莫文蔚宣佈取消演唱會 將關注留給受災市民與救援一線

莫文蔚原定12月20日假啟德主場館舉行「莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一場 – 香港站『家場』限定版」演唱會，但因大埔宏福苑火災慘劇，她在社交網宣佈取消演出。這個決定背後的深層考量，以及網民對此事的不同聲音，引起廣泛討論。