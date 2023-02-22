菊梓喬

菊梓喬澳門開騷耳膜受損 緊急返港送院 網民被嚇親：唔同晒樣！

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歌手菊梓喬（Hana）昨晚（21日）於澳門開騷，爆出意外事件浪接浪。先因為現場音響發生故障，令她慘被「炸耳」要緊急入院醫治，另外又爆出有人誤闖更衣室，嚇到菊梓喬花容失色！不過網民嘅重點並非在種種黑仔事件上，而係發現過咗疫情後，菊梓喬個樣突然又有大改進！

菊梓喬台上大叫嗌痛！

菊梓喬在澳門開騷期間，耳機不時發出高分貝聲音，直轟耳內，令她忽然在台上大叫，細聲道：「好痛呀，細聲啲，炸聾耳仔」，其後菊梓喬不停摸住耳機看來未有太大改善，一度脫下耳機，狀甚痛苦。有指當晚音響發生故障，故發出高音頻聲音。有指被「炸耳」致頭暈，菊梓喬落台要兩位工作人員旁實，更因長期被「炸耳」令耳仔一度疑似失聰，故深夜由澳門返港直衝去醫院。

菊梓喬 菊梓喬在IG透露澳門完騷後，漏夜返港求醫，更寫道「痛痛！」
菊梓喬在IG透露澳門完騷後，漏夜返港求醫，更寫道「痛痛！」（圖片來源：[email protected]_kuk）
菊梓喬 菊梓喬忍痛完騷，在後台做訪問，五官愈見標緻！
菊梓喬忍痛完騷，在後台做訪問，五官愈見標緻！（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
菊梓喬 臉型又尖又削！
臉型又尖又削！（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
菊梓喬 菊梓喬今日在IG發文報平安。
菊梓喬今日在IG發文報平安。（圖片來源：[email protected]_kuk）

網民重點放於菊梓喬外貌上

有「星夢一姐」之稱的菊梓喬，自聲夢幫上位，受寵程度明顯不及班十多歲「同事」，過去一年以巡唱為主，之前去美國，昨晚（21日）去澳門。菊梓喬在社交網寫道「痛痛」，自爆完騷返港到醫院求醫，不過網民卻指她樣子大不同，直言「唔同晒樣！」

菊梓喬 菊梓喬在澳門開騷，妝容、造型跟以往風格不同，網民指連樣都變咗！
菊梓喬在澳門開騷，妝容、造型跟以往風格不同，網民指連樣都變咗！（圖片來源：FB＠谷梓喬）
菊梓喬 遠處也看見菊梓喬又高又挺的鼻！
遠處也看見菊梓喬又高又挺的鼻！（圖片來源：FB＠谷梓喬）
菊梓喬 菊梓喬飽受耳機的達100分貝高音，繼續完成演唱！期間不時細語：「好痛，細聲啲，唔該！」
菊梓喬飽受耳機的達100分貝高音，繼續完成演唱！期間不時細語：「好痛，細聲啲，唔該！」（圖片來源：FB＠谷梓喬）

疫情前後大不同：「博人唔記得佢個樣？」

菊梓喬在IG即時動態透露，正在醫院求醫，但未有透露耳仔受傷情況！不少網民送上祝福，希望她盡快康復，又大讚她堅持完成演唱會相當專業。不過有不少網民卻指菊梓喬唔同咗，直言：「個樣唔同晒！」、「睇勻角度，個鼻變晒嘅」、「以為邊位新歌手」、「嘩，唔係鼻影喎，側面睇鼻樑又高又挺」、「為咗開騷變靚啲？」、「以為變咗樣就可以當自己係新歌手，同班聲夢靚妹鬥過？」、「對眼同個鼻都怪怪地」、「明明係大鼻妹」、「係咁博人唔記得佢疫情前個樣？」

菊梓喬 疫情前，菊梓喬仍然係大鼻妹，鼻樑未如現在高聳！
疫情前，菊梓喬仍然係大鼻妹，鼻樑未如現在高聳！（圖片來源：FB＠谷梓喬）
菊梓喬 疫情前，面仔有啲肉！
疫情前，面仔有啲肉！（圖片來源：FB＠谷梓喬）
菊梓喬 鼻樑去哪兒？
鼻樑去哪兒？（圖片來源：FB＠谷梓喬）
菊梓喬 逐漸變靚！
逐漸變靚！（圖片來源：FB＠谷梓喬）
菊梓喬 被翻出陳年舊照！入行前未改名菊梓喬，叫陳曉怡，參加台灣歌唱比賽「金牌麥高風」。
被翻出陳年舊照！入行前未改名菊梓喬，叫陳曉怡，參加台灣歌唱比賽「金牌麥高風」。（圖片來源：金牌麥克風官網圖片）

菊梓喬後台換衫有人衝入房！

菊梓喬開騷出師不利，除了耳膜受傷外，在後台的更衣室正在更衣的她，遇著有人忽然闖入，大門打開同時門外人來人往，嚇得菊梓喬花容失色，但又要趕住出場，接連又遇著音響失靈事件，菊梓喬今次認真黑仔！

菊梓喬 菊梓喬今日出Po報平安後，再貼出多張演出靚相。
菊梓喬今日出Po報平安後，再貼出多張演出靚相。（圖片來源：[email protected]_kuk）
菊梓喬 今次菊梓喬真係出師不利喇。
今次菊梓喬真係出師不利喇。（圖片來源：[email protected]_kuk）

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撰文：東方新地（部份內容來自新Monday）圖片來源：FB＠谷梓喬、無綫娛樂新聞台截圖

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