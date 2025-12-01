莫文蔚宣佈取消演唱會 將關注留給受災市民與救援一線
莫文蔚原定12月20日假啟德主場館舉行「莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一場 – 香港站『家場』限定版」演唱會，但因大埔宏福苑火災慘劇，她在社交網宣佈取消演出。這個決定背後的深層考量，以及網民對此事的不同聲音，引起廣泛討論。
莫文蔚突宣佈取消演唱會 因一場慘劇
莫文蔚在聲明中表示，她的初衷是懷著喜悅的心情，回到「家」與大家分享音樂與幸福時光。然而，目睹香港市民面對這場不幸事故後的悲痛，「家場」的意義此刻更顯深重。她坦言「我們理解此刻每個人的心情均受到影響，實難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出。」對於取消演出，莫文蔚深感遺憾，同時感謝樂迷的理解與支持。
莫文蔚團隊向消防員致敬 祈願逝者安息
莫文蔚演唱會團隊在聲明中向所有不眠不休救災的消防員和救援團隊致以崇高敬意與感激，並與全港市民同心，向大埔火災事故中受影響的家庭致上最深切慰問。她們表示「此刻我們希望把更多的關注留給受災市民和救援一線，與大家一起為生命祈福」，並希望在未來的日子裡，有機會以更好、更溫暖的心情與大家再相聚。
退票安排自動處理 無需觀眾申請
對於已購票觀眾，主辦機構表示用戶無需申請退款或進行任何操作，票款將原路退回至用戶賬戶。大麥、紛玩島、攜程旅行網及Trip.com將於7至15個工作日內退回，而快達票則於45個工作日內退回。這個安排減少了觀眾的麻煩，也體現了主辦方的貼心考慮。
網民意見分歧 有讚有彈
網民對莫文蔚取消演唱會的決定反應不一。有網民表示理解，認為「取消一個表演，是很艱難，亦是經過細心考慮下才會決定！牽涉很多賠償問題！這個決定是對災難者心意，值得尊重！」同時有人提及韓國MAMA決定繼續舉行，指出「主辦方決定繼續舉辦，他們就去看他們的偶像吧，不要擔心自己要賠門票，住宿錢！」另一方面，也有網民認為「不認同要把香港籠罩在那麼長時間的悲慘氣氛，現是要努力為沒有了親人，沒有了溫暖的家集中回氣，重建家園。」
