菊梓喬澳門開騷耳膜受損 緊急返港送院 網民被嚇親：唔同晒樣！
菊梓喬台上大叫嗌痛！
菊梓喬在澳門開騷期間，耳機不時發出高分貝聲音，直轟耳內，令她忽然在台上大叫，細聲道：「好痛呀，細聲啲，炸聾耳仔」，其後菊梓喬不停摸住耳機看來未有太大改善，一度脫下耳機，狀甚痛苦。有指當晚音響發生故障，故發出高音頻聲音。有指被「炸耳」致頭暈，菊梓喬落台要兩位工作人員旁實，更因長期被「炸耳」令耳仔一度疑似失聰，故深夜由澳門返港直衝去醫院。
網民重點放於菊梓喬外貌上
有「星夢一姐」之稱的菊梓喬，自聲夢幫上位，受寵程度明顯不及班十多歲「同事」，過去一年以巡唱為主，之前去美國，昨晚（21日）去澳門。菊梓喬在社交網寫道「痛痛」，自爆完騷返港到醫院求醫，不過網民卻指她樣子大不同，直言「唔同晒樣！」
疫情前後大不同：「博人唔記得佢個樣？」
菊梓喬在IG即時動態透露，正在醫院求醫，但未有透露耳仔受傷情況！不少網民送上祝福，希望她盡快康復，又大讚她堅持完成演唱會相當專業。不過有不少網民卻指菊梓喬唔同咗，直言：「個樣唔同晒！」、「睇勻角度，個鼻變晒嘅」、「以為邊位新歌手」、「嘩，唔係鼻影喎，側面睇鼻樑又高又挺」、「為咗開騷變靚啲？」、「以為變咗樣就可以當自己係新歌手，同班聲夢靚妹鬥過？」、「對眼同個鼻都怪怪地」、「明明係大鼻妹」、「係咁博人唔記得佢疫情前個樣？」
菊梓喬後台換衫有人衝入房！
菊梓喬開騷出師不利，除了耳膜受傷外，在後台的更衣室正在更衣的她，遇著有人忽然闖入，大門打開同時門外人來人往，嚇得菊梓喬花容失色，但又要趕住出場，接連又遇著音響失靈事件，菊梓喬今次認真黑仔！
常見問題
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