嘅原因，係因為啲好蹺口嘅醫學用詞，我可能因為有主播嘅經驗，所以都相對易啲上手。」Keith更分享自己記性好的秘訣，原來除了因為細細個已經鍾意「唔停口」，亦有賴昔日直播娛樂新聞奠下的基礎：「記稿真係娛樂新聞live嘅訓練，因為真係唔可以甩，甩得多會被人淘汰，呢個仲訓練到我有時拍劇，就算一時唔記得對白，我都會有啲方法可以兜番。」
Keith經商有道涉獵多個行業為養家拼搏賺錢
除了拍劇之外，Keith還有開拓生意市場，多年來涉獵過的生意包括眼鏡、手錶、服裝及近年新興的Pickleball等。不過被問到是否賺到盤滿缽滿，他謙稱仍然在守業階段：「係好多生意，但唔會好大盈利，有啲都係輸錢走，始終做生意有風險。」Keith坦言眼鏡生意最後都係無得賺，手錶就有賺少少，但疫情後因為需求問題有少少停滯，所以在拍檔提議下試搞Pickleball，好彩好多圈中圈外朋友都好撐場。
網民激讚Keith拼搏精神大讚為養家咁努力值得支持
Keith坦言所有生意都仲係播種期，都好吃力：「始終有兩個小朋友嘛，想要搵多啲錢養家。」他的拼搏精神獲得網民激讚，有網民留言：「Keith真係好努力，又拍劇又做生意，為咗養家咁拼搏真係值得支持！」、「佢記對白嘅能力真係勁，難怪咁多劇都搵佢做醫生！」、「睇佢做生意都幾有心思，希望佢成功啦！」不少觀眾都被Keith的敬業精神所感動，認為佢係一個好值得尊敬的演員。
阮嘉敏演八婆仔上司入型入格反白眼怒睥樣威到爆
同場的阮嘉敏Mandy今次喺《非常檢控觀》再度開拓新戲路，飾演惡死、八卦、愛扮大家姐又帶點蛇𠺌的「八婆仔」上司馬金芝。Mandy出場鬧爆兼怒睥「蠢蛋下屬」史穎喬一幕，令不少網民直呼「好惡」。當她憞起阿姐款鬧爆史穎喬唔識死時，反白眼、Mean爆藐嘴樣再加上手指指係威係勢時確實入型入格。不過Mandy前晚面對包家富貴親友時，又恰當地擺出謙卑恭敬樣，夠晒八面玲瓏，演技層次豐富。