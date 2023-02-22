菊梓喬澳門開騷耳膜受損 緊急返港送院 網民被嚇親：唔同晒樣！

歌手菊梓喬（Hana）昨晚（21日）於澳門開騷，爆出意外事件浪接浪。先因為現場音響發生故障，令她慘被「炸耳」要緊急入院醫治，另外又爆出有人誤闖更衣室，嚇到菊梓喬花容失色！不過網民嘅重點並非在種種黑仔事件上，而係發現過咗疫情後，菊梓喬個樣突然又有大改進！