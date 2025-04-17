只係撞名？與林夏薇老公同名商人莫贊生因欠債1億遭頒令破產 視后曾自爆閃嫁富豪老公3大原因

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香港高等法院近日裁定一名與知名藝人林夏薇丈夫同名同姓的男子莫贊生（Mok Tsan San），因涉及一宗高達1.35億港元的物業買賣貸款擔保協議，而被頒令破產。
香港 林夏薇去年憑《黑色月光》卓慧雲一角爆紅！（圖片來源：TVB）
林夏薇去年憑《黑色月光》卓慧雲一角爆紅！（圖片來源：TVB）

莫贊生作擔保人孭巨債

此案涉及的物業位於山頂中峽道，原本由「Joy Rich Development Limited」持有，並由「Revelry Gains Limited」及「Fameway Finance Limited」作為按揭抵押權人。然而，由於「Fameway Finance Limited」在2023年3月終止了買賣協議，莫贊生作為擔保人需承擔巨額還款責任，涉及的利息及費用合共達1.35億港元。

根據判辭，兩間呈請人公司「APOLLO CREDIT FUNDS ICAV」及「ATHORA LUX INVEST S.C. SP」於2022年4月向「Double Winner Asia Limited」及「Forever Concord Limited」提供了1億港元的貸款，用於購入該物業。莫贊生則是其中一名擔保人，法官認為他未能提出具說服力的抗辯理由，故頒布破產令。

香港 涉案人與視后林夏薇老公同名，引發關注。（圖片來源：IG@rosinalam）
涉案人與視后林夏薇老公同名，引發關注。（圖片來源：IG@rosinalam）

林夏薇享受陽光與大海

儘管與丈夫同名的莫贊生正面臨破產困境，但林夏薇似乎未受事件影響，繼續在社交媒體上活躍，分享其日常生活和正能量。她在IG限時動態中發布了一張照片，並留言表示：「真係好鍾意陽光同大海，補充維他命D，笑容再靚啲。」顯示出她樂觀的生活態度。

香港 事件曝光後，林夏薇照常更新IG，似乎未受影響。（圖片來源：IG@rosinalam）
事件曝光後，林夏薇照常更新IG，似乎未受影響。（圖片來源：IG@rosinalam）
香港 林夏薇更分享了出海時的露腰靚相。（圖片來源：IG@rosinalam）
林夏薇更分享了出海時的露腰靚相。（圖片來源：IG@rosinalam）
香港 不過網民都指林夏薇係林峯堂妹，家族本身就好有米，身家估計唔只1億。（圖片來源：IG@rosinalam）
不過網民都指林夏薇係林峯堂妹，家族本身就好有米，身家估計唔只1億。（圖片來源：IG@rosinalam）

林夏薇罕談閃婚嫁20億富豪老公3大原因

林夏薇出生於廈門林峯大家族，老公是莫贊生，林夏薇4歲來港，9歲回內地讀書，16歲半孤身北漂考入中央戲劇學院，畢業後2010年先回流香港加入香港話劇團，翌年轉投TVB拍劇後，三年前憑《七公主》一劇首奪視后，繼而今年再憑大熱台慶劇《黑色月光》首演反派卓慧雲再獲封視后大熱人馬。林夏薇接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享2015年無懼事業上位期間突然結婚，下嫁圈外老公莫贊生，閃婚原因是⋯⋯

香港 回望當年閃婚的決定，她指從來無懼事業受感情拖累，薇薇說：「因為我更加想做一個演員，無諗過成為明星！」（圖片來源：crhk）
回望當年閃婚的決定，她指從來無懼事業受感情拖累，薇薇說：「因為我更加想做一個演員，無諗過成為明星！」（圖片來源：crhk）

