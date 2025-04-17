只係撞名？與林夏薇老公同名商人莫贊生因欠債1億遭頒令破產 視后曾自爆閃嫁富豪老公3大原因
莫贊生作擔保人孭巨債
此案涉及的物業位於山頂中峽道，原本由「Joy Rich Development Limited」持有，並由「Revelry Gains Limited」及「Fameway Finance Limited」作為按揭抵押權人。然而，由於「Fameway Finance Limited」在2023年3月終止了買賣協議，莫贊生作為擔保人需承擔巨額還款責任，涉及的利息及費用合共達1.35億港元。
根據判辭，兩間呈請人公司「APOLLO CREDIT FUNDS ICAV」及「ATHORA LUX INVEST S.C. SP」於2022年4月向「Double Winner Asia Limited」及「Forever Concord Limited」提供了1億港元的貸款，用於購入該物業。莫贊生則是其中一名擔保人，法官認為他未能提出具說服力的抗辯理由，故頒布破產令。
林夏薇享受陽光與大海
儘管與丈夫同名的莫贊生正面臨破產困境，但林夏薇似乎未受事件影響，繼續在社交媒體上活躍，分享其日常生活和正能量。她在IG限時動態中發布了一張照片，並留言表示：「真係好鍾意陽光同大海，補充維他命D，笑容再靚啲。」顯示出她樂觀的生活態度。
林夏薇罕談閃婚嫁20億富豪老公3大原因
林夏薇出生於廈門林峯大家族，老公是莫贊生，林夏薇4歲來港，9歲回內地讀書，16歲半孤身北漂考入中央戲劇學院，畢業後2010年先回流香港加入香港話劇團，翌年轉投TVB拍劇後，三年前憑《七公主》一劇首奪視后，繼而今年再憑大熱台慶劇《黑色月光》首演反派卓慧雲再獲封視后大熱人馬。林夏薇接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享2015年無懼事業上位期間突然結婚，下嫁圈外老公莫贊生，閃婚原因是⋯⋯
林夏薇罕談閃婚嫁20億富豪老公莫贊生原因
今天事業愛情兩得意，再創業於開設實體鑽飾店，回望當年閃婚的決定，她指從來無懼事業受感情拖累，薇薇說：
「因為我更加想做一個演員，無諗過成為明星！」
林夏薇於2015年低調結婚，嫁給比他年長16年的圈外金融才俊莫贊生，由於薇薇當年事前不曾公開拍拖，不少人震驚她閃婚的決定，薇薇說：「其實我係有正常拍拖，所以個個聽完都話我收得好密，主要因為我工作同生活係分得好開。」婚前林夏薇於圈中見盡不少型男帥哥，被問到有沒有曾被圈中人吸引過，她說：「無諗咁多，可能一路都博殺緊，亦都無機會去諗其他野。況且電視台一開頭飾演啲角色，未話去到好多情感戲，當然我要專業，拍戲當下就會投入，但拍完就會識得抽身。」
林夏薇公開老公莫贊生3大優點最吸引
節目中，她亦分享與丈夫莫先生相識的經過：「我同佢拍咗年幾兩年先結婚，我地係family friends，唔係我屋企人介紹嘅，佢地(家人)唔會做呢啲老套嘢，我地本身互相都識，但無咩機會去接觸，到有段時間我工作無咁密集，咁我地就多咗機會去了解。」對於丈夫莫先生生吸引的地方？「佢最吸引我地方係佢好有孝心，佢處理問題同思想係最吸引到我。」
2015年時，薇薇正值上位的階段，問到當時會否擔心結婚影響事業：「咁我又無呢種諗法，可能我更加想做嘅係一個演員，無諗過要成為一個明星，演員就係盡最大努力去演好每個角色，咁當離開角色時我就係我自己，所以我就係適當時候做適當嘅事，其他嘢無唸太多。」
林夏薇大爆甜蜜相處之道
她亦分享與先生甜蜜相處：「我地大家都好忙，佢都終於搵到個仲忙過佢嘅人，我地兩個一直都好順利，我同我先生除咗係夫妻之外，都係亦師亦友，生意上佢又我老師，而我響做生意上，我係個新人，佢俾好多意見我，所以我地相處得好好，我地就嚟結婚10年啦，我覺得大家個種交流係思想同心靈上可以溝通到，會互相扶持同包容，令我地咁多年仲可以保持新鮮感。」
林夏薇親解2018年離巢為生B傳聞
至於有指她2018年首次約滿電視台曾休息一年是為了婚後調理身體孕育下一代：「其實一直都無話有或者無呢個計劃，我以為我停落嚟時候可以調理身體，因為之前拍劇太密集，覺得身體響起警號，需要停一停，同埋啱啱結婚都需要陪下對方，所以唔係特別為生仔。不過有我亦唔抗拒，但當我停落嚟處理生意仲忙，變咗都無停過，啲人成日問我有無唸過生仔，我話我有，但真係無時間。」
她再講到：「我地兩個對生仔都無壓力，包括所有屋企人都無畀壓力，係大家緊張過我地，其實我地一啲都唔緊張。我係鍾意小朋友，但屋企已經有幾隻狗狗，我係巨螌座，家庭觀念好強，如果有，我就係一個好負責任媽咪，會花晒時間響小朋友身上，而家係因為無時間，真係無再特別唸呢樣嘢，再加上而家開鑽飾店，鑽石又係我新BB，真係再無咁多時間同精力。」