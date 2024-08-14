菊梓喬轉戰新公司鋪路做「G.E.M. 2.0」 闖「西甲」球場獻唱被認錯係另1女星
菊梓喬於「西甲」足球賽中獻唱 內地網民認錯係關詠荷
最近，菊梓喬前往佛山參加2024年的「西甲」足球聯賽，為香港的明星足球隊加油打氣。她在足球場上的表現非常投入，讓人不禁聯想到今年二月美斯訪港時，鄧紫棋在賽後的演唱，網民猜測新公司有意幫她再發展內地市場，做第2個鄧紫棋。菊梓喬這次選擇演唱了劇集《使徒行者》中的歌曲《忘記我自己》。不少內地網民留言：「片頭個側臉我以為關詠荷荷姐」「吳卓羲識食」「Hana 好有禮貌好靚好甜好瘦啊」
除了菊梓喬，香港精裝明星足球隊陣容還包括陳百祥、王晶、馬國明、苑瓊丹、等知名港星。賽事中場期間的節目演唱歌單仲有《海闊天空》《我至叻》《其實我深深愛著你》《越吻越傷心》等眾多經典港樂將登場。
G.E.M.鄧紫棋久違回歸香港舞台
鄧紫棋今年2月回港現身大球場擔任國際邁亞密（Inter Miami CF）與香港隊進行表演賽的壓軸表演嘉賓。G.E.M.超水準一連唱出英文歌《Amazing Grace》和《Gloria》的西班牙版本，連碧咸都站在場邊捧場。
G.E.M.開心與碧咸自拍
除了壓軸表演受到關注之外，G.E.M.在正式表演之前與碧咸合照一幕同樣受網民熱議。G.E.M.得知球星碧咸在場，就像一個小粉絲一樣，迫不及待地靠近他等待機會。終於，她攝取了和偶像的親密互動，兩人親密交談了近一分鐘，G.E.M.還拿出事先準備好的簽名筆，轉過身要求碧咸在她的T恤上簽名。之後，她與偶像擁抱合照，整個場地爆發出尖叫聲。
菊梓喬獲贈鑽石咪極有排場
記者會上何哲圖的太太、有線娛樂總經理余詠珊也特意到場，並親手送上象徵著歌唱事業將會愈唱愈強的鑽石咪給菊梓喬。而何哲圖亦表示希望菊梓喬：「加入後可以唱更多好歌」，十分有排場！
菊梓喬唔爭做一姐
儘管菊梓喬被稱為「星夢一姐」，但她卻謙稱自己現時重新出發，在新公司只是一名新人，並表示和其他師兄師姐齊齊努力，希望大家能夠給予她機會和支持。菊梓喬也放口風，直言如果TVB有合作的機會，她亦願意與不同的平台合作。
菊梓喬落閘唔講吳卓羲
當菊梓喬被問到緋聞男友吳卓羲對她轉會一事的看法時，Hana就即刻落閘稱：「唔知喎，我要做好自己」及「唔關我事，冇乜好講。」更對吳卓羲會否送祝福予自己表示：「冇所謂」。