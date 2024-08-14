菊梓喬

菊梓喬轉戰新公司鋪路做「G.E.M. 2.0」 闖「西甲」球場獻唱被認錯係另1女星

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Keith

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現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）早前宣布離巢TVB，令不少粉絲都十分緊張Hana之後的去向。而菊梓喬早前就在記者會上正式宣布加盟何哲圖（Herman）的星演國際有限公司，再次成為Herman旗下的重點藝人，五月底，她發布了首支單曲「萬年」，更被寄予厚望成為公司的一姐，近日再有1個舉動被培育做「G.E.M. 2.0」

菊梓喬於「西甲」足球賽中獻唱 內地網民認錯係關詠荷

最近，菊梓喬前往佛山參加2024年的「西甲」足球聯賽，為香港的明星足球隊加油打氣。她在足球場上的表現非常投入，讓人不禁聯想到今年二月美斯訪港時，鄧紫棋在賽後的演唱，網民猜測新公司有意幫她再發展內地市場，做第2個鄧紫棋。菊梓喬這次選擇演唱了劇集《使徒行者》中的歌曲《忘記我自己》。不少內地網民留言：「片頭個側臉我以為關詠荷荷姐」「吳卓羲識食」「Hana 好有禮貌好靚好甜好瘦啊」

除了菊梓喬，香港精裝明星足球隊陣容還包括陳百祥、王晶、馬國明、苑瓊丹、等知名港星。賽事中場期間的節目演唱歌單仲有《海闊天空》《我至叻》《其實我深深愛著你》《越吻越傷心》等眾多經典港樂將登場。

菊梓喬 在演唱會上，菊梓喬穿著球衣和短褲，在現場積極與觀眾互動，揮手致意，並在社交媒體上寫道：「第一次踩著草地唱歌感覺真好」（圖片來源：抖音圖片）
在演唱會上，菊梓喬穿著球衣和短褲，在現場積極與觀眾互動，揮手致意，並在社交媒體上寫道：「第一次踩著草地唱歌感覺真好」（圖片來源：抖音圖片）
菊梓喬 好多觀眾！（圖片來源：抖音圖片）
好多觀眾！（圖片來源：抖音圖片）
菊梓喬 香港精裝明星足球隊陣容已經公布，包括陳百祥、王晶、馬國明、苑瓊丹、等知名港星。（圖片來源：網上圖片）
香港精裝明星足球隊陣容已經公布，包括陳百祥、王晶、馬國明、苑瓊丹、等知名港星。（圖片來源：網上圖片）

G.E.M.鄧紫棋久違回歸香港舞台

鄧紫棋今年2月回港現身大球場擔任國際邁亞密（Inter Miami CF）與香港隊進行表演賽的壓軸表演嘉賓。G.E.M.超水準一連唱出英文歌《Amazing Grace》和《Gloria》的西班牙版本，連碧咸都站在場邊捧場。

菊梓喬 G.E.M.壓軸一連唱出兩首英文歌。（圖片來源：NowTV影片截圖）
G.E.M.壓軸一連唱出兩首英文歌。（圖片來源：NowTV影片截圖）
菊梓喬 G.E.M.退場時大比心心超可愛。（圖片來源：NowTV影片截圖）
G.E.M.退場時大比心心超可愛。（圖片來源：NowTV影片截圖）

G.E.M.開心與碧咸自拍

除了壓軸表演受到關注之外，G.E.M.在正式表演之前與碧咸合照一幕同樣受網民熱議。G.E.M.得知球星碧咸在場，就像一個小粉絲一樣，迫不及待地靠近他等待機會。終於，她攝取了和偶像的親密互動，兩人親密交談了近一分鐘，G.E.M.還拿出事先準備好的簽名筆，轉過身要求碧咸在她的T恤上簽名。之後，她與偶像擁抱合照，整個場地爆發出尖叫聲。

菊梓喬 （圖片來源：NowTV影片截圖）
（圖片來源：NowTV影片截圖）

菊梓喬獲贈鑽石咪極有排場

記者會上何哲圖的太太、有線娛樂總經理余詠珊也特意到場，並親手送上象徵著歌唱事業將會愈唱愈強的鑽石咪給菊梓喬。而何哲圖亦表示希望菊梓喬：「加入後可以唱更多好歌」，十分有排場！

菊梓喬 菊梓喬獲何哲圖以及太太余詠珊送上鑽石咪，寓意愈唱愈強。（圖片來源：IG@hanakuk_fanclub）
菊梓喬獲何哲圖以及太太余詠珊送上鑽石咪，寓意愈唱愈強。（圖片來源：IG@hanakuk_fanclub）

菊梓喬唔爭做一姐

儘管菊梓喬被稱為「星夢一姐」，但她卻謙稱自己現時重新出發，在新公司只是一名新人，並表示和其他師兄師姐齊齊努力，希望大家能夠給予她機會和支持。菊梓喬也放口風，直言如果TVB有合作的機會，她亦願意與不同的平台合作。

菊梓喬 菊梓喬近年在TVB出鏡以及出唱的機會銳減。（圖片來源：IG@hana_kuk）
菊梓喬近年在TVB出鏡以及出唱的機會銳減。（圖片來源：IG@hana_kuk）
菊梓喬 菊梓喬大方表示如果TVB有合作機會，自己亦不抗拒再次合作。（圖片來源：IG@hana_kuk）
菊梓喬大方表示如果TVB有合作機會，自己亦不抗拒再次合作。（圖片來源：IG@hana_kuk）

菊梓喬落閘唔講吳卓羲

當菊梓喬被問到緋聞男友吳卓羲對她轉會一事的看法時，Hana就即刻落閘稱：「唔知喎，我要做好自己」及「唔關我事，冇乜好講。」更對吳卓羲會否送祝福予自己表示：「冇所謂」。

菊梓喬 菊梓喬對於緋聞男友吳卓羲的話題，直接落閘唔講。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
菊梓喬對於緋聞男友吳卓羲的話題，直接落閘唔講。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
菊梓喬 吳卓羲近年屢被傳與菊梓喬發展地下情。（圖片來源：IG@ron_ng_0902）
吳卓羲近年屢被傳與菊梓喬發展地下情。（圖片來源：IG@ron_ng_0902）

圖片來源：抖音圖片、網上圖片、NowTV影片截圖、IG@hanakuk_fanclub、IG@hana_kuk、YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@ron_ng_0902

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