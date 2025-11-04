莫文蔚回「家」！啟德開騷「只此一場」 向林家謙喊話等影封面

莫文蔚宣布下月20日將在啟德主場館舉行「THE BIG BIG SHOW香港站『家場』限定版」演唱會，這場演出標榜「只此一場」，令歌迷格外珍惜。在九龍城長大的Karen終於圓夢回到自己地頭開騷，更透露執屋時意外發現大學時期與雷頌德、CY Kong合作的珍貴錄音帶，背後故事令人驚喜。