莫文蔚回「家」！啟德開騷「只此一場」 向林家謙喊話等影封面
廣告
莫文蔚宣布下月20日將在啟德主場館舉行「THE BIG BIG SHOW香港站『家場』限定版」演唱會，這場演出標榜「只此一場」，令歌迷格外珍惜。在九龍城長大的Karen終於圓夢回到自己地頭開騷，更透露執屋時意外發現大學時期與雷頌德、CY Kong合作的珍貴錄音帶，背後故事令人驚喜。
莫文蔚啟德主場館12月開騷只此一場
莫文蔚在記者會上宣布，繼去年在北京鳥巢開展「大秀一場」巡唱後，特別選擇在香港啟德主場館舉行限定版演出。Karen表示原本內地12場巡唱後就告一段落，但當啟德有檔期時，她毫不猶豫決定「一定要say yes返嚟開騷」。這次演唱會將於12月20日舉行，票價分為1,380元、1,080元、880元和680元四種，11月10日中午12時公開發售。演唱會更推出限量1,000隻黑膠唱碟，增添收藏價值。
Karen向林家謙喊話等佢影封面
談到演唱會嘉賓安排，莫文蔚特別向林家謙喊話，提到之前為家謙擔任演唱會嘉賓的經歷。Karen笑言「我等佢影嗰輯『全身林家謙』嘅封面」，暗示希望今次有機會再度同台合作。不過她坦言啟德的演出時間控制得很緊，要「想盡量實現晒所有夢想」，特別是很多香港樂迷等待已久的廣東歌，今次比例會大幅增加，令rundown編排都相當頭痛。
執屋發現寶藏錄音帶重開個人網站
莫文蔚在記者會上分享了一個驚喜發現，她透露最近執屋時竟然找到大學時期的珍貴錄音帶。Karen興奮地說「搵返啲喺英國讀書時同雷頌德Mark Lui、CY Kong做歌嘅錄音帶」，這些早期合作的錄音成為她的珍貴收藏。配合個人網站重新開放，Karen表示會陸續分享更多珍貴片段和收藏品，讓歌迷一同回顧她的音樂歷程。記者會上更展出多張兒時舊照，展現她的收藏習慣。
網民期待家場演出老公申請上台
網民對莫文蔚回港開騷反應熱烈，紛紛表示期待這場「家場」演出。Karen提到4年前在香港開騷時，曾與外籍老公在台上四手聯彈的溫馨畫面，不過今次老公要「入紙申請」才能上台，因為「今次個騷已經好爆」。她解釋當年因為疫情關係，以為可能是最後一次香港開騷才安排四手聯彈，但今次演出內容已經非常豐富。歌迷對於Karen能在冬至前夕回港開騷感到興奮，認為這是最好的節日禮物。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期