林夏薇罕談閃婚嫁20億富豪老公莫贊生原因

今天事業愛情兩得意，再創業於開設實體鑽飾店，回望當年閃婚的決定，她指從來無懼事業受感情拖累，薇薇說：

「因為我更加想做一個演員，無諗過成為明星！」

林夏薇於2015年低調結婚，嫁給比他年長16年的圈外金融才俊莫贊生，由於薇薇當年事前不曾公開拍拖，不少人震驚她閃婚的決定，薇薇說：「其實我係有正常拍拖，所以個個聽完都話我收得好密，主要因為我工作同生活係分得好開。」婚前林夏薇於圈中見盡不少型男帥哥，被問到有沒有曾被圈中人吸引過，她說：「無諗咁多，可能一路都博殺緊，亦都無機會去諗其他野。況且電視台一開頭飾演啲角色，未話去到好多情感戲，當然我要專業，拍戲當下就會投入，但拍完就會識得抽身。」

林夏薇公開老公莫贊生3大優點最吸引

節目中，她亦分享與丈夫莫先生相識的經過：「我同佢拍咗年幾兩年先結婚，我地係family friends，唔係我屋企人介紹嘅，佢地(家人)唔會做呢啲老套嘢，我地本身互相都識，但無咩機會去接觸，到有段時間我工作無咁密集，咁我地就多咗機會去了解。」對於丈夫莫先生生吸引的地方？「佢最吸引我地方係佢好有孝心，佢處理問題同思想係最吸引到我。」

2015年時，薇薇正值上位的階段，問到當時會否擔心結婚影響事業：「咁我又無呢種諗法，可能我更加想做嘅係一個演員，無諗過要成為一個明星，演員就係盡最大努力去演好每個角色，咁當離開角色時我就係我自己，所以我就係適當時候做適當嘅事，其他嘢無唸太多。」

香港 林夏薇近年除了拍劇，亦有發展自己的生意。（圖片來源：IG@rosinalam）
林夏薇近年除了拍劇，亦有發展自己的生意。（圖片來源：IG@rosinalam）

林夏薇大爆甜蜜相處之道

她亦分享與先生甜蜜相處：「我地大家都好忙，佢都終於搵到個仲忙過佢嘅人，我地兩個一直都好順利，我同我先生除咗係夫妻之外，都係亦師亦友，生意上佢又我老師，而我響做生意上，我係個新人，佢俾好多意見我，所以我地相處得好好，我地就嚟結婚10年啦，我覺得大家個種交流係思想同心靈上可以溝通到，會互相扶持同包容，令我地咁多年仲可以保持新鮮感。」

香港 林夏薇分享與先生甜蜜相處：「我地大家都好忙，佢都終於搵到個仲忙過佢嘅人。」（圖片來源：crhk）
林夏薇分享與先生甜蜜相處：「我地大家都好忙，佢都終於搵到個仲忙過佢嘅人。」（圖片來源：crhk）

林夏薇親解2018年離巢為生B傳聞

至於有指她2018年首次約滿電視台曾休息一年是為了婚後調理身體孕育下一代：「其實一直都無話有或者無呢個計劃，我以為我停落嚟時候可以調理身體，因為之前拍劇太密集，覺得身體響起警號，需要停一停，同埋啱啱結婚都需要陪下對方，所以唔係特別為生仔。不過有我亦唔抗拒，但當我停落嚟處理生意仲忙，變咗都無停過，啲人成日問我有無唸過生仔，我話我有，但真係無時間。」

她再講到：「我地兩個對生仔都無壓力，包括所有屋企人都無畀壓力，係大家緊張過我地，其實我地一啲都唔緊張。我係鍾意小朋友，但屋企已經有幾隻狗狗，我係巨螌座，家庭觀念好強，如果有，我就係一個好負責任媽咪，會花晒時間響小朋友身上，而家係因為無時間，真係無再特別唸呢樣嘢，再加上而家開鑽飾店，鑽石又係我新BB，真係再無咁多時間同精力。」

香港 喜歡小朋友的林夏薇，之前見到徐榮個女包包愛不釋手，林夏薇話 :「啲人成日問我有無唸過生仔，我話我有，但真係無時間。」」（圖片來源：微博@林夏薇）
喜歡小朋友的林夏薇，之前見到徐榮個女包包愛不釋手，林夏薇話 :「啲人成日問我有無唸過生仔，我話我有，但真係無時間。」」（圖片來源：微博@林夏薇）

撰文：東方新地圖片來源：IG@rosinalam、CRHK、TVB、微博@林夏薇資料或影片來源：原文刊於新假期

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